Henriikka, 33, joutuu kuulemaan ylipainostaan haukkuja ja Ella, 26, ihosairaudestaan kommentteja, joita kenenkään ei pitäisi sanoa

Ikävät kommentit ulkonäöstä jäävät mieleen. Henriikka, 33, sanoo, ettei arvosteluun ikinä totu – eikä hänen mielestään pidäkään tottua.

Ulkonäön kommentointi voi jättää syvät jäljet. Silti moni kuulee huomautuksia ulkonäöstään jatkuvasti, tutuilta tai tuntemattomilta.

Pienemmätkin tölväisyt voivat jäädä mieleen pitkäksi aikaa. Kun IS kysyi lukijoilta kokemuksia ulkonäön kommentoinnista, osa palasi jopa vuosikymmenten takaisiin muistoihin.

– Nuorena menin baariin ja siellä yksi mies totesi, että ”Menisit kotiisi kun sinulla on noin ruma finninaama”. Siitä on 40 vuotta mutta häpeän tunteen muistan”, 64-vuotias nainen kertoo.

– Koko ikäni minua on kiusattu perinnöllisistä tummista silmänalusista, joita onneksi saan meikillä häivytettyä. Vietän kuulema kyseenalaista elämää. Nuorena eräs niin sanottu ystävä sanoi minun olevan kuin haudankaivajan käsistä karannut. Se sattui pahasti, 75-vuotias lukija kertoo.

”Kerrankin uskalsin laittaa napapaidan”

Kommentoija ei välttämättä tule ajatelleeksi, kuinka herkkään kohtaan tölväisy voi osua.

– Kerran kun olin yksin keskustassa kuljin jonkun jätkäporukan ohi. He huutelivat kaikkea törkyä siitä, että minulla oli napapaita. Oli kuuma kesäpäivä ja olin kerrankin uskaltanut laittaa sen, ja heti tuli negatiivista palautetta, kertoo 17-vuotias lukija, joka on joutunut kuulemaan huomioita painostaan.

Julmaa ja painokelvotonta

Pilkka voi muokata koko elämää. Näin kertoo mies, jolle aihe on niin arka, ettei hän halua esiintyä nimellään julkisuudessa tai kertoa itsestään sen enempää:

”Olen joutunut koko ikäni kuulemaan isoilla korvillani, että onpa sinulla iso pää. Iso pää ja hörökorvat. Olen aina ollut yksinäinen. En ole koskaan seurustellut ja minua kiusattiin koko kouluaikani. Lapsena minua kutsuttiin pallopääksi, hörökorvaksi ja läskipääksi. Lopulta minusta tuli ’jälkeenjäänyt suohirviö’. Se todella julma ja painokelvoton tulee aikuisilta. Pahinta ovat juuri tuntemattomien tölväisyt. Ne masentavat, koska ei enää uskoisi, että erilaisuuteni enää ketään kiinnostaisi. Olen lihottanut itseäni, että korvat olisivat lähempänä päätä. Se auttoi vähän, mutta nyt pää näyttää vieläkin isommalta. Internetin tulo auttoi, koska kukaan ei nähnyt hauskojen juttujen takana piileksivää miestä. Nykymeininki kyllä ahdistaa, kun pitäisi lähetellä selfieitä. Vakituiset kiusaajat osaa jo jättää omaan arvoonsa, tai arvottomuuteensa. Elän kuin minua ei olisikaan ja olen kuin elämälläni ei olisi merkitystä.”

Toiset haluavat puhua kokemuksistaan nimellään ja kasvoillaan, koska pitävät aihetta tärkeänä.

Salolainen Henriikka Pitkänen ja helsinkiläinen Ella kertovat, kuinka suhtautuvat kuulemaansa kommentointiin.

Henriikka Pitkänen, 33, Salo: ”En usko, että niihin ikinä tottuu”

”Saan jatkuvasti viestejä, joissa kyseenalaistetaan, voiko ylipainoinen ihminen olla uskottava ravintovalmentaja. Niitä ryyditetään kutsumalla minua läskiksi.

Kyllähän se aina pahalta tuntuu, kun joku arvostelee omaa ulkonäköä. En usko, että niihin ikinä tottuu. Eikä minun mielestäni pidäkään tottua.

Tuntuu että kaikki, jotka tekevät somessa töitä, saavat jonkinlaisia haukkumisviestejä. Ja valitettavan usein.

Epäasialliset viestit tulevat anonyymeiltä some-tileiltä, joissa ei ole käyttäjän oikeaa nimeä eikä kuvaa. Kasvotusten minulle ei ole koskaan huomauteltu painostani.

Ei ulkonäkö kerro mitään osaamisesta.

Monet asiakkaat pitävät päin vastoin hyvänä sitä, että minulla on itsellänikin kokemusta painonpudotuksesta. Tiedän mistä puhun, ja osaan samaistua asiakkaan tilanteeseen.

