Sohvin, 25, sumea olo ja väsymys väistyivät vasta, kun hän malttoi höllätä liikunnassa: ”Opin kantapään kautta”

Kovaan treeniin tottunut liikunnanohjaaja Sohvi Ollila huomasi, että jossain vaiheessa liikkumista onkin syytä keventää, jotta jaksaa.

Liikunta ja kova treenaaminen ovat monelle tapa purkaa stressiä ja unohtaa arjen murheet.

Monesti kun olo on tosi kuormittunut, tekisi mieli heittää aivot narikkaan ja mennä raskaalle juoksulenkille. Tämä ei välttämättä ole paras keino, sillä väsynyt kroppa väsyy entisestään liian kovatehoisesta treenistä.

Katso yllä olevalta videolta, miten Sohvi huomasi, että liikuntaa täytyy keventää.

Olen itse oivaltanut sen, että vaikka liikkumisintoa olisi melkein milloin vain, tulee muistaa, että palautumista vaativaa kuormaa tulee elämässä muustakin kuin liikunnasta.

Olen aiemmin käyttänyt kovaa rääkkitreeniä keinona niin sanotusti nollata opiskelukiireet tai väsymys. Kun treenistä tulee hyvä olo, en osannut ajatella, että kroppahan väsyy siitä vain entisestään.

Ylikuormittuneena monista elämän stressitekijöistä rupesin pohtimaan, miksi en jaksa tanssitreeneissä samalla tavalla kuin ennen. Mielikin tuntui aivan sumealta ja negatiiviselta, eikä keskittyminen onnistunut.

Lopulta liikkuminenkin alkoi maistua puulta, eikä intoa enää ollut samalla tavalla kuin ennen. Silti jatkoin vain kovatehoista liikkumista siinä luulossa, että kyllä se kova treeni aina auttaa.

” Jos elämässä on muuta kuormaa, liikunnan osuus voi ihan hyvin olla vaikka arkiliikuntaa ilman kummempaa suorittamista.

Lopulta kävin aika lailla jaksamiseni rajoilla, kun viimein ymmärsin, että jos opiskelujeni saralla on kiirettä, harrastuksista tulee muutenkin fyysistä kuormaa ja elämässä tapahtuu muutoksia, pitää jostakin höllätä eikä yrittää tehdä vaikkapa lisää treenejä siihen päälle.

Ihminen on kokonaisuus, eikä elämän joka osa-alueella pysty suorittamaan kovaa yhtä aikaa.

Jos vaikkapa nukkuu huonosti tai elämässä on paljon stressiä, silloin supersuorituksiin yltäminen ei ole hyvä tavoite, eikä sitä stressiä pysty nollaamaan rääkkitreenillä. Jos elämässä on muuta kuormaa, liikunnan osuus voi ihan hyvin olla vaikka arkiliikuntaa ilman kummempaa suorittamista.

Tärkeä oivallus siis on: liiku omien voimavarojesi mukaan! Jos olet hyvin kuormittunut, esimerkiksi nukut huonosti, töissä on stressiä, sinulla on pieniä lapsia kotona tai jokin muu asia kuormittaa sinua, on tärkeää sovittaa liikuntamuoto omaan elämäntilanteeseen sopivaksi ja omaa hyvinvointia tukevaksi.

Monien eri stressitekijöiden täyttämässä arjessa korostuu palauttavan liikunnan merkitys. Hyviä liikuntalajeja kuormittuneelle ovat esimerkiksi luonnossa kävely, jooga, venyttely ja pilates.

Kerran viikossa Ilta-Sanomien verkkosivuille palstaa pitävä liikunnanohjaaja ja hyvinvointivalmentaja Sohvi Ollila antaa monipuolisesti vinkkejä liikkumiseen ja arjen hyvinvointiin. Työssään Sohvi auttaa ihmisiä innostumaan liikunnasta ja oivaltamaan pienten muutosten tuomat suuret tulokset.

