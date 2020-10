Nämä ruoka-aineet edistävät unta – etenkin yksi aine vaikuttaa, eikä kyse ole vain hiilihydraateista

Nukahtamista edesauttavaksi tiedetään aminohappo tryptofaani, koska se on unta edistävien aineiden, kuten serotoniinin ja melatoniinin, esiaste.

Suomalaisten yleisimmät uniongelmat ovat vaikeus nukahtaa ja yölliset heräämiset, kokenut uniterapeutti Anna-Mari Aronen kertoi aiemmassa jutussamme.

Puhutaan sudenhetkestä, kello 3–4:n aikaan heräämisestä, jolloin huolet ja ahdistavat asiat voivat vallata mielen.

– Sen jälkeen loppuyön uni muuttuu pinnalliseksi, tai nukahtaminen ei onnistu enää ollenkaan.

Tilapäiset uniongelmat ovat niin yleisiä, että niitä on toistuvasti jopa kolmasosalla työikäisistä. Kroonisesta unettomuudesta kärsii yli 10 prosenttia väestöstä.

Hylkää haitallinen uskomus

Univaikeuksien yleisyydestä huolimatta suurin osa ei kuitenkaan etsi apua tai syytä huonolle nukkumiselleen.

Tyypillinen väärinkäsitys on, ettei uniongelmille voi tehdä mitään.

– Se on hyvin yleinen, haitallinen uskomus. Moni on varmasti kokeillut paljon eri keinoja, jotka eivät ole auttaneet, mikä alkaa vahvistaa tunnetta siitä, ettei varmasti mikään muukaan auta, Aronen sanoi.

Tietyt ruoka-aineet lisäävät uneliaisuutta

Yksi keino, joka kannattaa muiden joukossa huomioida, on ravinnon yhteys uneen.

Aronen on kirjoittanut uniterapeutti Susan Pihlin kanssa teoksen Unentaidot – Löydä uni ilman lääkkeitä (Duodecim), josta on ilmestynyt uudistettu painos. Kirjassa he kertovat, että tietyt ruoka-aineet lisäävät uneliaisuutta ja toiset piristävät niin, että nukkuminen on vaikeaa.

Nukahtamista edesauttavaksi tiedetään aminohappo tryptofaani, koska se on unta edistävien aineiden, kuten serotoniinin ja melatoniinin, esiaste.

– Se rauhoittaa hermostoa ja aivojen toimintaa, kirja kertoo.

Tryptofaania esiintyy seuraavissa ruoka-aineissa:

Kalkkuna, kana, maito, kotijuusto, kananmunat, pähkinät, kokojyvät, tumma riisi, linssit, seesamin- ja auringonkukansiemenet sekä erityisesti mantelit.

Kalsium ja B6-vitamiini auttavat tryptofaanin imeytymistä.

– Kun iltapalaan kuuluu tryptofaania sisältävien ruoka-aineiden lisäksi hitaita hiilihydraatteja ja proteiineja sisältäviä ruokia, elimistö rauhoittuu ja muuttuu uneliaaksi.

Kirja antaa muutamia vinkkejä tällaisista iltapaloista:

Kalkkunaa tummanvihreiden kasvisten kanssa (salaatti, avokado)

Munakas ja vihannekset

Pavut, tumma riisi ja lehtisalaatti

Kana- tai kalkkunasalaatti, jossa on auringonkukan ja seesaminsiemeniä

Kala ja höyrytetyt vihannekset

Kokojyvistä tehty puuro ja marjat

Iltajuoma: seesaminsiemenistä tehty maito sekoitettuna kamomillateehen

Jotkut aineet voivat myös häiritä unta

Uni ja ravinto kulkevat käsi kädessä – myös toisin päin.

Muista, että tietyt aineet voivat myös häiritä unta. Kahvin lisäksi näin voi vaikuttaa esimerkiksi liian rasvainen ruoka.