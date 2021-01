Kaksi liikettä kertoo paljon kehosi kunnosta – jos et pääse näihin, jossain mättää

Uutisankkurina tutuksi tullut Ripsa Koskinen-Papunen lupaa uudessa kirjassaan antaa vaivattomia vinkkejä hyvinvointiin.

Kyykky on ihmiselle luontainen asento.­

– En ole varmaan ainoa keski-ikäinen suomalainen, joka on yllättäen havahtunut siihen, että liikkuminen ei ole kovin notkeaa heti aamulla sängystä noustua tai pitkän ajomatkan jälkeen. Muutenkin olo tuntuu paljon jäykemmältä kuin aiemmin, eikä keho meinaa enää vääntyä eri asentoihin yhtä helposti kuin nuorempana.

Näin toteaa MTV:n uutisankkurina tunnettu Ripsa Koskinen-Papunen, jolta on ilmestynyt hyvinvointiin liittyvä kirja, Ripsaus parempaa elämää (Tammi).

Koskinen-Papunen on kouluttautunut myös personal traineriksi. Kirjassaan hän jakaa tietoa sekä omassa elämässään toimineita vinkkejä muun muassa syömisestä, liikkumisesta ja unesta.

Fyysisestä kunnosta ja kehon liikkuvuudesta huolehtiminen ovat yksi kirjassa käsitelty asia. Koskinen-Papunen muistuttaa, että liikkuvuus on monessa mielessä tärkeää.

Jos liikkuvuus on kehno, se voi haitata liikuntasuoritusta ja lisätä loukkaantumisriskiä. Esimerkiksi jäykkä selkä, niska-hartiaseutu tai kireä lonkan alue voivat myös aiheuttaa erilaisia virheasentoja, kipuja ja kulumia. Ne voivat haitata jokapäiväisistä elämää.

Yksikin pysyvä, hyvinvointia lisäävä elämäntapamuutos on loistava asia ja ehdottomasti tyhjää parempi, Ripsa Koskinen-Papunen sanoo kirjassaan.­

Koskinen-Papunen kannustaa testaamaan omaa liikkuvuutta kahdella täsmätestillä.

Testaa – olkanivelen liikkuvuus

Jos istut päivästä toiseen huonossa asennossa tietokoneen ääressä, olkapäät ovat voineet kiristyä ja lapojen liikkuvuus huonontua.

Testaa olkanivelen liikkuvuus näin:

Vie toinen käsi taakse yläkautta ja toinen alakautta

Testaa, kuinka hyvin saat kädet yhteen.

Kokeile molemmin päin!

Tulos on erinomainen, jos kädet koskettavat toisiaan koko kämmenen matkalta. Hyvän tuloksen saat, jos saat sormesi yhteen.

Heikko tulos on puolestaan se, että vain sormenpäät koskettavat toisiaan. Kehnosta tuloksesta kertoo se, jos sormesi jäävät yli 5 senttimetrin päähän toisistaan.

Olkapäiden ja lapojen liikkuvuutta voi parantaa vaikka keppijumpan avulla ja tekemällä soutuliikettä. Treenaaminen kannattaa aloittaa Koskinen-Papusen mukaan rauhallisesti, jotta kudokset ehtivät vetristyä ja sopeutua.

Istuvan elämäntavan vaikutukset ovat näkyneet nuorissakin. Vuonna 2019 julkaistun MOVE!-mittauksen mukaan viidesluokkalaisista pojista kolmasosalla on vaikeuksia tehdä olkapäiden liikkuvuudesta liike.

Testaa – syväkyykky

Syvä- eli slaavikyykky on ihmisen luonnollinen lepoasento, johon jokaisen terveen ihmisen tulisi päästä. Asennossa olemisen pitäisi olla rentoa.

Jatkuva tuolilla istuminen on tehnyt monista jäykkiä. Jos syväkyykkyyn meno ei onnistu tai siinä oleminen on epämiellyttävää, nivelten liikkuvuus ei Koskinen-Papusen mukaan ole normaalia. Todennäköisin syy on lonkan ja nilkan nivelten puutteellinen liikkuvuus. Polvivaivatkin voivat vaikeuttaa kyykkäämistä tai estää sen.

Testaa näin:

Varmista, että jalassa on tarpeeksi joustavat housut. Liian kireät farkut voivat pysäyttää liikkeen.

Seiso hieman lantiota leveämmässä haara-asennossa niin, että jalkaterät osoittavat hieman ulospäin. Polvet ja jalkaterät osoittavat samaan suuntaan.

Lähde kyykistymään. Yritä laskeutua mahdollisimman alas. Pidä paino kantapäillä ja selkä rentona.

Jos saat takapuolesi lähelle lattiaa ilman, että kantapäät irtoavat alustasta, voit pysyä asennossa hetken aikaa.

– Sinulla menee hyvin, lihaksesi ja sidekudoksesi ovat riittävän joustavia ja vahvoja, Koskinen-Papunen kirjoittaa.

Jos syväkyykkyyn pääsy on mahdotonta tai hankalaa, Koskinen-Papunen suosittelee varovaista kyykkyharjoittelua.

Kyykyssä joka päivä!

Syväkyykkyä voi treenata vaikka päivittäin, jos asento ei onnistu tai se ei tunnu mukavalta. Mikäli aluksi tuntuu siltä, että kyykyssä meinaa kaatua taaksepäin, kantapäiden alle voi laittaa kirjat korokkeeksi, Koskinen-Papunen vinkkaa.

Kaikkien olisi Koskinen-Papusen mukaan fiksua ottaa slaavikyykyssä nököttäminen jokapäiväiseksi tavaksi.

Hän listaa muun muassa nämä kyykyssä oleilun hyödyt:

Lantio, reidet ja alaselkä hakeutuvat luonnolliseen asentoon päinvastoin kuin tuolilla istuessa.

Kyykyssä olo avaa alaselkää sekä vähentää ja ennaltaehkäisee istumisen aiheuttamia selkäkipuja.

Kyykkyasento venyttää lempeästi akillesjännettä, mikä pienentää jänteen tulehtumis- ja repeämisriskiä.

Lantionpohjan lihakset vahvistuvat.

– Minä saatan katsoa kotona televisiota hetken aikaa slaavikyykyssä. Töissä hakeudun kyykkyyn sellaisissa tilanteissa, joissa muut eivät näe, Koskinen-Papunen kertoo.

Kirjassa mainitut testit antavat Koskinen-Papusen mukaan pientä osviittaa siitä, onko liikkuvuus riittävällä tasolla.

Tarkkaa tilannekartoitusta varten kannattaa hänen mukaan kuitenkin hakeutua sellaisen asiantuntijan luokse, joka osaa testin jälkeen antaa liikkuvuusharjoituksia.