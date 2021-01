Luulitko, että päiväunista on haittaa? Voit välttää hankalan kofeiinikierteen

Päiväunilla parannat vireystilaasi ja treenitehoasi.

Paluu arkeen etenkin pitkien vapaiden jälkeen voi tuntua tahmealta. Arkeen haetaan usein virtaa kahvista, energiajuomista tai yksinkertaisesti puremalla hampaita yhteen. Arjen buustaamiseen on kuitenkin olemassa parempi, täysin luonnollinen keino.

Univaje on yleinen ongelma. Suomalaiset nukkuvat aikaisempaa vähemmän ja se ei voi olla näkymättä arjessa. Nuppi tuntuu väsyneemmältä, terveydelle tärkeä fyysinen aktivisuus vähenee ja muita terveystapoja, kuten terveellistä ruokailua, on hankalampi noudattaa väsyneen nupin suorastaan huutaessa suolaisia herkkuja ja makeaa.

Usein tätä oloa lääkitään tuhottomalla määrällä kahvia ja energiajuomia. Kofeiini kyllä nostaa kierroksia, mutta se saattaa edelleen heikentää unen määrää ja laatua. Hankala kierre on nopeasti käynnissä.

Päiväunet pelastukseksi univajeessa

Jo lyhyet, 20–30 minuutin päiväunet saavat kuitenkin aikaan ihmeitä. Tutkijat selvittivät hiljattain, miten 30 minuutin päiväunet klo 13.00–13.30 vaikuttivat urheilijoiden väsymyksen tunteeseen, reaktioaikaan, lyhytkestoiseen muistiin ja fyysiseen suorituskykyyn.

Päiväunet parantavat treenitehoa. Ja mikä parasta, näin käy myös silloin, kun yöunet ovat normaalit.­

5 tunnin lyhyiden unien jälkeen väsymyksen tunteessa, reaktioajassa, lyhytkestoisessa muistissa ja fyysisissä testeissä havaittiin parannus päiväunien jälkeen verrattuna tilanteeseen, jossa päiväunia ei otettu. Päiväunilla pystyt siis kompensoimaan tilannetta, jos unet joskus jäävät vähemmälle. Sitä tapahtuu meille kaikille välillä. Samoin esimerkiksi lapsiperheiden arjessa unen määrä voi jäädä joskus vähemmälle. Silloin päiväunet ovat enemmän kuin paikallaan. Kun saat niillä lisää voimavaroja päivään, kaikki terveystavat runsaammasta treeni- ja arkiaktiivisuudesta terveellisempään ruokailuun onnistuvat paremmin.

Tuore mielenkiintoinen havainto osoittaa, että päiväunet parantavat suorituskykyä jopa tilanteessa, jossa edellisenä yönä on tullut vedettyä hirsiä normaalit 8 tuntina. Potkua tulee siis lisää myös silloin, kun uni on ollut normaalia.

Tee päiväunista rutiini, jos mahdollista

Lisääntyvä etätyö antaa usein mahdollisuuden joustavampiin työaikoihin. Silloin päiväunioptio kannattaa hyödyntää. Raivaa siis päivään rauhallinen hetki esimerkiksi juuri klo 12–14:n välissä.

Tuo ajankohta on usein ihanteellinen myös siksi, että sisäänrakennetussa vuorokausirytmissämme on niin kutsuttu ”lounaan jälkeinen kuoppa”, jossa vireystila tippuu. Tämä ei liity pelkästään syömiseen, vaan se tapahtuu myös ilman lounasta.

Jos päiväunet eivät onnistu arkena työrytmin takia, voit hyödyntää tätä tapaa entistä pirteämpään olotilaan ja parempiin harjoituksiin viikonlopun aikana.

