Yhden illan juttu johti lääkäriin – harmitus vaihtui todelliseen kiusaantumiseen, kun hoitaja haki lääkärin paikalle

Suomalaiset paljastivat noloimmat tilanteensa lääkärissä.

Lääkärikäynti saattaa tuntua kiusalliselta kokemukselta, mikäli siihen liittyy arkaluonteinen vaiva tai alastomuutta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että lääkärit ja hoitajat ovat nähneet lähes kaiken mahdollisen. Potilaalle nololta tuntuva tilanne on usein terveydenalan ammattilaisille täysin normaali.

Ja vaikka tilanteet sillä hetkellä nolottaisivatkin, hymyilyttävät ne usein myöhemmin – ainakin mitä tulee Vauva.fi:n keskustelupalstan keskusteluun, jossa suomalaiset ovat paljastaneet noloimmat lääkärikokemuksensa. Kokosimme yhteen kertomuksia.

”Lääkäri oli ex-poikakaverini”

– Kävi ilmi, että lääkäri oli ex-poikakaverini. Hän tulkitsi, että hurjaa vauhtia sykkivä sydämeni olisi johtunut ”jännityksestä”, ilmeisesti sen vuoksi, kun hän näki minut pitkästä aikaa vähissä vaatteissa. Laboratoriokokeissa selvisi, että minulla oli kilpirauhasen liikatoimintaa, mistä johtui kiihtynyt sydämensyke.

Vastaus sai lääkärin katsomaan oudosti

– Lääkärikäynnillä terveyskeskuksessa juttelin epäselvästi puhuvan lääkärin kanssa. Jouduin kysymään tuhat kertaa ”anteeksi mitä”. Lopulta en enää kehdannut kysyä, joten vastasin vain, että ”en muista”. Hän katsoi minua vähän oudosti ja aloin miettimään, mitä hittoa hän kysyi. Sitten tajusin, että hän kysyi, koska olen synnyttänyt. Olin niin lukossa, etten sanonut mitään. Hänkin taisi pitää minua sekopäänä ja sivuutti vain tuon jutun.

Luomi olikin jotain muuta

– Varasin ajan luomitarkastukseen, kun kyljestä löytyi selvästikin vaarallisen näköinen uusi luomi. Tarkastuksessa selvisi, että se olikin jonkin oksan tökkäyksestä tullut mustelma.

”Ihmiset tuijottivat, että mikä hitto tuota vaivaa”

– Minulta poistettiin viisaudenhampaat ja molempiin poskiin työnnettiin ne tupot verenvuodon takia. Astuin jotenkin pahasti ulko-ovesta, nilkka taipui kipeästi ja kuului rusahdus, ja ei auttanut muu kuin ottaa pyörä talutukseen ja nilkuttaa päivystykseen. Siellä piti tietenkin puhua ja selitin verilimat leualle valuen, miten ”allka on ipiä”.

Lääkärille pääsyä odotellessa koetin juoda vettä, mutta kaikki valui suusta ja vaalean paitani edusta oli märkä vedestä sekä verestä. Ihmiset tuijottivat, että mikä hitto tuota vaivaa? Lopulta nilkka todettiin murtuneeksi ja pääsin keppien kanssa kotiin kuolaamaan.

”En voinut olla purskahtamatta nauruun”

– Olin paksusuolen tähystyksessä, kun radiosta alkoi kuulua se biisi, jossa lauletaan: ”Ah... push it, push it good, push it real good.” Hoitaja ja lääkäri olivat ensin pokkana, mutta itse en voinut olla purskahtamatta nauruun, vaikka toimenpide olikin kamala.

”Lääkäri oli se yhden illan juttu”

– Sain yhden illan jutun jälkeen ikäviä oireita ja kun menin tutkittavaksi, hoitaja kyseli esitiedot ja pyysi lääkärin paikalle tekemään tutkimuksen. Lääkäri oli se yhden illan juttu. Totesi aika vaivaantuneena, että näyttää herpekseltä.

