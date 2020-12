Kaisa, 21, on työtön vastoin tahtoaan: ”Jokainen työttömyysjakso on sitä, että mulla menee tosi lujaa”

Kaisa ja Leena kertovat kaksi erilaista tarinaa työttömyydestä. Yhteistä on se, että kumpikin haluaisi kovasti töitä, mutta niitä ei tunnu löytyvän.

Työttömyys voi hävettää ja lamauttaakin, mutta yhtä lailla pätkätyöstä toiseen pomppiminen on raastavaa ja stressaavaa, kun koskaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Pitkäaikaistyöttömyyden lisäksi nuoretkin voivat kokea työttömyyden raskaana asiana. Viisikymppinen Leena ja parikymppinen Kaisa kertovat oman tarinansa työttömyydestä.

Mitä vanhemmaksi tulee, sitä vaikeampaa

56-vuotiaalla Leenalla on kokemusta työttömyydestä. Hän on ollut työttömänä jo nuorempana, mutta silloin uuden työpaikan löytäminen ja hakeminen oli huomattavasti helpompaa.

– Olen mennyt suoraan yritykseen kysymään töitä ja lähes aina työllistynyt. Mutta mitä vanhemmaksi tulen, sitä hankalammaksi työnhaku on käynyt.

– Pitäisi olla kaiken maailman cv:t ja vastaavat, joiden teko ei ole itselleni vaivatonta.

Jo nelikymppisenä Leena huomasi, että ikä oli työnhaussa rasite. Hän kertoo, että pitkän työkyvyttömyysjaksonsa jälkeen hän pääsi vuosia sitten mukaan erääseen hankkeeseen, jonka avulla avautuivat ovet työkokeiluihin.

90 prosenttia kokeiluista oli kuitenkin vain ilmaisen työvoiman hyväksikäyttöä, hän sanoo nyt.

”Jos tulee yllättäviä menoja, olet ihan kusessa”

Viimein työnhaussa tärppäsi, ja Leena palkattiin työkokeilun jälkeen vakituiseksi metallialalle. Hän ehti työskennellä alle kolme vuotta, kun koronatilanne vaikutti töihin niin, että Leena lomautettiin.

Lopulta hänet irtisanottiin kokonaan.

– Ensin se oli tietysti hurja shokki. Muutaman kuukauden jälkeen olen kuitenkin oppinut suhtautumaan asiaan positiivisemmin. Uskon, että työnhaussa vielä tärppää, vaikka se ei olekaan helppoa.

Leenan mukaan vaikeinta työttömyydessä on tulojen tippuminen. Vaikka hän kuuluu liittoon, rahaa on paljon vähemmän. Eläkettä ei kerry, ja jos on säästöjä, ne menevät elämiseen.

– Lapsille täytyy sanoa, että jouluna ei voida panostaa lahjoihin. Ja jos tulee yllättäviä menoja, olet ihan kusessa.

Leena myöntää, että työttömyys on toisinaan masentanut oikein kunnolla. Hän kuitenkin uskoo, että kaikella on tarkoituksena ja tämä kääntyy vielä hyväksi.

– Nyt yritän haalia vapaaehtoistöitä itselleni, etten jämähdä sohvalle. Aika ei onneksi tule pitkäksi, kun on lapsia, lapsenlapsia ja kotieläimiä.

”Minä häpeän tätä tilannetta”

Leena haluaa korostaa, etteivät kaikki työttömät ole työttömiä omasta tahdostaan. Hän nostaa esille myös häpeän tuntemukset.

– Minä häpeän tätä tilannetta. Kun sain tiedon irtisanomisesta, olin järkyttynyt. Jos en olisi heti saanut sanottua läheisilleni potkuista, esittäisin tänäkin päivänä olevani vain lomautettu, Leena kuvailee.

– Olen tuntenut itseni huonoksi ihmiseksi ja luuseriksi tämän takia. Tuntuu, että esimerkiksi naapurit katsovat minua halveksien, kun vain ”loisin” kotona.

