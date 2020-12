Noora ihmetteli yhtäkkiä ilmestyneitä punaisia näppylöitä – lääkäri tunnisti yleisen vaivan heti

Keski-iässä ihoon voi äkillisesti lehahtaa kiusallinen ruusufinni. Syytä siihen ei tiedetä. Nelikymppinen Noora kertoo nyt oman tarinansa.

Näppylöitä, punaisen kirjavia laikkuja, röpelöinen otsa sekä valtaisa harmitus. Ensin ajattelin sen olevan aikuisiän akne. Kummastelin tosin, miksi iho muuttui yllättäen huonoksi etenkin molemmissa poskissa.

Muutaman kuukauden ihmettelyn, monenkirjavien kasvo- ja omahoitojen sekä yleisen kärvistelyn jälkeen selvisi, että kasvoissani on ruusufinni.

Ruusufinni? Miten ihmeessä minuun voi iskeä krooninen ihosairaus – olenhan jo nelikymppinen? Ja eikö ruusufinni ole yleensä minua vanhemman miehen punakan nenän syy?

– Olet aika lailla oikeassa iässä eli keski-iässä. Ruusufinni ei ole nuorten tauti. Aikanaan puhuttiin aikuisiän finnitaudista, vastaa ihotautilääkäri Håkan Granlund Terveystalosta.

Granlund törmää ruusufinniin vastaanotollaan jatkuvasti. Se ei siis ole kovinkaan harvinainen. Terveyskirjaston mukaan ruusufinniä on jopa joka kymmenennellä suomalaisella, useimmiten 30–50-vuotiailla.

Mistä tietää, että kyse on ruusufinnistä?

Ruusufinnin tunnistaa siitä, että poskiin, nenään, otsaan tai leukaan ilmestyy punoitusta, pieniä hiusverisuonia ja märkäpäitä. Joskus silmät kuivuvat ja silmien reunat voivat tulehtua. Hiussuonet laajentuvat pysyvästi poskissa ja nenässä, joskus myös otsassa ja leuassa. Se saa naaman näyttämään punakalta eli couperosamaiselta.

Toisin kuin aknessa, ruusufinniä on vain kasvoissa. Aknenäppylät ovat yleensä myös isompia kuin ruusufinnissä.

Muhkurainen nenä on lähinnä miesten pulma. Silloin kyse on rinofyymasta, jossa talirauhaset ovat suurentuneet ja nenä on kasvanut muhkuraiseksi.

Sauna saattaa pahentaa

Ruusufinni saattaa kestää vuosia. Se oireilee aaltoillen. Pahin paikka sattuu usein kevättalveen ja vähäoireisin jakso loppukesään. Ilmankos ihoni alkoi tuittuilla ensi kerran juuri maaliskuussa.

Aurinkoinen toukokuukaan ei selvästi tehnyt hyvää. Kasvoni näyttivät tuolloin punoittavan entistä enemmän. Mitä kannattaisi tehdä, jotta ruusufinni ei aivan riehaantuisi?

– Ruusufinniä voivat pahentaa sauna, aurinko, maustettu ruoka, alkoholi, kuumat juomat eli tekijät, jotka lisäävät pintaverenkiertoa, Granlund sanoo.

Kaikki kivoja asioita, joista pidän!

Granlund lohduttaa kertomalla, että ruusufinni oireilee hyvin yksilöllisesti. Ihon taustapunoituksen syventyminen ei välttämättä tarkoita ruusufinnin pahenemista. Sen sijaan näppylöiden lisääntyminen voi kertoa siitä, että ihon kunto ei kehity suotuisaan suuntaan.

Kesä toi kuitenkin jotain hyvää: päivitys naamioi mukavasti laikukasta naamaani. Paljastin ihoni rohkeasti, sillä en pidä meikkivoiteen käytöstä. Ymmärrän silti hyvin, että iho-ongelmat voivat aiheuttaa voimakastakin häpeää. Punaisenkirjavana hehkuva naama ei varsinaisesti lisää itseluottamusta.

Tutkimuksen mukaan ruusufinnin aiheuttamasta kasvojen punoituksesta kärsivät kokevat sairauden vaikuttavan ikävästi sekä työelämään että ihmissuhteisiin.

Syy: tuntematon

Ruusufinnin puhkeamisen syy on vielä melko lailla pimennossa.

– Todennäköisesti taustalla on monta tekijää ja kun ne sattuvat yhteen tulee ihottumaa, Granlund sanoo.

Yksi arvio on se, että iho-oireet kertovat poikkeavuuksista immuunipuolustusjärjestelmässä. Auringon ultraviolettisäteilyn määrälläkin voi olla vaikutusta. Mahdollista yhteyttä suolistobakteereihin on myös selvitetty, sillä suolisto on tärkeä tekijä elimistön puolustusjärjestelmässä. Perimälläkin on osuutensa.

Välttele sitä, mikä ei sovi

Fiksuinta on välttää niitä asioita, joiden itse havaitsee vaikuttavan ihon kuntoon. Jotkin kosmeettiset tuotteet voivat pahentaa ruusufinniä. Auringoltakin on syytä suojautua.

Työterveyslääkärin määräyksestä hain apteekista ihovoidetta. Voiteiden lisäksi ruusufinniä voidaan hoitaa myös sisäisesti esimerkiksi antibiooteilla.

– Voide voi herkistää auringolle, mutta se on yksilöllistä. Jos kuurin aloittaa kesäaikaan, kannattaa olla varovainen ja tarkkailla, miten iho suhtautuu aurinkoon.

Ikuinen riesa?

Ruusufinni on krooninen ihosairaus eikä siihen ole varsinaista parannuskeinoa.

– Voi kuitenkin olla, että se vaivaa vain tietyn aikaa ja tietyssä iässä. Ihminen muuttuu, iho muuttuu ja immuunivaste muuttuu. Kun tulee tiettyyn ikään, ruusufinni voi sammuakin.

Mahtava uutinen! Mahdetaankohan kaupoissa silti vielä myydä teinivuosina testaamaani vihreää couperosa-kasvovoidetta. Sen luvattiin tasoittavan punaisen kirjavia kasvoja.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 25.5.2018.