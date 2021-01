Jopa 800 kcal tunnissa ja 6 muuta syytä, miksi hiihto on niin mahtava koko kehon treeni: ”Buumi näkyy”

Hiihtoladuilla on nyt tungosta. Murtomaahiihto on yksi parhaista liikuntamuodoista.

Suomen näyttää vallanneen jonkinlainen hiihtobuumi. Kun etelässäkin saatiin pitkän tauon jälkeen kunnolla lunta, ja korona rajoittaa sisäliikuntaa, moni on lähtenyt laduille.

– Paloheinän voitelupisteellä Helsingissä on hirmuiset jonot, ja olen kuullut, että hiihtovälineet ovat olleet kovasti kysyttyjä. Taisivat monotkin päässä jossain jo välillä loppumaan, sanoo aikuisliikunnan suunnittelija Hanna Okkonen Suomen Ladusta.

Suksien voitelu- ja vuokrauspisteellä Paloheinässä on toisinaan saanut jonottaa useita kymmeniä minuutteja.

– Siellä näkyy buumi, Okkonen sanoo.

Koska lunta on runsaasti, pienempiäkin latuja on pystytty avaamaan.

– Itse asun Tikkurilassa, ja siellä on saatu tehtyä latu golfkentän päälle. Latu on kotioveltani noin 300 metrin päässä, ja olen ollut naapureiden kanssa aivan into piukeana. Siitä vaan sukset olalle ja hiihtämään!

Pienempien latujen etuna on myös se, että ne ovat rauhallisempia.

Ulkoilu on yhdessäoloa parhaimmillaan.­

”Yksi parhaimmista”

Hiihto on erinomaista kuntoliikuntaa. Se kehittää sekä kestävyyskuntoa, lihasvoimaa että liikehallintakykyä. Lajia voivat harrastaa kaikenikäiset ja kaiken tasoiset liikkujat.

– Liikuntalajeista hiihto on yksi parhaimmista, koska se on niin kokonaisvaltaista. Koko kroppa on työssä, ja myös ylävartalo tulee tehokkaasti käyttöön. Hiihto on myös tehokasta, se kuluttaa runsaasti energiaa, Okkonen sanoo.

Lisäksi ulkona liikkuminen virkistää ja rentouttaa. Hiihto voi olla hyvä stressin purkaja.

Hiihtäessä luonnossa mielikin tyyntyy.­

Vinkkejä alkuun

Jos lähdet hiihtämään vuosien tai vuosikymmenten tauon jälkeen tai olet aivan vasta-alkaja, ota aluksi kevyesti. Hiihdä tasaisella ja pidä tahti ja matka maltillisena.

– Etsi itsellesi sopiva latu ja ota vaikka eväät mukaan. Nauti hiihdosta.

Suksia voi alkuun testailla vuokraamalla.

– On helppoja karvapohjasuksia, joita ei tarvitse käydä voitelemassa. Pitopohjasukset toimivat nollakelilläkin.

Pukeutumisessa kannattaa suosia kerroksia. Laita päälle aluskerta ja vaikka ihan normaalit ulkoiluvaatteet.

– Päälle voit pistää esimerkiksi kevyen untuvatakin, jonka pystyt tarvittaessa sitomaan vyötäisille. Kannattaa varautua niin, että vaatteita voi tarvittaessa lisätä ja vähentää.

Oikea hiihtotekniikka säästää voimia.­

7 hyvää syytä hiihtää

Kansallislajilla on monta hyötyä.

Hiihto on monipuolista. Se kehittää kokonaisvaltaisesti jalkojen ja käsien suuria lihasryhmiä, keskivartaloa ja selkää. Hiihto soveltuu kaikille. Vauhtia, rasitusta ja matkaa voi säädellä itse. Kovia iskuja ei tule, joten nivelet kiittävät. Luonnossa hiihtäminen hellii mieltä. Hiihto kuluttaa kilokaloreita. Sekä ala-, keski- että ylävartalon lihakset työskentelevät tehokkaasti, jolloin kuluu paljon energiaa. Sopii pitkäkestoiseksi kestävyysliikunnaksi. Huonompikuntoinenkin jaksaa hiihtää useita tunteja ilman rasitusvammojen riskiä – kunhan säätelee vauhtiaan ja valitsee tasaisen maaston. Parantaa hapenottokykyä. Hiihto vahvistaa tehokkaasti verenkierto- ja hengityselimistöä, koska koko kroppa on mukana hiihtoliikkeissä. Pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Näin paljon voi palaa energiaa

Suurin piirtein tämän verran 70 kiloa painava hiihtäjä polttaa energiaa puolessa tunnissa:

Kova tahti: 440 kcal

Rauhallinen tahti: 220 kcal

Näin voit arvioida omaa kulutustasi: 10 kilon muutos painossa ylöspäin lisää kulutusta noin 80 kilokalorin verran. Vastaavasti 10 kilon painon muutos alaspäin pienentää kulutusta noin 80 kilokaloria.

On hyvä muistaa, että kalorinkulutukseen vaikuttavat painon lisäksi liikkujan ikä, liikunnan teho ja olosuhteet.

Lähteitä: UKK-instituutti, Suomen Latu