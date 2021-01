”Ystävä unohtaa minut aina, kun uusi suhde alkaa” – rakastuminen voi olla kolaus ystävyydelle monestakin syystä

Parisuhteen alkaminen voi viedä aikaa ystävyyssuhteilta tai jopa katkaista ystävyyksiä kokonaan.

On viisautta ylläpitää ystävyyssuhteita parisuhteen rinnalla. Parisuhteellekin tekee hyvää, kun elämässä on oman kumppanin lisäksi muitakin ihmisiä.

– Turvallisessa ja luottamuksellisessa parisuhteessa ystävyyksiä ja merkittäviä ihmissuhteita saa olla myös suhteen ulkopuolella. Tavallisin tilanne on, että parit laittavat rajan siihen, että seksiä ei harrasteta oman suhteen ulkopuolella, sanoi tässä jutussa psykologi Anna Salmi Väestöliitosta.

Joskus ystävyys- ja parisuhteen väliin voi tulla ristiriitaa. Ilta-Sanomat kysyi lukijoilta, onko parisuhteen alkaminen vaikuttanut ystävyyssuhteisiin.

No on! moni vastasi.

”Nyt jo entisen kumppanin vuoksi välit rakoilivat muutamaan ystävään. He eivät tulleet kovin hyvin toimeen kumppanini kanssa. Yksi ystävyyssuhde katkesi siinä jupakassa kokonaan, mutta se johtui myös muista syistä. Onneksi olen saanut välit muihin ystäviin paikattua. Nykyisen kumppanin kanssa tätä ongelmaa ei ole ollut, eikä suhde ole vaikuttanut ystävyyssuhteisiini.” – Nainen, 21

”Eräs ystäväni oli todella kateellinen minulle. Hänestä näki, kuinka hänestä oli inhottavaa, että loin parisuhteen. Etenkin kun kumppanini päihitti hänen kumppaninsa 10-0. Oma suhteeni jatkui, hänen ei.” – Mies, 30

Etääntymistä etenkin alussa

”Varmasti se vähensi yhteistä aikaa, etenkin alussa. Jotkut sinkkuystävät saattoivat myös etääntyä pikkuhiljaa, jos heidän kanssaan oli ollut tapana pääosin vain juhlia villisti yms. ja he jatkoivat sitä edelleen. Onneksi monen kanssa pystyi kuitenkin muokkaamaan ystävyyttä elämäntilanteen mukaan, ja ystävyys sopeutui siihen, että toinen alkoi seurustella tai muutti yhteen jonkun kanssa.” – Nainen, 29

”On joskus nuorempana jonkin verran. Suhteen alussa huomio on kiinnittynyt suuresti kumppaniin. Olen myös pistänyt kumppanin ensisijaiseksi monissa asioissa. Mutta se tasoittuu suhteen jatkuessa ja vakiintuessa. Pidän silti ystäviin säännöllisesti yhteyttä, enkä heitä ole unohtanut uudessakaan suhteessa.” – Nainen, 30

”Osa ystävyyssuhteita jäi parisuhteen myötä, mutta toisaalta tilalle on tullut parisuhteen myötä uusia.” – Nainen, 40­

”Usein on käynyt niin, että seurustelun alettua ystävät ovat unohtuneet. Suurin osa muistaa heidät kyllä kuherruskuukauden jälkeen, mutta osa on edelleen täysin uppoutunut romanttiseen suhteeseen. En itse pidä sitä toivottavana.” – Nainen, 28

”Kyllä sen myötä on nähty kavereita selkeästi vähemmän. Aiemmin hakeuduin itse enemmän kavereiden seuraan. Kaverit ovat ehkä myös hieman vähentäneet näkemisiä, mutta kyllä vielä aina nähdään, kun on aikaa ja tilaisuus. Parisuhde on kuitenkin tuonut elämään enemmän kuin yhteydenpidon pieni väheneminen ystäviin.” – Mies, 30

Juhlinta ei enää innostanut

”Oma seurustelu aiheutti erkaantumisen lukioaikaisista ystävistä, kun heillä oli mielessä lähinnä juhlinta. Itse olen aina tehnyt ahkerasti töitä ja säästänyt. Seurustelu vei lopunkin ajan pois ystävistä. Jälkeenpäin mietittynä lukioystävät olivat hyvin erilaisia kuin minä. Olen saanut tilalle uuden ystäväpiirin, vaikka miestä ei enää ole.” – Nainen, 27

”Yksi ystävyyssuhde jäi kokonaan, koska kaveri oli juuri eronnut kun minä aloin seurustella. Minusta tuli sitä myötä tylsimys, koska en jaksanut juosta hänen kanssaan miehissä.” – Nainen, 26

”Vain muutama ystävä jäi, kun aloin seurustella nykyisen mieheni kanssa parikymppisenä. Emme käyneet baareissa ja bileissä, ja niin kutsut harvenivat ja ystävyydet viilenivät.” – Nainen, 39

”Aloin seurustella nuorena. Silloin ystävät välillä kyselivät, että olenko varma, mitä teen. Olin puolisoni kanssa, enkä bilettänyt niin paljoa kuin muut.” – Nainen, 39­

Ystävä jäi jalkoihin

”Paras ystäväni unohtaa minut aina uuden alkaessa niin kauaksi aikaa, kunnes suhde vähintäänkin tasaantuu tai hänen elämässään tulee jokin kriisi. Hän ei enää juurikaan ota yhteyttä, ja kun minä vaikka soitan, hän valittaa ikävää, mutta ei tee asialle itse mitään.” – Nainen, 30

”Joskus liikaakin. Ystävät ovat jääneet jalkoihin, kun tyttöystävän kanssa vietettyä aikaa on ollut paljon. Joskus tyttöystävän miespuoliset ystävät ovat ottaneet etäisyyttä luullen, ettei olisikaan enää ok olla läheisessä ystävyyssuhteessa parisuhteen myötä.” – Mies, 20

Elämä muuttuu

”Nuorempana, alle kaksikymppisenä, parisuhteen alkaminen sai jopa välit katkeamaan ystävään. Kai se oli sen ajan kateutta. Nykyään, yli kolmekymppisenä, en voisi kuvitella, että uuden parisuhteen alkaminen vaikuttaisi enää ystävyyssuhteisiin.” –Nainen, 38

”Parisuhteen ja perheen myötä on vähemmän aikaa ystäville. Se on ihan ymmärrettävää eikä vähennä ystävyyden arvoa, vaikka nähdään harvemmin.” – Nainen, 45

”Ystäväni ei halunnut pitää yhteyttä sen jälkeen kun sain lapsen. Hänellä ei ole lapsia.” – Nainen, 67

Ilta-Sanomat selvitti ihmissuhdekokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 215 ihmistä. Kysely tehtiin 8. joulukuuta 2020.

Oletko sinä kokenut vastaavaa? Mitä tapahtui? Kerro kokemuksistasi alla kommenteissa.