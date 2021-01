Tuliko otettua? Kysyimme lääkäriltä, miten hän itse hoitaisi krapulaa

Paras tapaa välttää krapula on jättää alkoholi kokonaan juomatta. Mutta jos se on jo myöhäistä, näin lääkäri neuvoo.

Miltä tuntuu näin vuoden ensimmäisenä päivänä? Jomottaako päätä, kuivaako kurkkua, onko olo kehno muutenkin?

Mikäli illanvietto meni kosteissa merkeissä, oireiden taustalla saattaa olla se perinteinen: krapula.

Kun juot itsesi humalaan, keskushermosto lamaantuu. Humalan haihtuessa keskushermosto pyrkii korjaamaan tilannetta. Krapulaan liittyvät oireet ovat alkoholin vieroitusoireita.

Jos joku olisi keksinyt lääkkeen krapulaan, hän olisi luultavasti miljardööri, pohdiskelee yleislääkäri Toni Vänni Terveystalosta.

Tällaista keksintöä ei kuitenkaan ole tehty, vaan krapulan oireita pystyy ainoastaan lievittämään. Tai ennaltaehkäisemään niitä.

– Varsinaista hoitoa ei ole. Paras ennaltaehkäisevä tekijä on se, että jättää juomatta, Vänni sanoo.

Hänellä on myös toinen vinkki, mikäli alkoholia aikoo nauttia:

– Juo alkoholiannoksen jälkeen aina lasillinen vettä. Se vähentää alkoholin määrää veressä ja saat nestettä.

Alkoholi on diureetti eli se kuivattaa elimistöä. Nestehukka voi lisätä omalta osaltaan krapulaan liittyvää huonoa oloa. Samoin se, jos verensokeri on päässyt laskemaan kovin matalalle.

Krapulaa voi ehkäistä myös sillä, että ei juo alkoholia aivan tyhjään vatsaan.

Krapulan merkkejä

Päänsärky, pahoinvointi, väsymys, huimaus, heikotus, vapina – muun muassa nämä voivat olla merkkejä krapulasta. Kova krapula voi kasvattaa myös sydän- ja aivoinfarktin riskiä.

Harvinaista ei taida olla sekään, että krapulassa iskee ankara morkkis. Alakuloisuuden on arveltu liittyvän esimerkiksi siihen, että alkoholinkäyttö lisää mielihyvähormoni dopamiinin eritystä. Sen loppuessa menee hetki ennen kuin järjestelmä tasaantuu, ja silloin voi tulla alakuloisuuden hetkiä.

Toisaalta juomiseen voi liittyä syyllisyyden tunteita.

Alkoholi kuivattaa kehoa, joten veden juonti on krapulassa paikallaan.­

Näin helpotat oloa

Kun krapula on päällä, Vänni neuvoo hoitamaan sitä näin:

Ota iisisti ja odota, että oireet poistuvat.

Juo kunnolla vettä, kivennäisvettä tai esimerkiksi mehua.

Päänsärkyyn auttavat tavanomaiset särkylääkkeet.

Muista syödä, mutta älä välttämättä iske kiinni kaikkein rasvaisempaan ja raskaaseen pikaruokaan – se voi houkuttaa, mutta saattaa lisätä huonovointisuutta.

Kanuunassa on syytä välttää kovaa fyysistä rasitusta. Auton rattiinkaan ei kannata mennä, sillä huomiokyky voi olla heikentynyt.

Aiemmin esillä on ollut se, että ilman reseptiä saatava kipulääke parasetamoli voi liian suurina annoksina vaurioittaa maksaa.

– Jos parasetamolia ottaa ohjeen mukaan, niin tuskin on merkittävää vaaraa. Kaikki on toki mahdollista, mutta epätodennäköistä. Alkoholi ja parasetamol molemmat rasittavat maksaa, joten tietty perä tässä on, Vänni sanoo.

Ihmekikkoja ei ole

Krapulaoireiden kesto vaihtelee, kuten niiden voimakkuuskin.

– Tyypillisesti oireet väistyvät muutamissa tunneissa, mutta voivat rankan ryyppäämisen jälkeen kestää parikin vuorokautta.

Pidempäänkin, jos esimerkiksi koko lomakausi on tullut juotua.

– Kikkakolmosia ei ole. Parasta olisi jättää kokonaan juomatta. Krapula voi loiventua myös juomalla lisää alkoholia, mikä ei kuitenkaan ole suositeltavaa eikä järkevää.