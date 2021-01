Mikä on sopiva paino? Näin selvität omasi – etenkin yhtä asiaa kannattaa seurata, eikä se ole painoindeksi

Paino ei kerro kaikkea terveydestä – vyötärön katoaminen on terveysriski normaalipainoisellekin.

– Mikä olisi sopiva paino 170 cm pitkälle ja hoikalle naiselle? Kuitenkin lihasta olisi kiva säilyttää. Minkä painoisena te 170 cm pitkät naiset olette olleet parhaassa kunnossa?

Tämä avaus on herättänyt keskustelua Vauva.fi:n keskustelupalstalla. Paino näyttää olevan ikuinen pohtimisen, vertailun – ja stressaamisen – kohde.

Laajimmin käytetty normaalipainon määrittäjä on painoindeksi, joka mitataan jakamalla paino pituuden neliöllä. Normaalipaino asettuu välille 18,5–25. Esimerkiksi noin 170-senttisen naisen normaalipaino on noin 53 ja 72 kilon välimaastossa.

Vuosien saatossa painoindeksin luotettavuutta on kuitenkin kyseenalaistettu. ”Sopiva paino” näyttää pikemminkin olevan kiinni monesta asiasta.

Painoindeksille kyytiä

Professorin ja sisätautien ja kliinisen ravitsemuksen erikoislääkärin Aila Rissasen mielestä painoindeksi on erittäin huono mittari erityisesti kurvikkaille ja lihaksikkaille. Hänen mukaansa koko painoindeksi olisi syytä suorastaan poistaa käytöstä.

Painoindeksi ei esimerkiksi kerro lihaksen ja rasvan suhteesta eikä siitä, mihin rasva on kropassa kertynyt.

– Voi luoja! Olen iloinen voidessani sanoa, että painoindeksi kertoo erittäin vähän, Rissanen puuskahti.

Rissasen mielestä painoindeksiä voidaan kuitenkin käyttää paremmin silloin, kun painoindeksin lukema nousee yli kolmenkymmenen.

Hänen mukaansa 25–30 välillä saattaa olla tärkeämpi katsoa omaa vyötäröä ja vyötärön ja lantion suhdetta.

Vähän samoista asioista muistutettiin myös Vauva.fin keskustelussa.

– Riippuu ihan ruumiinrakenteestasi ja kehon koostumuksestasi sekä toki sukupuolestasi. Jos olet leveäharteinen ja leveälanteinen sekä lihaksikas, on ihannepainosi huomattavasti korkeampi kuin kapeaharteisella ja kapealantaisella, ”lihaksettomalla” ihmisellä. Toinen voi voida parhaiten 55 kg painossa, toinen 65 tai 70 kg painossa, eräs keskustelija kiteyttää Vauvassa.

– Samoin puhtaasti ulkoisesti arvioimalla 70 kg painava voi näyttää todella paljon paremmalta kuin 55 kg painava, jos painavammalla tuo ekstramassa tulee lihaksesta ja kevyemmällä lihasta ei ole nimeksikään.

Lihaskudos on rasvakudosta painavampaa, mutta sillä on lukuisia terveyshyötyjä: vahvat lihakset esimerkiksi tukevat paremmin niveliä ja antavat rasvaa enemmän buustia aineenvaihdunnalle.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että keho tarvitsee rasvaa esimerkiksi lämpötilan säätelyyn ja muihin kehon elintärkeisiin toimintoihin. Jos kehon rasvaprosentti notkahtaa liiaksi, terveys on vaarassa.

Huomio vyötäisille!

Vatsaontelon sisällä piilevä maharasva on huomattavasti haitallisempaa kuin vaikka takamuksesta löytyvä sukulaisensa.

Vyötärön katoaminen on terveysriski normaalipainoisellekin. Vaikka olisi hoikkajalkainen, mutta maha alkaa pömpöttää, vyötärön ympärysmittaan kannattaa kiinnittää huomiota.

Jos naisen vyötärönympärys on yli 90 senttiä, kyse on vyötärölihavuudesta. Silloin suuri osa liikarasvasta kertyy vatsaontelon sisään suolten ja sisäelinten väliin sekä maksan sisälle. Tällainen vatsaontelon rasva – eli niin sanottu viskeraalinen rasva – on yhdistetty moniin terveyshaittoihin, kuten rasvamaksan kehittymiseen.

Aila Rissanen on neuvonutkin mittaamaan vyötäröä mittanauhalla kerran tai kaksi vuodessa ja merkitsemään sentit ylös. Vaa’an lukemia ja painoindeksejä hän ei tuijottelisi niinkään, sillä ylipainoisella sisäelinrasva voi olla normaali, mutta normaalipainoisella vaarallisen korkea.

Pakkomielle painosta voi olla yksi merkki syömishäiriöstä.­

Irti epärealistista ihanteista

Monilla on turhan vääristynyt ja epärealistinen käsitys ihannepainosta.

Paino, johon keho luonnostaan hakeutuu, on usein isompi lukema kuin ihminen itse sen haluaisi olevan, laillistettu ravitsemusterapeutti Ulla Kärkkäinen totesi jutussamme. Tämä biologinen normaalipaino on se lukema, johon paino asettuu, kun syö riittävästi ja liikkuu, elämä on tasapainossa ja voi hyvin.

Painoon voi liittyä myös pakkomielteitä. Esimerkiksi tasakymmenet voivat Kärkkäisen mukaan olla monelle kauhistus. Ei haluta painaa 60, vaan 59 kiloa. Kiloista tulee merkkipaaluja, ja tietyn lukeman ylittäminen voi saada aikaan syyllisyyden tunteita ja jopa itseinhoa.

Pakkomielle voi kärjistyä jopa syömishäiriöksi, jolloin vaa’an lukema saattaa määrittää sen, onko päivä hyvä vai huono tai onko hyvä vai huono ihminen.

Liikunta edistää terveyttä, on paino mikä tahansa.­

Terveet elämäntavat ratkaisevat

Pelkkä painoindeksi ei kerro paljoakaan luonnostaan hoikan tai ylipainon rajoilla huitelevan terveydestä.

– Vaikka olisit ylipainon rajoilla, mutta liikut ja elät terveellisesti, se ei ole niin huono asia. Jos taas olet hoikka, mutta et liiku ja syöt epäterveellisesti, todellinen tilanne terveytesi kannalta voi olla huolestuttava, Ulla Kärkkäinen sanoi.

Fiksuinta ei ole kytätä mitään tiettyä painoa, vaan tehdä hyviä elintapamuutoksia sekä antaa painon hakeutua sopivaan lukemaan.

Parikymppinen Petra muistutti jutussamme, että monipuolisella ruokavaliolla, liikunnalla, riittävällä levolla ja oman kropan kuuntelemisella saavuttaa usein paremman olon ja yltää parempiin tuloksiin kuin kiloista ja indekseistä stressaamisella.

Itsetuntoa ei ole syytä rakentaa numeroiden varaan – eikä vanhoihin teiniaikojen farkkuihin ole tarvetta enää aikuisena mahtua.

