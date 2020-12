Koko perheen kiire, stressi ja kovat odotukset purkautuvat aina joulunaattona: ”Aina se päättyy siihen, että joku on kännissä ja joku itkee”

Kun jouluun liittyvät toiveet ja odotukset eivät osu yksiin ja stressi painaa päälle, paine voi purkautua reippaastikin.

Missä ollaan, reissuun ja/vai lapset, mitä tehdään, kenen luona käydään, kuka tulee kylään. Vietetäänkö joulua edes yhdessä? Ikuisuusaiheita.

Tavanomaista väsymyksen ja ylimenneen sosiaalisen jännityksen aiheuttamaa kätinää vanhemman polven siskojen kesken. Aiemmin, kun suvussa oli pikkulapsia, sokerihumalasta tuli lapsille itkupotkuraivareita, mutta onneksi ei enää.

Tuntuuko tutulta pohdinnalta? Muun muassa tällaisista tilanteista lukijat kertovat Ilta-Sanomien kyselyssä.

Erilaiset käsitykset siitä, missä ja miten joulua vietetään, mitä syödään ja millä porukalla – nämä ovat tyypillisiä joulukiistojen aiheita.

Rauha voi lähteä karkuun, kun erilaisia toiveita ja mieltymyksiä sovitellaan yhteen. Odotuksetkin voivat olla kovat.

– Arki haastaa ja moni sanoo, että jouluna pitäisi saada maailma valmiiksi. Voi olla, että silloin on vaikea rauhoittua, sanoi psykologi-psykoterapeutti Suvi Laru Terveystalosta jutussamme.

Älä siis huoli, jos on ollut taas pinna kireällä ja kiukku päässyt ilmoille. Se on ihan normaalia ja sitä tapahtuu muissakin huusholleissa. Olemme ihan vain ihmisiä joulunakin.

Suku on pahin

”Pakko mennä miehen konservatiivisille ja tiukasti perinteitä noudattaville vanhemmille koko jouluksi. Ruoan laittoon menee älyttömästi aikaa, koska kaikki mahdollinen pitää tarjoilla ja valmistaa itse.” – Nainen, 37

”Sukua ei meinaa näin aikuisena kestää pitkää aikaa kerralla. Kun monta perhettä kokoontuu yhteen erilaisine odotuksineen, pinnaa kysytään.” – Nainen, 55

Rumbaa rauhan sijaan

”Stressaavat aikataulut, kun juostaan sukulaiselta toiselle. Tätä jatkunut 13 vuotta. Jotain hyvää koronasta, kun voidaan jättää rumba välistä!” – Nainen, 32

”Stressi aiheuttaa riitaa, kun pitää juosta kello kaulassa joka paikassa. Sitten joku alkaa siirtelemään aikataulua. Paletti menee sekaisin.” – Nainen, 38

”Riidan aiheina ovat joskus olleet työnjako tai ruuanlaiton ja muiden valmistelujen jääminen kokonaan minun hoidettavakseni, samoin toisen yllätysmenot tai yllätysvieraat, kun olisi tarve levätä yms.” – Nainen, 51

”Äiti on joka vuosi ennen joulua kiukkuinen ja kireä kuin viulunkieli, mikä aiheuttaa tulistumista minussa itsessäni.” – Nainen, 29­

Kun juomat maistuvat

”Lapsuuden jouluissa suvun miesväki kännäsi ja rikkoi naapuruston joulurauhan. Onneksi tavat meidänkin kylällä ovat muuttuneet, kun vanha sukupolvi on lähtenyt taivaallisiin joulupöytiin.” – Mies, 52

”Aikoinaan tuli riitaa silloisen poikaystävän kanssa kun hän halusi mennä joulupyhien aikana baariin.” – Nainen, 32

”Perhe on kaupan alalla ja kaikilla on kauhea kiire ja stressi joulukuussa. Aatolle on suuret odotukset, mutta aina se päättyy siihen, että joku on kännissä ja joku itkee.” – Nainen, 36

Näkemyseroja

”Minusta piti rauhoittua joulurauhan julistukseen, mutta alkuvuosina mies vielä halusi siivota silloin. Nyt rauhoitutaan yhdessä. Siitä se joulu alkaa.” – Nainen, 57

”Joulusiivous aiheuttaa riitatilanteita, samoin kynttilöiden polttelu, koska osa perheestä pelkää kynttilöiden polttamista, jos ne vaikka kaatuvat.” – Nainen, 18

Pelit, lahjat ja muu ohjelma

”Minä, ’vuoden äiti’, suutuin lapsille kun he halusivat katsoa ensin piirretyt loppuun ennen kuin avattaisiin lahjat. Lepyin yhtä nopeasti kuin suutuin.” – Nainen, 36

”Se on välillä huono homma, kun perhe ja läheiset muutenkin tykkäävät pelata lautapelejä sun muita. Niissähän joskus menee kiukuksi jollakulla.” – Mies, 27

”Joka joulu pukki on tuonut uuden seurapelin, mutta ihan jokaisen pelin säännöt eivät heti ole porukassa hyvin sujuneet.” – Nainen, 53

”Aikoinaan teininä piilotin tietokoneen johdon, eikä pikkuveli voinut pelata koko jouluna. Hän ei tykännyt.” – Nainen, 37

Ilta-Sanomat selvitti kokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 215 ihmistä. Kysely tehtiin 8. joulukuuta 2020.