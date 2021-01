Ylipainoinenkin voi olla aliravittu ja kärsiä rasvavajeesta – näin pysyt vireänä syömällä

Jos ruokahalu on päässyt kuihtumaan, kannattaa kokeilla nestemäisiä ruokia. Esimerkiksi smoothien joukkoon voi sekoittaa tarpeellisia ravintoaineita kuten psyllium-kuitua tai lorauttaa lusikallisen öljyä.

Kuitu on ensiarvoisen tärkeää suolistobakteeriston toimivuudelle. Suolistolla on vaikutusta koko kehon toimintaan mukaan lukien mieli. Kuitu auttaa myös ikääntyessä usein ilmaantuvaan ummetukseen.

Pehmeitä rasvoja tulisi saada öljystä, avokadosta tai pähkinöistä. Tyydyttyneen ja tyydyttämättömän rasvan ero on monille epäselvää. Syödään juustoja ja luullaan, että vältetään kovia rasvoja.

Janoa ei kannata odottaa. Janon tunne tarkoittaa, että nestevajaus on jo käynnistynyt. Juomisen muistamista voi helpottaa kytkemällä se ruokailuihin. Jokaisen ruokailun, myös kahvittelun, voi aloittaa juomalla lasillinen vettä. Jos janon tunne on alkanut hiipua, juomisesta on hyvä tällä tavalla luoda rutiinia.