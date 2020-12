Yllättävät arkiset keinot voivat auttaa – näin voit rakentaa itsellesi hyvää mieltä, vaikka korona-aika ahdistaisi

Kuinka poikkeusoloissa voi saavuttaa hyvän mielen joulun? Miten hyvän mielen voi säilyttää uudenvuoden yli? Mitä voi tehdä, jos mieli vetää synkäksi? Psykologit neuvovat.

Psykologi, psykoterapeutti ja traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja Soili Poijula ja SPR:n valmiusryhmän psykologina ja Terveystalon työterveyspsykologina työskentelevä Nina Lyytinen tietävät, että aina ei ole helppoa säilyttää positiivista mieltä. On kuitenkin olemassa keinoja kohdata, tutkia, hyväksyä ja säädellä tunteita. Tässä asiantuntijoiden neuvot.

1. Pysähdy havainnoimaan tunteitasi

On tärkeä pysähtyä myös epämiellyttävien tunteiden äärelle. Niiden hyväksyminen voi antaa tilaa miellyttäville tunteille.

– Itseään ei tarvitse puhua pois raskaasta ja kuluttavasta vuodesta. Ole hetki ajatustesi ja tunteidesi äärellä ja kuuntele niitä. Mitä ajatuksia ja tunteita sinussa herää? Anna itsellesi lupa olla ikävien tunteiden kanssa ja suuntaa sitten huomiota asioihin, jotka tuottavat turvaa ja hyvää oloa. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi liikunta, ystävälle soittaminen tai hyvä musiikki, Lyytinen neuvoo.

– Kun kohtaa omat kielteiset tunteensa, vapautuvat myönteiset tunteet. Tunteen tunnistaminen, nimeäminen ja ilmaiseminen puhumalla, kirjoittamalla tai tekemällä siitä kuvan rauhoittaa aivojen tunnekeskusta. Tavoitteellisesti mielialaa nostavan musiikin kuunteleminen nostaa tutkitusti mielialaa, Poijula ohjeistaa.

– On myös tutkittu, että jos keskittyy tietoisesti joidenkin ajatusten välttelyyn, ne alkavat häiritä mieltä entistä enemmän. Jos esimerkiksi sanon sinulle, että saat ajatella kolmen minuutin aikana mitä tahansa muuta kuin keltaista banaania, luultavasti banaani tunkee mieleesi. Koronasta puhumattakaan. Kiinnitä siis ajatuksissasi tietoisesti huomiota siihen, mikä on ollut hyvää, hän jatkaa.

2. Älä jää yksin

Jos tunnet itsesi yksinäiseksi, älä jää yksin. Ole yhteydessä toiseen ihmiseen.

– Jouluna voi pelata, leipoa ja syödä yhdessä tai käydä vaikka haudoilla yhdessä etäyhteyden välityksellä. Vain mielikuvitus on rajana.

– Jos joudut viettämään joulun yksin vasten tahtoasi, mieti, mitä tarvitset ja miten voit saavuttaa tarpeesi tässä hetkessä. Ihminen keskittyy usein liikaa siihen, miten häntä rajoitetaan. Suuntaa huomiosi siihen, mitä voit tehdä. Aina on tärkeää muistaa myös se, että apua on lupa pyytää ja ottaa vastaan. Jos et voi soittaa läheisellesi, esimerkiksi SPR:n auttava puhelin on jouluisin auki, Lyytinen sanoo.

3. Nauti ulkoilmasta

Liikunta vaikuttaa tutkitusti ihmisen psyykeeseen positiivisella tavalla.

– Liikunta nostaa tutkitusti ihmisen mielialaa ja torjuu masennusta. Liikunta vähentää stressihormonien vaikutusta ja palkitsee mielihyvää tuottavilla kehon omilla endokannibinoideilla. Liikkuessa on helpompi myös prosessoida ajatuksiaan samalla, kun olo kevenee, Poijula kertoo.

