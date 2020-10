Pidä huolta, ettei peppusi laiskistu! Sohvin pikaohjeilla saat pakaralihakset aktivoitua hetkessä

Toimistotyö on omiaan laiskistamaan pakaralihaksia.

Jos päivän aikana tulee istuttua runsaasti esimerkiksi toimistotyössä, saattaa se näkyä laiskoina pakaralihaksina.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka saat laiskan pyllyn aktivoitua!

Istuessa lihakset eivät ole aktiivisina verrattuna esimerkiksi seisomiseen, jossa pakaroita käytetään pystyssä pysymiseen ja asennon ylläpitämiseen.

Vahvat pakarat auttavat ehkäisemään selkä-, polvi- ja lonkkakipuja, joten niistä kannattaa pitää huolta.

Näillä vinkeillä pystyt herättelemään pakaroita runsaan istumisen lomassa:

1. Nouse välillä ylös tuolilta

Jos teet istumatyötä, nouse ylös mielellään puolen tunnin tai vähintään tunnin välein. Pakara aktivoituu heti seistessä tai vaikkapa hyvin hitaastikin kävellessä, kun taas istuessa lihaksissa ei tapahdu mitään.

Jos työpisteelläsi on käytössä ylös nostettava sähköpöytä, on hyvä vuorotella seisomista ja istumista. Voit vaihdella työasentoasi myös esimerkiksi niin, että välillä istut satulatuolissa, välillä jumppapallon päällä, välillä tavallisella tuolilla sekä sitten seisotkin välillä, jos se on mahdollista.

2. Huomioi lonkkalepo

Seistessäsi kiinnitä huomiota siihen, miten yleensä seisot. Jos havaitset kallistuvasi usein toiselle puolelle lonkkalepoon, kyseisen puolen pakara saattaa laiskistua ajan myötä ja aiheuttaa lihasheikkoutta.

Muista siis vaihtaa seistessäsi asento aktiiviseen, kahden jalan seisoma-asentoon.

3. Tee työtuolille hallittu pakaraliike

Työpisteen luona pystyt tekemään tuolin avulla minipakarajumppaa.

Jarruttele peppua alaspäin hitaasti yhden tai kahden jalan varassa, kunnes pakarat hipaisevat tuolia. Nouse ylös pakaroiden voimalla. Purista ylös tullessasi pakaralla ja ojenna lantio täysin.

Jos teet kyykyt yhden jalan varassa, tee ne ensin heikommalla puolella ja sen jälkeen vahvemmalla puolella saman verran toistoja. Kun teet vahvemmalla puolella saman verran toistoja mitä heikompi jaksaa, puolierot tasoittuvat pikkuhiljaa.

Toista näitä vinkkejä istumisen lomassa säännöllisesti ja pidät huolta, ettei peppusi laiskistu!

Kerran viikossa Ilta-Sanomien verkkosivuille palstaa pitävä liikunnanohjaaja ja hyvinvointivalmentaja Sohvi Ollila antaa monipuolisesti vinkkejä liikkumiseen ja arjen hyvinvointiin. Työssään Sohvi auttaa ihmisiä innostumaan liikunnasta ja oivaltamaan pienten muutosten tuomat suuret tulokset.