Verhon takana kävi kiusallinen tilanne

– Tämä ei nyt ole kauhean paha, koska en jäänyt ”kiinni”, mutta hävettää silti. Olin menossa papa-kokeeseen ja menin riisumaan housujani sen verhon taakse. Siellä verhon takana oli myös vessanpönttö. Jalkani jäi jotenkin jumiin farkkujen lahkeeseen ja kun sain sen irti niin onnistuin jotenkin potkaisemaan sen koko pöntön halki! Hoitaja ei ollut tässä kohtaa huoneessa. Hävettää kyllä, etten kehdannut tunnustaa asiaa, onneksi tästä on jo monta vuotta aikaa.

Nolo väärinymmärrys

– Menin yksityislääkärille, hänellä oli hiljainen ja mutiseva puhetyyli. Lääkäri katsoi työpöytäänsä kohti ja mutisi: ”Voitko nostaa lihan ylös?” Nousin hämmentyneenä seisomaan – liha liikkuu -sanonta mielessä varmaan. Lääkäri tuumasi, että kyllä tämä mittaus on parempi tehdä istuen. Oli ilmeisesti ajatellut mitata verenpaineen ja pyytänyt nostamaan hihan.

”Hammashoitajalla ei ollut pitää pokka”

– Minulla on stressivatsa ja hammaslääkärikammo. Kun sain itseni lopulta raahattua hammastarkastukseen, minulta pääsi kankaan repeämistä, vihellystä ja murinaa muistuttavia, erittäin haisevia pieruja koko ajan. Haju oli oikeasti kuin joku mätänevä ruumis, ja ne äänitehosteet päälle! Hammaslääkäri näytti hämmästyneeltä ja hammashoitajalla ei ollut pitää pokka. Varmaan kun lähdin ryntäsivät aukomaan ikkunaa ja päivittelivät, että hyi, mitä se oli?

Omatoimisuus johti kiusalliseen tilanteeseen

– Liika riisuutuminen on minun mokani. Hoitaja sanoi, että paita pois, mutta olin lukenut netistä, että eturauhanen tsekataan takapuolen kautta ja omatoimisesti riisuuduin sitten sukilleni. Makasin siinä olemuksessa tutkimuspöydällä lääkärin tuloa odotellessa. Testi olikin vaan pinnallisesti alavatsasta ultraäänellä.

”Nolostellen nauroin tilannetta”

– Jouduin sydämen rasitustestiin, eli polkemaan kuntopyörää ylävartalo paljaana. Ylävartaloon kiinnitettiin piuhoja, joilla mitattiin sydämen toimintaa. Ei saanut olla edes rintaliivejä ja siinä läskit löllyen ja riipparit heiluen poljin pyörää. Seuraamassa nuori mieslääkäri ja nuori sairaanhoitaja. Juu, eipä hävettänyt yhtään. Nolostellen nauroin tilannetta ja lääkäri oli merkinnyt Omakantaan, että ”potilas hyväntuulinen”.

”En ole eläessäni ollut niin kiusallisessa tilanteessa”

– Julkisella nuorehko mies otti papa-kokeen. Vaikutti joltain tuuraajalta, joka joutui tekemään sen ensimmäisen kerran. En ole eläessäni ollut niin kiusallisessa tilanteessa. Kundi räpelsi ja levitteli, siitä ei kerta kaikkiaan meinannut tulla yhtään mitään. Katselin siinä puska levällään katossa olevaa lamppua ja mietin, että ei helvetti, on muuten vika kerta kun tulen tänne. Hän ehkä mietti samoin.

Lääkärin säheltäminen sai aikaan koomisen tilanteen

– Ei tapahtunut minulle vaan äidilleni. Gynekologisen tutkimuksen jälkeen lääkäri alkoi laskea tutkimuspöytää alemmas, jotta siitä pääsee helpommin kapuamaan alas. Jostain syystä vain pääpuoli alkoi laskeutua eikä lääkäri meinannut saada sitä pysähtymään. Äiti päätyi makaamaan jalat kohti kattoa, ja sairaanhoitaja ja lääkäri sähelsivät siinä vieressä saadakseen kallistumisen loppumaan. Olivat hirveästi pyydelleet anteeksi, mutta äidin mielestä juttu oli lähinnä koominen.

