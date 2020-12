Tiesitkö, että kissat maukuvat vain ihmisille? Entä tiesitkö, miten saat parhaiten kissasi huomion?

Illan Prisma: Kiehtovat kissat -dokumentissa selviää, mistä kissojen maailmanvalloitus lähti.

Kissa on vastassa ovella. Se kehrää pörisevästi ja puskee jalkoihin tervehdyksen merkiksi. Sen jälkeen se katsoo silmiin ja päästää kovan ”miaun”. Nyt on ruoka-aika!

Tutkimusten mukaan kissan miaun kuuleminen aiheuttaa ihmisessä saman reaktion kuin vauvan itkun ääni. Professori Morten Kringelbach Oxfordin yliopistosta on saanut selville, että ihminen reagoi samalla tavoin molempiin ääniin. Itku ja kisun miukuminen laukaisevat meissä huolenpitoreaktion.

Kringelbach muistuttaa, että kissat miukuvat vain ihmisille. Ne osaavat manipuloinnin taidon.

– Kissa ei tee sitä välttämättä tietoisesti. Kissat kuitenkin tietävät, että tämä toimii samalla tavoin kuin se reaktio, jonka me itse saimme aikaan lapsina vanhemmissamme hymyilemällä heille, hän sanoo Prisma: Kiehtovat kissat -dokumentissa.

Kissojen päänsisäisten aivoitusten tutkiminen on haastavaa. Tohtori Lauren Finka tietää, että koirien kognitiivisten kykyjen tutkiminen on helpompaa kuin kissojen.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kissa olisi yhtä kyvykäs kuin koira.

Finka on selvittänyt, että kissa rea­goi paljon tehokkaammin omistajan pyyntöihin, jos omistaja on hyvällä tuulella ja hymyilee. Toisin on silloin, kun omistaja on pahalla päällä. Kissat reagoivat myös huomattavasti paremmin omistajaan kuin vieraisiin ihmisiin.

– Omistajan käytös on paljon tärkeämpää kissoille, koska omistajat ovat niitä, jotka tarjoavat ruuan ja huolenpidon.

Kiehtovassa dokumentissa selvitetään kissojen historiaa. Kaikkien kissaeläinten uskotaan polveutuvan esi-isä Proailuruksesta, joka eli Euraasiassa noin 25 miljoonaa vuotta sitten.

– Nämä kissaeläimet olivat hieman kookkaampia kuin kotikissat ja elivät puissa. Muuten niillä oli samanlaiset hampaat ja leuat kuin kotikissoilla. Niinpä kaikilla näillä eläimillä – olivat ne sitten leijonia, tiikereitä tai sylissä istuvia kisuja – on samanlaiset piirteet, jotka tekevät niistä kissoja, tutkija Leslie Lyons toteaa.

Kairon yliopiston tutkija Salima Ikram johdattaa katsojat Egyptin mielihyvän kissajumalatar Bastetin jäljille. Hän vie mukaansa hautaan, joka on ollut vuosikausien ajan suljettuna yleisöltä. Hauta sijoittuu 3 500 vuoden taakse. Ikramia kiinnostavat haudasta löytyvät kissojen muumiot.

Kissoja uhrattiin Bastetille. Koska näiden eläinten tarve uhrilahjoina oli valtava, egyptiläiset alkoivat kasvattaa niitä. Ikram osoittaa löytämäänsä muumiota, josta näkyy hieman punaista turkkia.

– Monet hautamaalausten kissat ovat punaiset. Ne olivat suosituimpia, koska ne kuvastivat auringonvalon jumalaa Ra:ta.

Kattien ja kollien maailmanvalloitus alkoi Egyptistä laivoilla. Kauppalaivat olivat täynnä viljaa ja kuhisivat rottia. Kissat olivat tervetulleita kanssamatkustajia, koska ne suojelivat vientituotetta ja merimiehiä rottien puremilta.

Prisma: Kiehtovat kissat keskiviikkona 16.12. TV1 klo 19.00