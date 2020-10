Kirsi kävi läpi vuosikausien taistelun, kunnes lopulta sai sterilisaation: ”Suomessa on edelleen tiukka odotus, että naiset tekevät lapsia”

”Olen huomannut, että Suomessa on edelleen tiukka odotus, että naiset tekevät lapsia. He saavat jatkuvasti kuulla, että kyllä asenne vielä muuttuu”, steriloitu nainen kuvailee Ilta-Sanomille.

Vaikka sterilisaatio ei ole pettämätön ehkäisymenetelmä, se on kuitenkin tehokas. Kolme naista kertoo Ilta-Sanomille oman tarinansa sterilisaatioon liittyen.­

Naisen sterilisaatio on pysyvä raskauden ehkäisymenetelmä. Siinä munajohtimiin asetettavat klipsit estävät munasolun kulun munajohtimesta kohtuun.

Sterilisaatiota säätelee Suomessa laki. Sterilisaation voi omasta pyynnöstään saada esimerkiksi jos on synnyttänyt kolme lasta tai aviopuolison kanssa on yhteensä kolme alaikäistä lasta tai on täyttänyt 30 vuotta.

Silti naiset kertovat toistuvasti, miten vaikeaa sterilisaatioon pääseminen voi käytännössä olla, vaikka ehdot täyttyisivätkin.

Kolme naista kertoo nyt Ilta-Sanomille oman tarinansa.

Kirsin pitkä matka steriloitavaksi

Kirsi on aina tiennyt, ettei halua lapsia. Tahto on kirjattu gynekologin papereihin jo hänen ollessaan parikymppinen.

– En todellakaan vihaa lapsia, mutta omia en ole koskaan halunnut.

Silti hän on saanut kuulla kyllästymiseen asti samaa mantraa: Kyllä mieli vielä muuttuu ja sinä alatkin haluta perheenlisäystä.

Kirsi meni naimisiin nuorella iällä. Silloisella aviopuolisolla oli lapsia entuudestaan. Keskustelujen jälkeen mies ehdotti, että hän voisi itse mennä sterilisaatioon. Tämä ilahdutti Kirsiä, sillä hän pääsi näin eroon hormonaalisesta ehkäisystä.

– Kun lopetin ehkäisyn, kehon toiminnot kuitenkin muuttuivat hurjasti. Muutaman vuoden sinnittelin, ja sitten päätin alkaa syödä pillereitä uudestaan.

Avioliitto päättyi lopulta eroon. Myöhemmin Kirsin elämään asteli hänen nykyinen puolisonsa. Tilanteessa oli luonnollista, että hän jatkoi ehkäisyn käyttöä.

Pillereiden popsiminen alkoi kuitenkin lopulta turhauttaa. Hän nosti sterilisaation pöydälle, ja miehelle asia ei ollut ongelma.

Pian Kirsi sai huomata, että muille tuntui olevan.

”Löin kirjaimellisesti nyrkin pöytään”

Vaikka Kirsi jankutti moneen otteeseen gynekologilla haluavansa sterilisaation, hänelle tarjottiin vain ehkäisymenetelmiä. Hän ehti käydä läpi niin e-pillerit, minipillerit kuin ehkäisyrenkaankin – ja vielä viimeisenä hormonikierukan.

Nopeasti hän tajusi, ettei kierukka sopinut hänen keholleen ollenkaan.

– Suoraan sanoen menin siitä ihan sekaisin.

Monen mutkan kautta Kirsi sai lähetteen lääkärille. Hänellä täyttyivät kriteerit sterilisaatiolle sekä iän että terveyssyiden vuoksi.

Lääkärilläkin häneltä kuitenkin tivattiin syitä sterilisaatiolle.

– Kaksi naista selitti minulle, kuinka vaikea sterilisaatiota on purkaa ja kuinka voin vielä haluta lasta. Minulle väitettiin jopa, että puolisolta pitäisi kysyä tähän lupa. Tässä vaiheessa olin jo täyttänyt 35 vuotta, Kirsi muistelee.

– Tässä vaiheessa löin kirjaimellisesti nyrkin pöytään ja vaadin sterilisaatiota.

Viimein viesti meni perille. Koska kierukka aiheutti Kirsille merkittäviä oireita, hän pääsi sterilisaatioon verrattain nopeasti, puolessa vuodessa.

Elämää operaation jälkeen

Vielä ennen operaatiota Kirsiltä varmistettiin, haluaako hän todella tehdä tämän ja tajuaako hän, mitä sterilisaatio merkitsee.

Toimenpiteen jälkeen mies haki hänet kotiin. Näkyvimmät jäljet jäivät mustelmina vatsan ja munasarjojen seudulle. Alavatsan turvotus kesti melkein kuukauden.

Ensimmäiset kuukautiset olivat todella runsaat, ja Kirsi pelästyi. Tätäkö elämä tulisi nyt olemaan?

