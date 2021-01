Liikunta palautti uskon itseen ja auttoi Ilkkaa nousemaan pohjalta – nyt mies tahkoaa triathlonia

Jos joku asia kuhmolaista Ilkka Suomista kiinnostaa, hän tekee sen täysillä. Niin kävi myös elämäntapamuutoksen kanssa. Tänä päivänä Suominen harrastaa triathlonia ja syö tarkan ruokavalion mukaan.

Pari vuotta sitten Ilkka Suomisen elämässä tapahtui vastoinkäyminen, joka pudotti pohjalle. Silloin Suomisen tuttava houkutteli miehen mukaan triathlonin pariin. Monta vuotta Suominen ajatteli vain kokeilevansa lajia, mutta nälkä kasvoi syödessä.

Nyt Suomisen, 36, tavoitteena on triathlonin täysmatka Tahkolla. Takana on jo onnistunut puolimatkan kilpailu. Suominen treenaa tällä hetkellä noin 6–8 tuntia viikossa. Täysmatkaa varten viikoittaista treenimäärää on nostettava yli kymmeneen tuntiin.

Liikunnan lisäksi Suominen on tarkka myös syömisensä suhteen. Jokainen syöty ruoka käy puntarin kautta, ja hän merkitsee päivän ruoat ruokapäiväkirjasovellukseen.

Itse ruoka sen sijaan on varsin tavallista kotiruokaa. Suominen kyllä kiinnittää ruoan terveellisyyteen huomiota, sillä hänellä on synnynnäinen sydänvika. Jauhelihasta hän valitsee broilerin jauhelihan ja juustoista vähärasvaiset.

Tarkan ruokavalion myötä paino ja rasvaprosentti ovat tippuneet, mikä auttaa osaltaan menestymään triathlonissa.

– Puntarin orjaksi ei silti pidä ryhtyä. Olen joutunut muistuttamaan itseäni, että välillä voi syödä vähän vapaammin, eikä se vielä venettä kaada.

Suominen ei ole aina elänyt terveellistä elämää. Hän liikkui kyllä ennen triathloninnostustakin, mutta söi mitä sattui ja naposteli usein. Pikkuhiljaa paino alkoi nousta, ja Suominen oli lievästi ylipainoinen.

– Elämässäni oli kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Minua lannisti myös se, että olin aikoinaan koulukiusattu. Itsetuntoni oli huono, enkä oikein uskonut itseeni.

Triathlon on antanut myös itsevarmuutta.

– Viime kesänä vedin Lahdessa puolimatkan, ja sen jälkeen itsetunto kohosi ryöpsähtämällä.

Suominen on hyödyntänyt treeneissään valmentajien apua. Valmennuksen myötä moni asia on muuttunut. Kun ennen Suominen juoksi lenkkinsä verenmaku suussa, valmentajat vaativat ja opettivat juoksemaan hitaasti.

Ensimmäisillä matalatehoisilla lenkeillä Suomisesta tuntui, että jopa vanhukset rollaattoreillaan menivät hänen ohitseen. Hidas vauhti opetti kuitenkin nauttimaan lenkeistä. Valmentajat ovat opettaneet myös kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

– Sydänsairauteni takia olen saanut elämässäni asioita periksi. Valmentajani sen sijaan eivät ole antaneet luistaa. Jos jotain pitää tehdä, se vain tehdään.

Tulevaisuudessa Suominen toivoo voivansa antaa muille samanlaista apua, mitä on itse saanut valmennuksesta. Hän aikoo opiskella liikunnanohjaajaksi ja haluaa jakaa liikunnan iloa muihinkin. Suominen toivoo kehittyvänsä valmentajaksi, joka kannustaa ja ajaa eteenpäin positiivisella palautteella.

– Itse en olisi onnistunut elämäntapamuutoksessani ilman valmentajiani Jussi Lotvosta ja Panu Lietoa.