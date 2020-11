Kokeile tätä pikarentoutusta – auttaa unen laatuun ja vähentää stressiä

Lyhytkin harjoitus auttaa palautumaan.

Esimerkiksi hengitykseen ja kehon eri osiin keskittyminen on tehokas tapa tyynnyttää kehoa ja mieltä.­

Yksi kävelee, toinen kutoo. Kolmas joogaa, neljäs katsoo Netflixiä.

Mukava tekeminen rentouttaa.

Ja kun rentoudumme, saamme taas uutta energiaa ja palaudumme rasituksista.

Kaikille rentoutuminen ei kuitenkaan ole aivan helppoa. Monen kiireessä paahtavan ihmisen hermosto on ylikuormittunut. Silloin hermoston sympaattinen osa on alvariinsa aktiivinen. Hengitys on tiheää, sydän hakkaa, hikoiluttaa. Vatsa voi toimia turhankin vauhdikkaasti.

Ylikuormitus voi ilmetä muun muassa keskittymisvaikeuksina, unettomuutena, suolistovaivoina ja korkeana verenpaineena.

Psykologi, psykoterapeutti Merja Sipponen antaa kirjassaan Jooga-Nidra – ja tietoisuuden tasot (Basam Books) vinkkejä harjoituksiin, joiden avulla mieltä ja kehoa voi rentouttaa.

– Kun taas olemme turvassa ja rentoudumme, autonomisen hermoston parasympaattinen osa on aktivoitunut. Silloin hengitys rauhoittuu, sydämen syke laskee ja kehossaan voi tuntea miellyttävän olon, Sipponen kirjoittaa.

Parasympaattista hermostoa voi myös harjaannuttaa.

– Se on hyödyllistä ihmisen hyvinvoinnin, unen laadun ja terveyden kannalta. Harjoittelu auttaa palautumaan stressistä ja työn kuormituksista.

Kokeile ”pikarentoutumistekniikkaa”

Kokeile esimerkiksi tätä rentoutumisharjoitusta:

Istu mukavasti ja ryhdikkäästi. Voit sulkea silmäsi.

Kuvittele pienen pieni piste kulmakarvojen väliselle alueelle.

Laske numerot ykkösestä vitoseen, ja kuvittele jokaisella numerolla, että piste siirtyy hieman syvemmälle aivojen sisäosiin.

Ykkönen on vatsa, vatsa rentoutuu. Kakkonen on keuhkot, hengitys rauhoittuu, kolmonen on sydän, sydän rauhoittuu, nelonen vasemman kämmenen kautta koko vasen käsi ja koko keho rentoutuvat.

Vitonen on mieli, mieli rauhoittuu ja tyyntyy.

Voit myös halutessasi kuvitella itsesi johonkin miellyttävään ympäristöön tai tekemiseen.

Tarvittaessa kykenet näin rentouttamaan kehosi ja rauhoittamaan mielesi.

Jos haluat rauhoittaa etenkin unta, harjoituksia kannattaa tehdä ennen nukkumaanmenoa.­

Lyhyt hengähdys

Rentoutumisharjoituksia voi tehdä mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Lyhytkin hengähdystauko voi olla avuksi.

Asetu vaikka tuolille istumaan. Ota ryhdikäs, mutta rento asento. Sulje silmäsi, jos haluat. Vie sitten huomiokykysi kehoosi ja hengitykseesi.

Huomaatko, että jossain kohtaa kehoa hengitys tuntuu ehkä hieman voimakkaammalta? Huomaatko ilman virtauksen sieraimissasi?

Seuraa oman hengityksesi kulkua minuutin ajan, Sipponen ohjeistaa.