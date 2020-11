Miksi pinna kiristyy omien vanhempien kanssa vielä aikuisenakin? Terapeutilla on vastaus

Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Minna Oulasmaan kirja kertoo vanhempien ja heidän aikuisten lastensa suhteista.

Olimme poikani kanssa todella läheiset. Olin mukana hänen jalkapalloharrastuksessaan ja autokuskina miltei kymmenen vuoden ajan.

Kun poikamme alkoi seurustella nykyisen puolisonsa kanssa, hän muuttui ja alkoi ottaa meihin etäisyyttä. Kun ehdotamme, että lapsenlapset voisivat tulla meille hoitoon tai yökylään, alkaa kiemurtelu: ”No katotaan joskus myöhemmin.” Toisen puolen isovanhemmat kyllä tuntuvat kelpaavan! Olemme eläkkeellä, hyvässä kunnossa, emme käytä alkoholia, eikä tietääksemme välillämme ole riitojakaan.

Mikä ihmeen vika meissä on?

Tässä kertomuksessa tiivistyy paljon oleellista siitä, kuinka erityinen ja herkkä aikuisten lasten ja heidän vanhempansa suhde on.

Kertomus löytyy parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Minna Oulasmaan uudesta kirjasta Suukkoja ja säröjä sukupolvisuhteissa – kirja isovanhemmille (Väestöliitto).

Kirja kertoo sukupolvien välisistä kiemuroista. Se pohjautuu Väestöliiton vanhemmuus- ja isovanhemmuustyöhön, kirjallisuuteen, artikkeleihin sekä tutkimuksiin.

Kirjaa ei voi ostaa, mutta sen voi lainata kirjastosta tai lukea Väestöliiton verkkosivuilta joulukuusta lähtien.

Kohti tasavertaista suhdetta

Isä on aina isä, ja äiti on aina äiti. Vanhemman ja aikuisen lapsen on silti jossain kohtaa hyvä löytää tie kahden tasavertaisen aikuisen suhteeseen.

Silloin molemmat osapuolet arvostavat ja kunnioittavat toinen toisiaan sekä toistensa tekemiä valintoja, kuten kumppania, uraa, asuinpaikkaa ja lasten hankkimista.

Tasapainon löytäminen voi olla varsin vaativaa. Vanhempien ja lasten suhteeseen sisältyy iso määrä lupauksia ja odotuksia.

– Vanhempien ja aikuisten lasten suhde on koko ajan muutoksessa. Samaan aikaan taustalla on koko yhteinen historia, biologia, kiintymys ja hyväksyntä. Jos suhteeseen tulee säröjä ja konflikteja, ne voivat vaikuttaa merkittävästi osapuolten hyvinvointiin, Oulasmaa sanoo.

Vanhempien ja heidän lastensa suhde voi särkyä herkästi, Minna Oulasmaa sanoo.­

Vanhempien ikääntyminen kipeä asia

Kipukohtia voivat olla muun muassa se, kuinka usein tavataan ja missä jokaisen henkilökohtaiset rajat menevät.

Yksi kipeä asia voi olla omien vanhempien ikääntyminen. Se, että roolit vaihtuvat, ja hoivaajasta tuleekin hoivattava.

Miten jaksan, miten voimavarani riittävät, jääkö isä tai äiti yksin ja mitä sitten tapahtuu. Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan usein Oulasmaan vastaanotolla.

Joitain ihmisiä voi puolestaan kalvaa syyllisyys, jos ei jaksa auttaa tai olla läsnä ”niin paljon kuin pitäisi”.

– Keskustelen silloin usein arvoista ja siitä, miten ihminen voi elää arvojensa mukaista elämää. Kun omat arvot löytyvät, vaikeatkin ratkaisut tuntuvat silloin helpommilta.

” Kun suhde omiin vanhempiin on hyvä, molemmilla on tilaa olla oma itsensä, ei tarvitse esittää.

Herkkä särkymään

Kun menimme tapaamaan lapsenlapsia, pakkasin auton täyteen ruokia ja leivonnaisia, koska entisenä äitinä tiesin, miten kiireistä pienten lasten kanssa arki on. Ainoa kommentti miniältäni oli: ”Aivan turhaan kaikki, ei ole käyttöä.”

Eläkkeelle siirtyessä kotona voi tuntua hiljaiselta. Silloin eläkeläiset voivat alkaa täyttää eloaan aikuisen lapsen elämällä; neuvoa ja ohjeistaa. Ajatella, että minähän tarkoitan vain hyvää!

Aikuiset lapset voivat puolestaan kokea, että he tarvitsevat oman tilansa ja sopivaa etäisyyttä.

– Vanhempien ja heidän lastensa suhde voi olla äärimmäisen herkästi särkyvä. Väärinkäsityksille ja loukkauksille altis, Oulasmaa tietää.

Parasta olisikin oppia puhumaan vaikeistakin asioista.

– Kaikille tulee erimielisyyksiä, mutta niitä kannattaisi opetella setvimään jo silloin kun ne ovat vielä pieniä.

Yksi ”hiljainen signaali” voi olla esimerkiksi se, että yhteydenotot harvenevat. Tällöin saattaa syntyä erheellinen tulkinta siitä, että toinen ei välitä, vaikka hänellä olisi vain kiireinen elämäntilanne.

– Monelle voi olla pettymys, jos oma lapsi ei jaksa olla yhteyksissä. Silloin pitää hyväksyä, että se on hänen tarpeensa, mutta että kompromissi voidaan löytää.

Joskus välirikko on ainoa mahdollisuus. Jos on itse tehnyt parhaansa, tilanne on viisainta hyväksyä.

– Elämässä on asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Jokaisella on kuitenkin valta päättää, miten niihin asennoituu. Tämä voi tuoda lohtua ja auttaa saamaan rauhan asian kanssa.

Tilaa olla oma itsensä

Olen noudattanut menestyksekkäästi saamaani yksinkertaista ohjetta: Neuvo vain kysyttäessä ja kyläile kutsuttaessa.

Tämä lausahdus on yksi Oulasmaan suosikeista.

– Kun suhde omiin vanhempiin on hyvä, molemmilla on tilaa olla oma itsensä, ei tarvitse esittää. Päätöksiä voidaan tehdä pelkäämättä, että tulee hylätyksi. Ei neuvota pyytämättä, mutta autetaan pyydettäessä.

Molemmat voivat oppia toinen toisiltaan ja löytää uudenlaisen tunneyhteyden.

En itse pärjäisi yksinhuoltajana ilman omien vanhempieni apua. Kuskaavat lapsia harrastuksiin, tulevat meille, kun olen työreissussa, ovat ottamassa vastaan pikkukoululaisia iltapäivällä, myös veljeni perheessä. Ovat meille niin arvokkaita arjen auttajia! Toivoisin itse pystyväni enemmän auttamaan heitä, toki lapsetkin käyvät ukin kanssa puutöitä välillä tekemässä.

Kursivoidut kohdat Minna Oulasmaan kirjasta Suukkoja ja säröjä sukupolvisuhteissa – kirja isovanhemmille (Väestöliitto).

Hiertääkö jokin sinun ja vanhempiesi/lastesi väleissä? Miten suhteenne on muuttunut aikuistumisen myötä? Kerro kokemuksistasi alla kommenteissa!