– Kun lähdet ulos, vastaan voi tulla tuntemattomia ihmisiä. Jos kohtaa ulkona edes vieraan ihmisen katseen tai hymyn, voi saada tunteen yhteenkuuluvuudesta. Voit myös rohkeasti kokeilla tervehtiä ja vaihtaa kuulumisia turvaetäisyyden päästä. Usein jo silmiin katsominen ja nyökkäyksellä tervehtiminen saa aikaan kohdatuksi tulemisen, Lyytinen vinkkaa.

4. Ota paperi ja kynä esiin

– Ota itsellesi joulun pyhinä 15-20 minuuttia aikaa ja kirjoita ylös ajatuksiasi. Peilaa kulunutta vuotta ja pohdi, mikä sinulle on aiemmin tuottanut iloa. Mihin olet turvautunut, kun on ollut vaikea hetki? Onko jotakin, mitä voi nyt tehdä itsesi hyväksi? Jos sinulla on läheisiä, voit jakaa ajatuksiasi myös heidän kanssaan, Lyytinen sanoo.

– Pahaa oloa aiheuttavasta ongelmasta voi kirjoittaa. Ongelman sanoittaminen parantaa oloa ja voi auttaa myös ongelman ratkaisemisessa, kun kirjoitaa ongelmaan liittyvistä kielteisistä ja myönteisistä ajatuksiasta ja tunteista. Kirjoittamista kannattaa toistaa kolmena perättäisenä päivänä. Pyri saamaan siitä kertomus, jossa on alku, keskikohta ja loppu, Poijula kertoo.

5. Tee omanlainen joulu

– Jos olet jouluihminen, valmistaudu jouluun sinulle tärkeällä tavalla. Voit laittaa joulukoristeita, lähettää joulukortteja, leipoa ja kuunnella omaa joulumusiikkiasi. On ehkä aikaa tehdä jotakin, jota olisit aina halunnut jouluna tehdä. Tiedetään, että läheisen muistaminen ja antamisen ilo tuottavat ihmiselle itselleen iloa ja antaminen tekee onnelliseksi. Dokumentoi joulun hyviä hetkiä ja jaa kuvia läheistesi kanssa. Jos et ole jouluihminen, mieti mitkä asiat ovat sinulle muutoin iloa ja mielihyvää tuottavia, Poijula ohjeistaa.

6. Etsi hyvän mielen tekemistä

Jouluna voi olla toimivaa suunnata huomiota esimerkiksi kevyeen lukemiseen.

– Muista, että hyvän mielen tunteita ei tarvitse pakottaa itselleen. Kun on surullinen, saa olla surullinen. Moni asikkaani on kuitenkin varannut joulun ajalle lukemista, jossa ei ole synkkää ja ikävää sisältöä. He eivät halua vahvistaa entisestään ikävää olotilaa, vaan kokeilla, löytyisikö iloa kirjallisuuden kautta. Sinäkin voit kokeilla kevyitä ja humoristisia kirjoja ja valita myös televisiosta huumoria ja iloa, Lyytinen neuvoo.

7. Uskalla unelmoida

Valmistaudu tulevaan vuoteen toiveilla ja unelmilla.

– Uusi vuosi on aina uuden alku, ja on tärkeää, että ihminen osaa unelmoida ja toivoa. Se tarjoaa mahdollisuuden toivoa ja nähdä itselleen ja läheisilleen hyvää tulevaisuudessa, Poijula kertoo.

– Haaveile siitä, miltä unelmien 2021 näyttää. Mieti, mikä tulevassa vuodessa herättää toivoa. Tee rohkeasti suunnitelmia ja toiveita ensi vuodelle. Peilaa, mitä olet oppinut menneestä vuodesta ja mikä sinua on auttanut selviytymään. Päätä, mitä hyvää otat tästä vuodesta mukaan seuraavaan vuoteen, Lyytinen vinkkaa.