Leena toivoisikin ihmisten ymmärtävän, että monet hakevat aktiivisesti töitä, mutta silti ei välttämättä tärppää. Ahdistus iskee helposti, kun yhteenkään hakemukseen ei vastata, eikä haastatteluihin kutsuta.

Työttömyys voi synnyttää suurta häpeää ja ahdistusta.­

Pätkätyöstä toiseen

– Olen oikeastaan valmistumisesta saakka tehnyt suurimmaksi osaksi vain muutaman kuukauden pätkätöitä, vuonna 2018 parturi-kampaajaksi valmistunut 21-vuotias Kaisa sanoo.

Työkokemuksetkaan eivät ole olleet järin hyviä. Kaisan mukaan ensimmäisessä työpaikassa liikkeen omistaja pompotti häntä koko koeajan. Koeajan lopussa hänet irtisanottiin.

Kaisa jäi työttömäksi noin kuukaudeksi. Tämän jälkeen hän alkoi tehdä toisessa liikkeessä ja omalla toiminimellään töitä.

Työilmapiiri oli Kaisan mukaan myrkyllinen. Hän päätti lopulta irtisanoa itsensä.

”Aika lailla umpikujassa”

Kuukauden työttömyyden jälkeen Kaisa lähti opiskelemaan liiketaloutta ammattikorkeakouluun. Parin kuukauden opiskelun jälkeen hän totesi, ettei hänestä olisi opiskelemaan kolmannella asteella, koska elämänhallinta tuntui kärsivän työmäärästä.

– Siirryin siitä yhteen pikaparturi-kampaamoketjuun töihin, koska se oli helppo työpaikka ja tarvitsin rutiinia ja rahaa. Vuoden ajan tein kyseisessä paikassa töitä. Se on pitkäkestoisin työpaikkani ikinä, Kaisa toteaa.

Puolen vuoden kohdalla koronaviruspandemia yllätti työntekijät, jotka lomautettiin epämääräiseksi ajaksi. Puhuttiin maksimissaan kolmesta kuukaudesta.

Tämän jälkeen Kaisa on joutunut vaihtamaan vielä parikin kertaa työpaikkaa ja olemaan työttömänä useita kuukausia. Tällä hetkellä hän toipuu polvileikkauksesta ja yrittää löytää työpaikkaa. Tarjolla ei vain tunnu olevan oikein mitään.

– Tarjolla on lähinnä yrittäjien vuokratuolipaikkoja, joihin vaadittaisiin valmis asiakaskunta. Koska olen ollut vain lyhyissä työsuhteissa ja työttömänä tai lomautettuna, olen aika lailla umpikujassa.

”Vedän kaikki rahat päihteiden muodossa”

Kaisa sanoo, että lyhyetkin työttömyysjaksot ovat olleet hänelle rankkoja. Hänellä on päihdeongelma, joka alkaa oireilla aina töiden loppuessa.

– Työt ovat asia, josta saan rutiinia elämään ja motiivin olla selvinpäin. Jokainen työttömyysjakso onkin oikeastaan sitä, että mulla menee tosi lujaa, Kaisa kuvailee.

– Silloin vedän kaikki rahat päihteiden muodossa. Tämä loppuu heti, kun saan töitä.

Työttömyydessä Kaisaa ahdistaa eniten kaikki rajaton aika, jota hänellä yhtäkkiä on. Siksi hän sortuu täyttämään luppoaikansa päihteillä.

– Positiivisena puolena työttömyydessä näen ainoastaan sen, että jos ylimääräisen ajan osaa käyttää fiksusti ja rakentavasti, siinä on oiva tilaisuus kehittyä ihmisenä ja oppia olemaan rauhassa itsensä kanssa.

Ihmisille Kaisa haluaisi sanoa, että työttömyys ei ole aina itse aiheutettua. Harva on vapaaehtoisesti työttömänä ja makaa vain kotona tekemättä mitään, kuten monen mielikuvissa.

– Mulla ainakin työttömyys altistaa helposti muillekin ongelmille. Toivoisin vain, että saisin vakituisen työpaikan, josta saisi tukipilarin muulle elämälle.

Oletko joutunut työttömäksi korona-aikana tai ollut joskus työtön? Kerro kokemuksestasi kommenteissa!