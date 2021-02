Nora Yrjölä voitti fitnessin SM-mestaruuden, mutta poltti itsensä loppuun jatkuvalla suorittamisella: ”Helposti lähdetään hakemaan ratkaisuja vääristä asioista”

Nora Yrjölä opiskeli, työskenteli lentoemäntänä, valmensi ja pyöritti omaa kuntosaliaan samaan aikaan, kun treenasi täysi fitness-kisoihin.

Nora Yrjölä eli pitkään äärimmäisten tiukkojen dieettien sävyttämää ja kurinalaisen harjoitteluun keskittyvää elämää. Nyt on toisin.­

Nora Yrjölälle, 41, kuuluu oikein hyvää. Hän vastaa haastattelupuheluun Brasiliasta, jossa asuu Santa Catarinan osavaltiossa maan eteläosassa. Valtameren rannalle on noin tunnin matka.

Nykyään Yrjölän elämässä on vähemmän suorittamista ja enemmän merkitystä, hän kertoo.

– Olen tässä elämässä ehtinyt tehdä jo sen verran, että nyt on aika arvostaa omaa elämää, terveyttä ja hyvinvointia. Suunta on se, että vähemmän on enemmän.

Vuonna 2010 tilanne oli toinen. Yrjölä voitti fitnessin Suomen mestaruuden, kymmenen vuotta aiemmin itselleen asettamansa tavoitteen. Vaikka Yrjölä hymyilee poseeratessaan mestaruuspokaalin kanssa, ei voitto tuonut onnea eikä hän osannut nauttia siitä.

Päällimmäisenä ajasta nousee Yrjölän mieleen kova väsymys.

Nora Yrjölä vuonna 2010 voitettuun fitneksen Suomen mestaruuden.­

– Tuntui siltä, että runnoin mestaruuden läpi, mutta siinä oli niin paljon dieettejä ja kilpailuihin valmistautumista. Aloin olla todella väsynyt.

Ehdoton elämäntapa

Vuosien ajan Yrjölän elämä oli yhtä äärimmilleen vietyä suorittamista. Fitness-kilpailujen ohella hän opiskeli tradenomiksi, työskenteli lentoemäntänä, valmensi ja pyöritti omaa kuntosaliaan.

Hän oli elämäntapansa suhteen niin ehdoton, että kun Thaimaan-lennon päätteeksi työkaverit lähtivät tutustumaan Bangkokin ravintoloihin, Yrjölä jäi yksin hotellihuoneeseensa syömään mukaansa ottamiaan fitness-eväitä, esimerkiksi puuroa.

– Se kertoo hyvin siitä, miten suorittaminen voi mennä äärimmilleen. Mieti sitä sunnuntai-iltaa, kun käytin kotona kaksi tuntia ruokien purkittamiseen ja punnitsemiseen. Minulla ei ollut mitään joustavuutta, että olisin voinut Bangkokissa katsoa silmämääräisesti, että syön terveellisesti.

Nora Yrjölä lentoemännän työasussaan.­

Toisaalta Yrjölä asetti itselleen tavoitteita ja pääsi niihin. Toisaalta se oli myös ongelma, sillä siitä tuli loputon kierre ja tavoitteisiin pääsemisen hinta nousi jatkuvasti.

Yhden tavoitteen saavutettuaan Yrjölä nosti pokaalin hyllylle ja otti uuden tavoitteen. Hän tunsi riittämättömyyden tunnetta ja yritti poistaa sitä suorittamalla elämäänsä koko ajan kovemmin, poltti kynttilää molemmista päistä.

Terapia katkaisi kierteen

Samalla kun ikää alkoi tulla, tavoitteisiin pääseminen oli jatkuvasti vaikeampaa ja dieetit raskaampia. Vuonna 2011 hän päätti lopettaa fitness-uransa, mutta rutiineista luopuminen oli yhtä lailla vaikeaa.

Yrjölä ymmärsi, ettei hänellä itsellään ole työkaluja kisa- ja dieettikierteen katkaisuun. Hän hakeutui psykoterapiaan, joka kesti lopulta seitsemän vuotta.

Terapiaa hän kuvailee elämänsä parhaaksi kokemukseksi. Katsoessaan taaksepäin Yrjölä toteaa, ettei kaipaa fitness-vuosistaan mitään.

– Helposti lähdetään kokeilemaan erilaisia elämäntapamuutoksia ja hakemaan ratkaisuja vääristä asioista. Kynnys terapialle pitäisi olla vielä nykyistäkin matalampi. Kannattaa käydä vähän juttelemassa, vaikka ei olisi isoakaan draamaa.

Nora Yrjölä ennen kisoja vuonna 2003.­

Nyt hän puhuu sisäisen motivaation puolesta.

– Minulla oli niin paljon pelkkää ulkoista motivaatiota. Palkinnon saaminen ja suoritus, muille näyttäminen ja itselle näyttäminen oli niin tärkeää – sen sijaan, että olisin nauttinut siitä tekemisestä.

Malttia ja joustavuutta

Yrjölä käsittelee aihetta hiljattain ilmestyneessä Aito elämä -kirjassaan. Siinä hän kertoo elämäntarinansa ja sen, mitä ymmärsi vastoinkäymisten ja haasteiden kautta. Hän kertoo myös, mistä hyvinvointia ja terveyttä voisi hakea ja löytää.

Sisäistä motivaatiota etsiessä kannattaa miettiä omia arvojaan ja sitä, mitkä asiat ovat tärkeitä.

– Esimerkiksi liikunnan ja hyvinvoinnin osalta se voi olla vaikkapa terveenä pysyminen tai selkäkipujen vähentäminen. Täytyykö aina olla kovia tavoitteita? Mitäs jos sen sijaan tekeekin sen yhden harjoituksen hyvin ja nauttii olostaan?

Nykyään Nora Yrjölä viettää ison osan ajastaan Brasiliassa ja odottaa parhaillaan oleskelulupaa.­

Yrjölä kehottaa myös malttiin ja joustavuuteen. Liikunnasta innostuneita tai siitä kiinnostuneita hän kannustaa laatimaan pidempiaikaisen ja väljän suunnitelman, joka sisältää myös paljon lepoa.

– Nykyään mennään usein enempi on parempi -ajatuksella, mutta levon merkitys unohtuu. Jos elämässä on stressaava vaihe, ei hihnaa voi vetää liikunnan puolella kireälle.

Yrjölä peräänkuuluttaa myös, että kilpaurheilumaailmaan haluavat oppisivat tarkastelemaan omia motiivejaan, sillä kilpaurheilu on totista hommaa. Hän toivoo, että etenkin nuorille painotettaisiin entistä paremmin lajien fyysisiä ja henkisiä riskejä.

Hän kertoo saaneensa paljon huolestuneita viestejä nuorilta tytöiltä. Fitnessistä tekee erityisen se, että se on Yrjölän mukaan ainut laji maailmassa, jossa urheilijan keho ja miltä se näyttää on arvostelun kohteena. Se voi vaikuttaa etenkin nuoriin voimakkaasti.

– Fitness-maailmahan vaan sanoo, että sinä Nora olit heikko, eikä kaikille käy noin. Ei tietenkään käy, mutta koen velvollisuudekseni herättää keskustelua. Onhan valmennus nuorten urheilussa kehittynyt hirveästi erilaisine oheispalveluineen, mutta riskejä voisi minimoida vielä enemmän.