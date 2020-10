Mikä kaikki on kuukautisissa ihan normaalia ja milloin kannattaa hakeutua lääkäriin? Lääkäri vastaa

Kuukautisia on monenlaisia, mutta mikään pakko ne eivät ole.

”Menkkojen alku. Oksensin, ripuloin, voin huonosti, luulin että kuolen. Olin 9 vee, enkä tiennyt mitä tapahtuu. Olin leirillä, minulla ei ollut siteitä, enkä ymmärtänyt asiasta mitään. Ei kuukautisista ollut puhuttu vielä kotona tai koulussa. Kukaan ei auttanut, en uskaltanut kertoa kenellekään.

Sain jonkinlaisen trauman asiasta, koska en pysty vieläkään puhumaan kuukautisista kenellekään avoimesti. Käytän ehkäisyä niin, ettei kuukautisia tule, koska vihaan niitä niin paljon!

Lohdutuksen sanat: Kuukautiset ovat ok! Ei ole minun syyni että kehoni kehittyi niin aikaisin.”

Muun muassa tällainen kertomus löytyy 35-vuotiaan Johannan ylläpitämästä Menkkablogista.

Joskus ne voivat jäädä pois. Joskus voi tulla vain muutama tippa, toisinaan runsas vuoto. Välillä tai aina sattuu, mutta ei kaikkia.

Kuukautiset ovat jokaisella omanlaisensa.

Johanna haluaa normalisoida kuukautisista puhumista ja tehdä siitä avoimempaa.

– Oma rehellinen menkkapuhe voi olla vallankumouksellista! Johanna sanoo.

Hän kertoo blogissa sekä omistaan että muiden kuukautiskokemuksista.

MenkKAVERI-palsta on varattu vieraskynäilijöille, kuten kokemusasiantuntijoille. Blogissa on myös asiantuntijoiden haastatteluja, esimerkiksi Kysy gynekologilta -postaus.

”Minulla oli helpot menkat”

Yksilöllistä on sekin, miten kukin kuukautisiin suhtautuu. Toiset kärsivät kivuista ehkä turhankin pitkään, toiset huolestuvat pienimmästäkin muutoksesta.

– En ole koskaan omaksunut sitä jonkinlaista menkkojen vihaamiskulttuuria, joka oli olemassa ainakin minun nuoruudessani 1990-luvulla. Minulla oli helpot menkat. Niinkin voi olla, Johanna sanoo.

Kuukautisten ei tarvitse olla kärsimysnäytelmää.

Menkkablogin suosituimpia aiheita ovat olleet kuukautiset ja seksi, menkkakokemukset sekä esimerkiksi kestositeet.

– Olen saanut suoraa postiakin, jossa sanotaan, että minulla ei ole ketään kelle puhua kuukautisista. Sitten kysytään neuvoja esimerkiksi kestositeiden valintaan.

Hormoneilla on yksilöllisiä vaikutuksia myös mielialaan. Hormonitason muutokset aiheuttavat sen, että mieliala ennen kuukautisia, kuukautisten aikana ja kuukautisten jälkeen voi niin ikään olla hyvin erilainen osalla naisista.­

Mikä on ”normaalia”?

Kuukautiskierron häiriöt eivät ole harvinaisia.

Lääkäriin kannattaa hakeutua, jos:

1. Aiempi vuoto muuttuu merkittävästi – kuukautisten välillä tulee esimerkiksi tiputteluvuotoja.

Tiputteluja on satunnaisesti lähes kaikilla, mutta jos niitä esiintyy toistuvasti tai niihin liittyy muita oireita kuten kipua, kannattaa hakeutua tutkimuksiin.

2. Kuukautiset haittaavat selvästi elämää. Tulee esimerkiksi sairauslomia tai kipuja, joihin tarvitsee runsaasti särkylääkettä. Tai kuukautisten vuoksi joutuu vaikka jättämään jonkin harrastuksen.

3. Kuukautisten loppumisen jälkeen tulee vuotoa.

– Runsas tai ylimääräinen vuoto ja kipu ovat kaikki normaaleja, kun ne ovat lieviä tai tilapäisiä, samoin satunnainen kuukautisten poisjäänti sanoo naistentauti- ja synnytysopin dosentti Anna-Mari Heikkinen Terveystalosta.

Normaalia on myös se, jos kuukautisveressä on joskus hyytymiä. Jos hyytymiä on paljon ja aina kuukautisten aikana, osoittaa se toisaalta sen, että vuoto on poikkeuksellisen runsasta.

Häiriöt ovat harvemmin merkki mistään vakavammasta.

– Koska pahanlaatuisten syiden mahdollisuus kasvaa iän myötä, pitää yli 40-vuotiaan hakeutua herkemmin jatkotutkimuksiin kuin nuoremman. Vaihdevuosien jälkeen niukkakin verinen vuoto pitää tutkia.

Kovien kipujen takana voi olla esimerkiksi endometrioositauti.

Apua hormoniehkäisystä

Kuukautisiin liittyviä vuotopulmia ja kipuja hoidetaan ensisijaisesti hormoniehkäisyllä.

– Ehkäisyyn käytetyt valmisteet ovat tutkittuja ja turvallisia. Aina kannattaa etsiä ratkaisu, jolloin vuotoa tulee mahdollisimman vähän ja mahdollisimman harvoin, Heikkinen sanoo.

Kuukautisvuoto ei ole mikään pakko.

Halutessaan kuukautisia voi myös siirtää. Helpommin ja varmemmin ne siirtyvät yhdistelmäpillereillä kuin siihen tilapäisesti käytettävillä keltarauhashormonikuureilla.

– Yhdistelmäpillereillä vuodon voi ottaa juuri silloin kun se itselle sopii, ja myös pitää vuodot pitkiä aikoja tai kokonaan pois.

Lempeydellä pääsee pidemmälle

Omiin menkkoihin kannattaa Menkkablogia pitävän Johannan mielestä suhtautua kiinnostuksella ja lempeydellä.

– Jos sinulla on menkat, tutustu niihin ja kiertoosi. Eri vaiheissa voit kaivata eri asioita. Mieti, miten juuri sinä voit hyvin. Olisiko asioita, joiden avulla kuukautisista voisi tehdä helpommat?

Positiivinen suhtautuminen kuukautisiin ei tarkoita sitä, etteivätkö ne saisi myös ottaa päähän.

– Kokemuksia on yhtä monta kuin ihmisiä, joilla on menkat. Kokemukset itsessään ovat tärkeitä. Avoin puhe edistää aiheen normalisoitumista.

Hiljattain Johanna postasi blogiinsa kuvia hymyilevistä kohduista. Positiiviset kuvat ja puhetapa ovat hänen mielestään tärkeitä, jotta suhtautuminen menkkoihin muuttuisi lempeämmäksi.