Onneksi huoli oli turha.

– Kuukautiskierto normalisoitui heti ensimmäisen vuodon jälkeen. Nykyään ne ovat käsittämättömän niukat. Pystyn myös laskemaan päivälleen, milloin menkat alkavat.

Seksihalut muuttuivat

Kirsiä oli peloteltu esimerkiksi sillä, että hormonaalisesta ehkäisystä luopumisen jälkeen iho menisi huonoon kuntoon. Hänellä kävi päinvastoin: näppyläisen sekaihon kunto vain parani.

Hän huomasi myös, että paino alkoi laskea. Lisäksi seksihalut lisääntyivät.

– Ne eivät enää tuntuneet vain korvien välissä, vaan koko kehossa, Kirsi kuvailee.

Hiukset rasvoittuivat jonkin aikaa helpommin, mutta tilanne rauhoittui melko nopeasti.

– Ainoa, mikä itseäni harmittaa, on se, etten päässyt sterilisaatioon nuorempana.

”Tiukka odotus, että naiset tekevät lapsia”

Kirsi myöntää, että vastaanotto hänen sterilisaatiolleen on ollut vaihtelevaa. Sukulaiset ottivat tiedon vastaan järkyttyneitä ja jatkoivat ammattilaisten lauseita siitä, miten Kirsi vielä muuttaisi mielensä.

Toisaalta taas moni läheinen tuki ja tsemppasi – jopa eräs lapsettomuuden kanssa itse painiva ystävä.

– Sen olen huomannut, että Suomessa on edelleen tiukka odotus, että naiset tekevät lapsia. He saavat jatkuvasti kuulla, että kyllä asenne vielä muuttuu.

Kirsiä itseään on esimerkiksi sanottu itsekkääksi, kun hän ei halua lapsia. Joku on ihmetellyt, miksi hän ylipäätänsä meni naimisiin, jos lapset eivät ole suunnitelmissa.

– Pahin taisi olla se, etten tiedä rakkaudesta yhtään mitään, koska minulla ei ole lapsia.

Eniten Kirsiä kismittää se, miten eri asemassa mies ja nainen ovat sterilisaation suhteen.

Kun ex-puoliso halusi sterilisaation, häneltä kysyttiin vain ikä ja lapsitilanne. Pari viikkoa, ja toimenpide oli ohi.

Heidi: ”Olen tosi helpottunut, ettei enää tarvitse miettiä ehkäisyasioita”

Heidille sterilisaatiota ehdotettiin sairaalassa sektion yhteydessä puolitoista vuotta sitten, kun hän oli 31-vuotias.

Hän ei ollut itse edes miettinyt asiaa, mutta kun se tuli puheeksi, hän koki sen järkevimmäksi ratkaisuksi.

– Minulla oli siinä vaiheessa jo neljä lasta, mikä oli ihan riittämiin. Oma kehokaan ei olisi enää yhtään sektiota kestänyt, ja tiesin, että joku ehkäisymenetelmä olisi pitänyt aloittaa uudelleen imetyksen jälkeen.

Ehkäisypillerit eivät sopineet Heidille. Ne aiheuttivat migreeniä ja mielialanvaihteluita, ja kuukautiset jäivät kokonaan pois.

– Saatoin muuttua välillä ihan monsteriksi, nainen kuvailee.

Kondomin käyttökään ei pitkässä parisuhteessa tuntunut luontevalta.

Heidi kokee olevansa onnekas sterilisaation suhteen, sillä hän tietää, että pahimmillaan toimenpiteeseen joutuu jonottamaan vuosia.

Moni ei hänen sterilisaatiostaan tiedä, mutta hän kertoo siitä avoimesti, jos kyselyjä tulee. Tieto ei ole hetkauttanut lähipiiriä mitenkään.

– Sanoisin, että kun on itse varma asian suhteen, en näe mitään ongelmaa sterilisaatiossa. Olen tosi helpottunut, ettei enää tarvitse miettiä ehkäisyasioita, kuten muistutuksia pillereistä, Heidi summaa.

Satu: ”Tuntuu, ettei minulla ole asiassa tippaakaan itsemääräämisoikeutta”

Satulla, 37, on sterilisaatiosta hyvin toisenlainen kokemus. Satun mukaan hän ei ole päässyt toimenpiteeseen, vaikka on ilmaissut tahtonsa monta kertaa.

Satulla on kolme lasta. Lisäksi hän on synnyttänyt kaksi kuollutta lasta ja kärsinyt useita keskenmenoja.

Satun mukaan lääkärit ovat tarjonneet hänelle vain kierukkaa. Sterilisaatioon hän ei ole päässyt.

– Täällä, missä itse asun, ollaan tosi nihkeitä. Kaikki sanovat, että kyllä minä vielä voin haluta lapsia. Tuntuu, ettei minulla ole asiassa tippaakaan itsemääräämisoikeutta.

Satun nimi muutettu.