Enkä ole ajatellutkaan ottaa asiakkaiksi fitness-kisoihin tähtääviä urheilijoita. Haluaa auttaa muita tekemään sen elämänmuutoksen, jonka olen itsekin tehnyt.

– Ei ulkonäkö kerro mitään osaamisesta, sanoo ravintovalmentaja Henriikka Pitkänen.­

Olen sairaanhoitaja ja kouluttauduin hiljattain myös ravintovalmentajaksi.

Elämänmuutos alkoi yhtäkkiä erään lokakuisena aamuna kolme vuotta sitten.

En tiedä, olinko nähnyt jotakin unta. Jostain syystä minulla oli kirkkaana mielessä, että tämä on nyt se hetki.

Selasin puhelintani ja näin mainoksen, että kotipaikkakunnalleni Saloon oli avattu vain naisille tarkoitettu kuntosali. Lähetin sinne viestin samalta istumalta, ja seuraavana päivänä menin sinne tutustumaan.

” Tiedän mistä puhun, ja osaan samaistua asiakkaan tilanteeseen.

Muutaman viikon omatoimisen harjoittelun jälkeen päätin palkata personal trainerin. Painoin silloin lähes 160 kiloa. Sitä on tiputeltu hitaasti mutta varmasti.

Painoa on lähtenyt kymmeniä kiloja. Tavoitepainoa minulla ei enää ole. Tavoitteena on se, että jaksan arjessa ja harrastuksissa. Pelaan amerikkalaista jalkapalloa.

Personal trainerin avulla muutin myös syömisiäni ja innostuin lopulta niin, että kouluttauduin itsekin ravintovalmentajaksi.

Some-kommentointi ryöpsähtää etenkin silloin, kun puhun kehopositiivisuudesta.

Olen huomannut, että moni kuvittelee kehopositiivisuuden tarkoittavan lihavuuden ihannointia. Itse ymmärrän sen näin: minkä näköinen, kokoinen tai värinen onkaan, jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on, ilman että muut tulevat arvostelemaan tai kertomaan mielipiteitään.”

– Olen oppinut hyväksymään itseni sellaisena kuin olen, Ella sanoo.­

Ella, 26, Helsinki: ”En häpeä ihoani”

”Minulla on ihotauti, joka on näkyvä erityisesti kasvojen alueella, koska kasvoja ei voi vaatteilla peittää. Käytännössä ihossa on punaisia läiskiä, eikä diagnoosia ole koskaan löytynyt.

Ihosairaus aiheuttaa ajoittain kutinaa, ja uusia läiskiä ilmestyy ja häviää. Vaiva on silti lähinnä kosmeettinen.

Joskus ihmiset sanovat kuulteni, että ’tuolla on varmasti vesirokko’, ’tuolla on joku tauti’. Röyhkeimmät kauhistelevat päin naamaa kyselemällä ’Mitä sinulla on naamassa’ tai ’Onko sinulla joku rokko’. Joskus jopa bussipysäkillä tuntematon ihminen on tullut sanomaan, että ’Sulla on jotain ihottumaa’.

” Toisen ulkonäön kommentointi kertoo ainoastaan kommentoijasta itsestään.

Aina ei ole ollut helppoa jättää kommentteja omaan arvoonsa. Erityisen satuttavaa on kommentointi ’selän takana’ mutta niin, että kuulen sen. Ne tuntuvat alentavalta, ikään kuin olisin olemassa ainoastaan muiden arvostelua varten.

Myös ihmisten tuijotuksen huomaan, vaikka varsinaista kommentointia ei tapahtuisi. Se minua ei vaivaa, että joku kysyy suoraan minulta asiasta. Voin avoimesti kertoa aiheesta.

Aikaisemmin häpesin iho-ongelmia ja kärsin itsetunto-ongelmista, mutta olen oppinut hyväksymään itseni sellaisena kuin olen.

Silloin kun en ollut vielä sinut ongelmieni kanssa, ulkonäön kommentointi tuntui luonnollisesti vielä pahemmalta kuin nyt. Muistan ajatelleeni, että näytän spitaaliselta ja että ihmiset karttavat minua peläten tarttuvia tauteja.

Tunsin oloni likaiseksi, koska valitettavasti vallalla on mielikuva, että iho-ongelmat johtuisi puutteellisesta hygieniasta. Näin ei tosiasiassa ole.

Ohitan pahalta tuntuvat kommentit ajattelemalla, että toisen ulkonäön kommentointi kertoo ainoastaan kommentoijasta itsestään.

Koen että toisen kehoon liittyvä kommentointi on aina väärin ja loukkaavaa, oli kyseessä sitten koko, iho tai ihan mikä tahansa muu asia.

En häpeä ihoani. Kuljen usein ilman meikkiä ja pidän omasta ulkonäöstäni kaikesta huolimatta, vaikka ihmisten kommentit tuntuvat pahalta.”