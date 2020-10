Tuntuuko, ettet pysty palautumaan työstä ja voimavarat ovat loppu? 10 tapaa voittaa väsymys

Kun mieli rauhoittuu työpäivän aikana, se vaikuttaa myös unen laatuun, kertoo työhyvinvoinnin asiantuntija.

Edessä on pitkä ja pimeä kaamosaika, joka tänä syksynä on erityisen harmaa koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi: matkustamista on rajoitettu, harrastuksiin ei uskalla mennä, ja juhlia, tapahtumia ja tilaisuuksia on jouduttu perumaan.

Miten syksystä ylipäätään voi selvitä hengissä?

Psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja työhyvinvoinnin asiantuntija Ullamaija Keskinen Mehiläisestä antaa kymmenen vinkkiä selviytymiseen ja väsymyksen voittamiseen.

1. Lisää päivään liikuntahetki tai useita

Jää bussista pois pari pysäkkiä aiemmin ja kävele vähän enemmän. Kävele rappusia työpaikalla. Jos käyt autolla töissä, kävele työhuoneen ovelle vähän pidemmän kautta. Kuntosaliin ei tarvitse mennä eikä juoksulenkille, tärkeintä on että liikkuu, vaikka vain vähän.

2. Hanki kirkasvalolamppu

Kirkasvalohoito yhdistettynä liikuntaan on tutkitusti tehokkain tapa hoitaa kaamosväsymyksen oireita. Kirkasvalossa kannattaa oleskella aamuisin mieluiten kello 5.30–9:n välillä.

3. Hyödynnä päivänvalo

Jos olet etätöissä, piipahda välillä ulkona valoisaan aikaan. Saat samalla sekä luonnonvaloa että liikuntaa.

4. Hanki hyvä valaistus

Olet sitten työpaikalla tai etätöissä, huolehdi, että valaistus on kunnollinen. Töitä ei kannata tehdä hämärässä tai kynttilänvalossa, sillä valon vähyys voi lisätä väsymystä ja kaamosoireita.

5. Rytmitä työpäiväsi

Pidä työpäivän aikana pieniä 5–10 minuutin palauttavia taukoja. Älä hae kahvikuppia työn ääreen, vaan juo kahvi kaikessa rauhassa, katso ulos ikkunasta tai juttele työkavereiden kanssa. Kun mieli rauhoittuu työpäivän aikana, se vaikuttaa myös unen laatuun.

6. Tarkkaile syömistäsi

Syö säännöllisesti ja yritä syödä terveellisesti, ettet sorru kohtuuttomaan herkutteluun.

7. Noudata unirytmiä

Pidä kiinni normaalista uni-valve-rytmistä ja säännöllisestä päivärytmistä. Kaamosoireiden vahvuus riippuu siitä, miten herkästi sisäinen kellosi alkaa valon vähentyessä jätättää. Jos kellosi on herkkä, uni-valve-rytmi muuttuu, mikä lisää nukkumista.

8. Mieti mikä on auttanut ennen

Jos tuntuu, ettet millään pysty palautumaan työstä ja voimavarat ovat loppu, mieti millaisia selviytymiskeinoja olet käyttänyt aiemmin ja miten olet selviytynyt silloin haastavasta tilanteesta. Mieti myös omia vahvuuksiasi, sitä missä olet hyvä, sillä vahvuudet eivät ole kadonneet mihinkään.

9. Hellitä välillä

Anna itsellesi lupa pyytää helpotusta esimieheltä tai työkaverilta. Sinun ei tarvitse olla paras versio itsestäsi joka hetki ja kaiken aikaa.

10. Kysele miten menee

Jos olet esimies, sinun tulee kaikissa tilanteissa seurata työntekijöiden jaksamista ja selviytymistä. Roolisi on tärkeä myös silloin, kun ihmiset ovat etätöissä. Etäpalaverin aiheena voi joskus olla se, miten ihmiset voivat ja miten menee. Voisi vain jutella mukavia ja vaihtaa kuulumisia. Sopikaa myös häiriöttömästä työajasta, siitä, ettei työhön keskittymistä häirittäisi esimerkiksi jatkuvilla ruutuun ponnahtavilla pikaviesteillä.