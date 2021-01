Pyöräytä personal trainerin ohjeella energisoiva ja keventävä smoothie – auttaa poistamaan nesteitä kehosta

Sellerissä on todella runsaasti karotenoideja, jotka toimivat kehossa antioksidantteina ja vähentävät tulehdusta. Selleri ei kuitenkaan maistu tässä smoothiessa liikaa.

Pyöräytä aamulla tehosekoittimessa energisoiva ja keventävä mansikka-sellerismoothie!

Mansikat ovat hyvin C-vitamiinipitoisia ja sellerissä on todella runsaasti karotenoideja, jotka toimivat kehossa antioksidantteina ja ehkäisevät ja vähentävät tulehdusta.

Sekä mansikka että selleri voivat auttaa poistamaan nesteitä kehosta, joten kyseessä on todella terveellinen ja piristävä pirtelö, joka maistuu herkulliselta.

Mansikka-sellerismoothie

1 reilu annos:

200 g (n. 3–4 dl) pakastemansikoita

2 varsisellerin vartta

1/2 dl normaalirasvaista kookosmaitoa

1/2 –1 dl vaniljanmakuista tai maustamatonta heraproteiinijauhetta

Tarvittaessa hieman vettä

Viipaloi selleri pieniksi paloiksi ja sekoita kaikki ainekset tehokkaalla tehosekoittimella kuohkeaksi, paksuksi pehmikseksi. Selleri ei maistu pirtelössä liikaa, kun käytät tarpeeksi mansikkaa ja halutessasi vaniljalla maustettua heraproteiinia – toki maustamatonkin käy.

Jos sekoittaminen ei muuten onnistu, voit käyttää apuna vähän vettä. Mitä vähemmän käytät vettä lisänä, sen paksumman pehmiksen saat.

Paksu koostumus on täyttävämpää ja lusikoituna smoothie on ruoansulatuksen kannalta hieman terveellisempi ateria. Juotu, nestemäinen ateria nimittäin solahtaa mahalaukusta turhankin nopeasti suolistoon ja kylläisyyden tunne pysyy vain vähän aikaa. Lisäksi verensokerikin nousee silloin nopeammin. Paksumpi on parempi.

Herkullisia smoothienautintoja!

Verkkovalmentaja, personal trainer ja ravintovalmentaja Maikki Marjaniemi (oik.) sekä liikunnanohjaaja ja hyvinvointivalmentaja Sohvi Ollila auttavat ihmisiä onnistumaan tavoitteissaan, löytämään liikunnan ilon sekä oivaltamaan pienten muutosten tuomat suuret tulokset.

Maikki ja Sohvi antavat Ilta-Sanomien verkkosivujen palstalla kerran viikossa käytännönläheisiä vinkkejä terveellisempään ja virkeämpään arkeen sekä tehokkaaseen treeniin.

