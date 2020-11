Nadja, 32, kipuili kokonsa kanssa – itsevarmuus löytyi, kun hän alkoi keskittyä ihan muuhun: ”Elämässä on paljon muutakin kuin paino”

Jokainen negatiivinen kommentti on osunut syvälle, mutta roller derby on saanut Nadjan tuntemaan itsensä vahvaksi.

Yhdessä vaiheessa jokaiseen postaukseen tuli samanhenkisiä kommentteja: olet taas lihonut.

Tai sitten Nadjan huulet olivat ”liian paksut” ja tatuoinnit ”vääränlaisia” tai ”väärässä paikassa”.

Kerran joku äityi ihmettelemään, miten ihmeessä Nadjan merenneitotatuoinnissa merenneidolla on napa. Eihän merenneidoilla ole napaa!

– Kahdentoista vuoden bloggaamisen jälkeen minua ei enää kiinnosta, mitä muut minusta ajattelevat, Nadja, 32, toteaa.

Roller derbyn aloittaminen oli ratkaiseva käänne

Painon ja vyötärönympäryksen kyttäämisen sijaan Nadja keskittyy niihin asioihin, jotka saavat hänet voimaan hyvin. Kuten liikuntaan, etenkin roller derbyyn.

Kentälle päätyminen oli käänne. Aina uusia laihdutuskuureja tai pussikeittodieettejä aloitellut Nadja pystyi vihdoin päästämään irti painonsa kanssa kipuilusta.

– Roller derbyssä on erikokoisia ja erilaisia ihmisiä, joilla kaikilla on jokin vahvuus. Jokainen on hyvä jossain. Minua on auttanut paljon se, että voin tuntea itseni vahvaksi, ja että pystyn tekemään kropallani samoja asioita kuin muutkin.

Ihan vaan luistelemaankin – Nadja joutui teini-iässä jättämään salibandyharrastuksensa polvivamman vuoksi, ja sen jälkeen omaa liikuntalajia on ollut vaikea löytää. Rullilla polvi ei kipeydy.

– Roller derbyssä on myös tosi hyvä henki ja yhteisöllisyys. Joukkueesta on tullut tiivis kaveriperhe, ja odotan aina, että pääsen näkemään muita tyyppejä. Eikä haittaa, vaikka pelatessa mokaa. Lajissa myös kehittyy koko ajan, ja se motivoi. Koskaan ei voi olla täydellinen.

Perfektionistiksi tunnustautuvalle Nadjalle tämä kaikki on tehnyt hyvää.

Vielä ensimmäisinä treenikertoina Nadja jäi kentän reunoille luistelemaan, koska piti itseään ”hitaana”. Hän ajatteli olevansa vain toisten tiellä. Eräs pelikaveri tuli hakemaan Nadjan lempeästi muiden joukkoon.

– Se toi varmuuden siitä, että olen tervetullut juuri sellaisena kuin olen, ja minulla on oikeus kehittyä omaan tahtiini.

Nadja kävi ensi kertaa kokeilemassa roller derbyä vuonna 2012 ystävänsä suosittelemana. Lajin harrastamisen hän uskalsi aloittaa kolme vuotta sitten.­

”Itsevarmuusbuusti”

Blogiaikoina Nadjaa kutsuttiin monenlaisiin kekkereihin, mutta aina hän ei niihin mennyt. Oma kroppa hävetti, ja Nadja saattoi ajatella, että muut huomaavat painonnousun.

Yksi tyypillinen kysymys blogin alkuaikoina oli: kuinka paljon painat ja kuinka pitkä olet?

– Alkuun jokainen negatiivinen kommentti osui tosi syvälle, ja kommentteja saattoi muistella peiliin katsoessa. Olin tosin aloittanut itseni kovettamisen jo lapsena, jolloin aloin kuulemaan ihonväriini liittyviä kommentteja jopa aikuisilta. Kun omaan vartaloon liittyviä negatiivisia kommentteja kuulee paljon, on ainoa vaihtoehto olla välittämättä.

Kun liikunta vapautti painopaineista, Nadja alkoi voida paremmin.

– Sain itsevarmuusbuustin. Kun olin nuorena laihempi, olin paljon epävarmempi. Nyt ajattelen, että minä ja ihan jokainen on hyvä juuri sellaisena kuin on. Elämässä on paljon muutakin kuin paino tai vyötärönympärys.

Tämän sallivan viestin Nadja on kuullut myös mieheltään.

– Kun minulla oli taas joku epäonnistunut dieetti, hän sanoi, että ihan sama, kunhan voit hyvin. Hän rakastaa, vaikka olen minkä kokoinen.

Nadja jätti bloggaamisen viime kesänä, kun kirjoittamiselle ei enää jäänyt tarpeeksi aikaa. Nykyisin hän tekee pääsääntöisesti töitä sosiaalisen median parissa.­

” On surullista, jos epävarmuus ja ulkonäköpaineet rajoittavat elämää.

”Tatuoinnit ovat itseäni varten”

Kerran Nadja kirjoitti blogiinsa, että hänen kätensä eivät koskaan tule olemaan täynnä tatuointeja. Toisin kävi!

Nadjalla on jo kymmeniä tatuointeja. Nykyään tatuointeja ei tosin tule otettua niin paljoa kuin ennen, koska Nadja ei malta olla treeneistä pois tatuointeja parannellessaan.

– Tatuointien avulla minulla on itsevarmempi ja kivempi olo, ja ne sopivat tyyliini.

Nadja haikaili tatuointeja jo teini-iässä, mutta ei saanut äidiltään lupaa niihin. Parikymppisenä hän otti vihdoin ensimmäisensä.

– Olin haaveillut lintutatuoinneista rinnukselle, mutta en heti uskaltanut ottaa niitä. Sen sijaan otin käteeni timanttitatuoinnin.

Linnuissa Nadjaa viehättää niiden visuaalisuus ja olemus. Ennen tatuointeja hän kantoi kaulallaan lintukorua.

Tatuoinneissa Nadja tykkään väreistä ja old school -tyylistä. Hänen paras ystävänsä on tatuoija, joka tietää tarkalleen, mistä Nadja tykkää.

– Tatuoinnit ovat itseäni varten. Tykkään siitä, miltä ne näyttävät, ja ne sopivat asenteeseeni. Olen oma itseni niiden kanssa.

Positiivinen, elämäniloinen ja itsevarma, mutta muita kannustava. Näillä sanoin Nadja kuvailee asennettaan.

Sosiaalisessa mediassa hän seuraa mieluiten samanhenkisiä ihmisiä.

– Pluskokoisia tai ruskeita, jotta skaala olisi laajempi. Ei niitä, jotka ovat koko ajan jollain laihdutuskuurilla ja aiheuttavat ulkonäköpaineita.

Hiljattain Nadja postasi Instagramiin listan laihduttamista parempia kehotavoitteita:

Omassa kropassa viihtyminen

Notkeuden lisääminen

Voiman kasvattaminen

Kunnon kohottaminen

Selkä- ja polvikipujen vähentäminen

Terveyden tukeminen

Nämä voivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nukkuu enemmän, alkaa käydä säännöllisesti kävelyllä tai kokeilee rohkeasti jotain uutta liikuntalajia. Kuuntelee kehoaan ja liikkuu siten, että liikkeestä tulee hyvä olo.

– Tärkeintä on se, että jaksaa omassa arjessaan ja voi hyvin. On surullista, jos epävarmuus ja ulkonäköpaineet rajoittavat elämää.