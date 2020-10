Asioiden hyväksyminen on elämän tärkeimpiä ja vaikeimpia taitoja, sanoo korona-ajasta kirjan kirjoittanut Saku Tuominen: ”Tärkeintä on nähdä hyvä”

Entä jos meidän ei tarvitse lisätä elämäämme mitään ollaksemme onnellisia, pohtii Saku Tuominen uudessa kirjassaan. Avain kukoistamiseen voi olla hyväksyminen.

Tänä syksynä Saku Tuomiselta piti ilmestyä kirja puista, hänen pitkäaikaisesta intohimon kohteestaan.

Ehkä seuraava kirja käsittelee puita, mutta sen ehtii kirjoittaa myöhemminkin.

– Keväällä minulle tuli olo, että tämä aika on niin poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen, että on sääli, jos en tästä kirjoita, Saku Tuominen kertoo.

Koronapandemia toi elämään jatkuvan epävarmuuden. Tuominen alkoi miettiä, miten kaiken keskellä pystyisi säilyttämään mielenrauhan ja jopa kukoistamaan.

Hän halusi dokumentoida sen, mitä omassa mielessä tapahtuu joka päivä.

– Halusin löytää tapoja motivoida itseni kasvamaan, Saku Tuominen kertoo.

Ajellessaan kesällä Italian maaseudulla hän kertoi avovaimolleen, että haluaisi saada kaikkeen tekemiseensä vähän keveyttä ja kirkkautta. Syvempää rauhaa ja aitoa laatua. Siitä oivalluksesta syntyi lokakuussa ilmestynyt kirja Kaikki on hyvin riippumatta siitä miten kaikki on (Otava).

Todellisuudessa Saku Tuomisesta tuntui päinvastaiselta.

– Mietin, että entä jos en olisi niin paljon omien ajatusteni heiluteltavissa.

– Kun tulee pelkoa tai ahdistusta, entä jos oppisi laskemaan niistä irti hieman aiempaa helpommin. Luulen, että se on ollut iso kouluni koronan aikana.

Elämä tuntuu helposti epäoikeudenmukaiselta

Asioiden hyväksyminen on elämän tärkeimpiä ja vaikeimpia taitoja, Saku Tuominen miettii. Elämässä tulee helposti epäoikeudenmukaisuuden tunne. Tuntuu, että minulle ei pitäisi käydä näin.

– Emme ole tehneet sopimusta, millaista elämän pitäisi olla. Elämä on sellaista kuin se on.

Nyt pää pystyyn! Siinä on sanonta, jota Saku Tuominen inhoaa. Se on ylimielinen.

– Pää pystyyn ei ole ollenkaan sitä mitä tarkoitan, vaan enemmän, että tilanne on monella juuri nyt tosi vaikea ja koetetaan nähdä tässä edes jotain hyvää.

– Ei koeteta lakaista maton alle sitä että ahdistaa. Yritetään lyödä sen sijaan pienellä nuijalla särö kuoreen, jota kautta pääsee vähän valoa sisään.

” Ei pitäisi unohtaa ihmisen omaa roolia. Minä voin nähdä tässä ajassa jotakin hyvää, jos haluan.

Kirjassaan Saku Tuomisen puhuu näkökyvystä. Miten me pystyisimme kehittämään näkökykyämme niin, että näkisimme elämässä myös hyvän? Hyvin usein keskitymme huonoon ja sivuutamme hyvän.

– Ei pitäisi unohtaa ihmisen omaa roolia. Minä voin nähdä tässä ajassa jotakin hyvää, jos haluan. Siihen minä uskon.

Asiat ovat ani harvoin mustavalkoisia. Jokaisessa ongelmassa piilee Tuomisen mukaan paljon hyvää. Ja kaikessa hyvässä piilee potentiaalinen ongelma. Asiat eivät ole yhtä, vaan asiat ovat vaikka mitä.

– En halua tippaakaan vähätellä kenenkään vaikeuksia. Silti uskon, että aika moni on nähnyt tässä ajassa myös jotakin hyvää.

On tullut mahdollisuus taukoon tai prioriteettien uudelleen arvioimiseen. Ehkä me opimme arvostamaan sitä kaikkea hyvää, mitä meillä ennen oli.

– Jos ajattelee elämää vielä pari vuotta sitten, se ylenpalttinen lentäminen joka puolelle, hotellit ja lomat, niin nyt tulee olo, että oliko siitäkin tullut tietyntyyppistä suorittamista.

– Sekin tekee hyvää, että sitä ajattelua vähän ravistellaan ja tulee vähän perspektiiviä tekemiseen.

Jokainen hetki elämässä on uusi. Voimme koko ajan päättää, mihin kiinnitämme huomion. Kyse on valinnasta.­

”Ajattelemme, että näin ikäviä ei olisi saanut tapahtua”

Nyt joku ehkä sanoo, että joo, mutta ei kaikilla ole helppoa. Saku Tuominen ei usko, että kenelläkään on elämässä vain helppoa.

– Kun ajattelee, miksei kaikki voi olla helppoa, se tarkoittaa, että miksi kaikki ei voi olla juuri niin kuin minä haluaisin. Vastaus siihen on, että sellaista elämä on.

