Aktiivisuusmittarit paljastavat korona-ajan vaikutuksen: Näin kävi suomalaisten unelle ja askeleille

Korona-aikana suomalaiset ovat nukkuneet enemmän kuin ennen. Ennestään vähän liikkuneille korona-aika näyttää olleen entistäkin passiivisempaa.

Jos jotain voi sanoa korona-ajasta ja hyvinvoinnista, se on tämä: suomalaiset ovat nukkuneet enemmän kuin aikaisemmin.

Firstbeatin mukaan ihmiset ovat saaneet öisin unta keskimäärin 14 minuuttia aiempaa enemmän.

Tiedot selviävät Firstbeatin tietokannasta, jossa on kymmeniä tuhansia mittausvuorokausia. Firstbeat mittaa muun muassa sydämen sykevälivaihtelua ja liikettä.

Samaan suuntaan ovat näyttäneet myös Polarin urheilukelloilla ja sensoreilla tehdyt mittaukset. Niiden mukaan suomalaiset nukkuivat viime maaliskuussa 10 minuutta enemmän per päivä vuoden 2019 maaliskuuhun verrattuna.

Aivan uutta tietoa Polarilta ei nukkumisesta ollut saatavilla, mutta tiedejohtaja Raija Laukkanen ei usko tilanteen juurikaan muuttuneen.

Monet ovat jatkaneet etätöissä kesän jälkeenkin, eikä työmatkoihin ole kulunut aikaa viime vuoden malliin. Aamuissa on enemmän aikaa unelle.

Moni seuraa unta ja liikuntaa jonkinlaisen rannelaitteen avulla.­

Lisää liikettä

Polarin maaliskuun mittauksessa (200 000 suomalaista) näkyi, että aktiivinen aika lisääntyi 33 minuutilla päivässä. Paikallaan olo ja istuminen puolestaan väheni 21 minuutilla.

Ulkoilulajien suosio kasvoi selvästi sisälajien kustannuksella.

Liikkeessä on oltu aiempaa enemmän edelleen – ainakin, jos tarkasteluun otetaan askeleet.

– Askelten määrä lisääntyi viime lokakuussa vuotta aikaisempaan lokakuuhun verrattuna. Askeleita otettiin päivässä 350 enemmän, Laukkanen kertoo.

Lisääntynyt aktiivisuus näkyy myös päivän energiankulutuksessa. Siihen tuli lokakuussa sadan kalorin lisäys vuotta aiemmasta.

– Ulkoilua on kannustettu lisäämään epidemian aikana, ja ihmisille on tullut lisää aikaa, mikä voi selittää muutoksia. Myös kiinnostus omaan terveyteen saattaa olla lisääntynyt.

Suomalaiset ovat palautuneet korona-aikana aiempaa paremmin. Yksi iso syy löytyy siitä, että unta on tullut lisää.­

Palautumiselle on ollut aikaa

Firstbeatin mukaan suomalaiset ovat palautuneet korona-aikana aiempaa paremmin.

Siihen vaikuttaa etenkin se, että ihmiset ovat nukkuneet enemmän. Suurin osa palautumisesta tapahtuu öisin.

Suurin ”palautumispiikki” oli huhtikuussa, rajoitusten ollessa tiukimmillaan. Silloin ihmisten vuorokausiin mahtui jopa 30 minuuttia aiempaa enemmän palautumista.

Vaikka elo on ollut epävarmaa ja muuttuvaista, tälle löytyy selityksiä.

– Etätöiden takia monella on ollut mahdollisuus nukkua pitempään, ja monien tapahtumien, menojen ja juhlien peruuntuminen on luultavasti tuonut ihmisille ns. ’tyhjää aikaa’, etenkin keväällä. Tämä aika on sitten ehkä käytetty vaikkapa lukemiseen, ulkoiluun tai perheen kanssa olemiseen. Palautumiselle on tänä vuonna ollut siis aikaa, sanoo Firstbeatin tutkimusjohtaja Tero Myllymäki yrityksen tiedotteessa.

Arjen rytmi vaikuttaa muutenkin jonkin verran muuttuneen.

Ennen koronaa arkipäivisin kerrytettiin selvästi enemmän askeleita kuin viikonloppuisin, mutta etätyöaika on kääntänyt liikuntaa enemmän kohti viikonloppuja. Samalla arkipäivien ja viikonlopun päivien ero on kadonnut.

Askelmäärissä ei Firstbeatin mukaan ole ”isossa kuvassa” tapahtunut järisyttäviä eroja.

” Passiivisilla joka neljäs työpäivä ei käytännössä sisällä nyt lainkaan liikkumista. – tutkimusjohtaja Tero Myllymäki, Firstbeat

Passiivisuus huolena

Aihetta huoleen antaa se, että ennestään vähän liikkuneille korona-aika näyttää olleen entistäkin passiivisempaa.

– Liikkumisen polarisoituminen entisestään aktiivisten ja passiivisten välillä on huolestuttava ilmiö. Passiivisilla joka neljäs työpäivä ei käytännössä sisällä nyt lainkaan liikkumista, Myllymäki sanoo.

Hyvin passiivisten, alle 1 000 askeleen, työpäivien määrä on lähes nelinkertaistunut aiempiin vuosiin verrattuna.

Firstbeatin tiedot perustuvat sydämen sykevälivaihtelua ja liikettä mittaavaan Firstbeat Hyvinvointianalyysiin huhti-lokakuussa 2020. Mukana on noin 26 000 työikäisten mittausvuorokautta.

Kiinnostusta omaan hyvinvointiin

Moni suomalainen on kiinnostunut seuraamaan omaa hyvinvointiaan ja liikkumistaan erilaisten rannelaitteiden tai sormusten avulla.

Polarin laitteita on hankittu kasvavissa määrin, ja harjoituskertoja tallennettiin viime lokakuussa merkittävästi enemmän kuin vuoden 2019 lokakuussa.

Laitteita käyttävät yhtä lailla arkiliikkujat ja kuntoilijat kuin tavoitteellisesti treenaavat.

– Laitteiden lisääntynyt käyttöaika osoittaa myös osaltaan ihmisten omaehtoista kiinnostusta hyvinvointiinsa. Mielestäni tätä omaehtoista kiinnostusta voisi huomioida enemmän osana ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, Raija Laukkanen sanoo.

Laiteteknologiaan sisältyy Laukkasen mukaan valtavasti tietoa, osaamista ja insinöörityötä.

– Puhuminen ”härpäkkeistä” on aliarvioivaa, eikä se kuvaa kehittynyttä teknologiaa. Laitteet ovat laadukkaita, ja niistä saatava tieto näyttää olevan haluttua.

Oman hyvinvoinnin tarkkailu näyttää innostavan etenkin naisia. Polarin laitteen suomalaisista omistajista naisia on 61 prosenttia.

– Teknologiako ei muka ole naisten juttu!