”Siitä lähtien olen tiennyt, että kalsarien kannattaa olla ehjät”

– Menin lääkärille, joka oli vanhempi rouva. Hän käski ottaa vaatteet pois paitsi kalsarit. Olin nuori enkä ollut montaa kertaa onneksi käynyt lääkärissä, joten se tuli yllätyksenä. Siitä lähtien olen tiennyt, että kalsarien kannattaa olla ehjät. Lääkäri tutki lonkkiani takaani ja käski kurottaa varpaisiin. Bokserien haruksissa oli sellainen nyrkin kokoinen reikä, josta pähkinä pilkahti sanomaan ”hei”. Olin todella nolona ja totesin jutun olleen ex tempore -juttu ja siksi ei ollut ehjiä kalsareita.

”En ole sen koomin kehdannut mennä samalle gynelle”

– Olen yksi niistä legendoista, joilla on jäänyt epämääräinen vierasesine jumiin toosaan. Ei nyt mikään porkkana tai kynttilänpätkä, mutta samaa noloustasoa. Yritin arvatenkin kaikkeni saadakseni sen ensin itse pois, mutta ei. En ole sen koommin kehdannut mennä samalle gynelle, mutta kaipa se jossain tiedoissa näkyy. Ja se gynekologi käsitti ensin, että kyse on juuttuneesta tamponista, mutta löydöksen tehtyään hihkaisi, että ”ei tää mikään tamponi ole”.

”Siinä sitten istuin opetusmateriaalina”

– Olin 16-vuotias ja minulla meni haukotellessa leuat sijoiltaan ja jotenkin lukkoon, eli suu jäi jumiin apposen auki. Se ei onneksi sattunut, mutta en oikein pystynyt puhumaan koska olin jumissa tässä ilmeessä. Isä lähti viemään pienen kunnan terveyskeskukseen ja toimi puhemiehenä, itse piileskelin huivin takana ja toivoin ettei kukaan näe minua. Isä sitten yritti selittää, että tytöllä jäi leuka jumiin, ja joudun näyttämään naamaani hoitajalle. Tiskillä sairaanhoitaja meinasi selvästi revetä minut nähdessään.

Pääsin lääkäriin, ja hän totesi onneksi, että tämä on helppo homma, saa ihan käsin naksautettua paikalleen, kun vaan tietää oikean tekniikan. No, hän jätti minut edelleen mykkänä huoneeseensa istumaan, ja kävi pyytämässä koko liikenevän muun henkilökunnan katsomaan. Siinä sitten istuin opetusmateriaalina ringin keskellä.

”En kehdannut sanoa lääkärikäynnin todellista syytä”

– Joskus 30 vuotta sitten sain silloiselta tyttöystävältäni klamydian. Epäilin tautia ja kysyin häneltä puhelimitse, onko hän pettänyt minua. Hän vannoi ja vakuutti, että ei ole ollut muiden kanssa. No, menin siis lääkäriin. Vastaanottotiskillä oli edesmenneen parhaan kaverini äiti. Kaverini oli menehtynyt auto-onnettomuudessa puolisen vuotta aiemmin. Olin nähnyt hänen äitinsä viimeksi hautajaisissa.

En kehdannut sanoa lääkärikäynnin todellista syytä. Selitin hänelle jotain sekavaa epämääräisestä mahakivusta. Odottelin hetken ja menin sitten lääkärin huoneeseen. Kerroin, että arvelen minulla olevan sukupuolitaudin. Lääkäri tutki ja kirjoitti lähetteen labraan. Lopuksi hän kysyi, että entäs se mahakipu? Sanoin, että oikeastaan maha ei ole kipeä. Tilanne hävetti ihan helvetisti ja olin kuitenkin aika nuori. Tiesin, että kaverin äiti varmaankin kirjoittaa puhtaaksi lääkärin sanelun ja muutenkin hoitaa paperihommat.

Ilta-Sanomat ja Vauva.fi kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 18.4.2020.