Saku Tuominen toivoo, että kirjasta tulee läpi, ettei hän todellakaan kuvittele olevansa asemassa, jossa voisi antaa ihmisille ohjeita. Elämä on tulkinnanvaraista. Hän on kirjoittanut ikään kuin rinnalta, kaikkia ihmisiä ja erilaisuutta kunnioittaen. Että samassa liemessä tässä ollaan.

– Jokainen ihminen on erityyppinen ja elämässään eri vaiheessa.

– Siksi minua kiinnostaa enemmän ihmisten kuunteleminen kuin mesoaminen.

Siihen mitä menneessä tapahtui, ei voi vaikuttaa. Mutta voimme vaikuttaa siihen, mitä ajattelemme siitä, mitä tapahtui ja miten se minua muutti.

– Kärsimys ei synny siitä, mitä tapahtui, vaan tapahtuneen vastustamisesta. Ajattelemme, että näin ikäviä ei olisi saanut tapahtua.

” Menneen vastustaminen on samankaltainen asia kuin vastustaisi aaltoja. Että en hyväksy, että meressä on aaltoja.

Tuomisen mukaan meissä on usein syvällä ajatus, että pitäähän nämä asiat prosessoida. Mutta pitääkö? Entä jos ei pidä?

– Menneen vastustaminen on samankaltainen asia kuin vastustaisi aaltoja. Että en hyväksy, että meressä on aaltoja.

– Se ei tarkoita, etteikö voisi olla eri mieltä, mutta ettei vastusta ikäviä asioita, joita tapahtui. Kun tämän muistaa, kaikesta tulee kiinnostavaa.

Moni pohtii, että mikä tekee elämän merkitykselliseksi. Saku Tuomisen mukaan elämää ei tarvitse tehdä merkitykselliseksi.

– Meidän pitää nähdä, että elämä on merkityksellinen.

– Vaikka en tekisi mitään eri tavalla, niin kaikki on ihan hyvin. Mutta se ei tapahdu sormia napsauttamalla.

Tuominen uskoo, että lähes kaikki pään sisäiset tarinat ja tulkinnat ovat kunkin itse keksimiä. Ne ovat syntyneet siitä, mihin kiinnitämme ympäristössä huomiota.

– Omat tulkinnat ja tarinat vaikuttavat siihen, millaisena maailma meille näyttäytyy.

– Jos uskomme, että maailma on muuttunut rasistisemmaksi, maailma alkaa näyttäytyä sellaisena.

Ihmisten elämät ovat erilaisia. Näemme niistä vain pienen osa-alueen.­

Jokaisella tulee heikkoja hetkiä ja pienuuden tunnetta

Saku Tuominen puhuu kukoistamisesta. Se on hänestä kaikessa koomisuudessaan onnellisuutta parempi sana. Sen ydin on, että ihminen elää itsensä näköistä elämää.

Että hänellä on hyvä olla omassa elämässään vaikeinakin hetkinä.

Englanninkielinen sanonta It’s ok sisältää saman ydinajatuksen.

– Kukoistaminen tarkoittaa, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Se on armollisuutta ja ettei vaadi elämältä liikoja.

– Kukoistaminen on sukua hyväksymiselle. Että et yritä taistella ikävää tunnetta vastaan.

Tuominen ottaa esimerkin sosiaalisesta mediasta. Hienot valokuvat luovat odotusarvon, mitä hyvä elämä on. Jos ei itse pääse samaan, tuntuu, että jää tason ulkopuolelle.

– Järkevämpää on muuttaa omaa käsitystä elämän tavoitetilasta. Parempi strategia olisi hyväksyminen.

” Kukoistaminen on sukua hyväksymiselle. Että et yritä taistella ikävää tunnetta vastaan.

Toisten elämän vertailu on Saku Tuomisen mielestä inhimillistä mutta turhaa. Ihmisten elämät ovat erilaisia. Näemme niistä vain pienen osa-alueen.

– Jokaisella tulee heikkoja hetkiä, pienuuden tunnetta ja epävarmuutta. Siitä ei pidä päästä eroon, vaan se pitää hyväksyä. Näin on ihan hyvä.

– Tekee elämästä hienoa, että oppii suhtautumaan lämmöllä omaan epävarmuuteen. Hymyilen välillä itselleni, että olinpa taas lapsellinen tai koominen.

Tärkeää on oppia tulemaan toimeen elämän epävarmuuden kanssa. Jos keskittyy koko ajan siihen, miten huonosti asiat ovat, ei näe, miten hyvin monet asiat ovat.

– Entä jos meidän ei tarvitse lisätä elämäämme mitään ollaksemme onnellisia, Saku Tuominen kysyy.

Yksi selviytymiskeino on pohtia asioita ja jättää ne ratkaisematta.

– Olen yrittänyt parantaa kykyäni olla tietämättä, mitä pitäisi tehdä. En aina tiedä.

Jokainen hetki elämässä on uusi. Voimme koko ajan päättää, mihin kiinnitämme huomion. Kyse on valinnasta.

– Kaikkein tärkeintä on nähdä hyvä ja vahvistaa sitä.