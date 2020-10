Tunnistatko tämän vaaran merkin puhelimen käytössäsi?

Kun lähdet hakemaan hyvänolontunnetta lisää, sietokyky kasvaa.

Puhelin vaikuttaa varsin viattomalta laitteelta, mutta yhä useamman elämässä se on ottanut sosiaalisen median myötä kovin ison roolin.

Tieteellisesti ei ole osoitettu, että some aiheuttaisi samanlaista riippuvuutta kuin esimerkiksi päihteet, mutta ilmiönä sosiaalisen median käytön aiheuttamat ongelmat ovat kuitenkin havaittavissa, kertoi päihdelääketieteen työelämäprofessori ja A-klinikka Oy:n ylilääkäri Kaarlo Simojoki aiemmassa jutussamme.

Käytännössä somen ongelmakäytön oireet ovat hyvin samankaltaisia kuin esimerkiksi liiallisessa alkoholinkäytössä: ei riitä se, että silmäilet puhelinta silloin tällöin vaan roikut siinä jatkuvasti tarkistamassa tykkäyksiä ja muiden postauksia.

Tykkäykset antavat hyvän mielen, ja kun lähdet hakemaan tätä hyvänolontunnetta lisää, sietokyky kasvaa.

Kaarlo Simojoki listasi 6 merkkiä, jotka kertovat siitä, että olisi syytä tarkastella, onko some saanut liian ison roolin omassa elämässä:

1. Sietokyky on lisääntynyt

Yksi vaaran merkki on, jos on muodostunut tarve koko ajan useammin tarkistaa, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu tai onko tullut viestejä. Toleranssin kehittymisestä kertoo myös se, jos olet tyytymätön kun et pysty viettämään somessa niin paljon aikaa kuin haluaisit.

2. Tunnet vieroitusoireita

Olet hermostunut, levoton tai turhautunut, jos et esimerkiksi kokouksessa voi käyttää somea. Myös alakuloisuus silloin, kun et pääse someen, on selvä vieroitusoire.

3. Pakenet someen

Kuten päihteidenkäyttöön myös somemaailmaan voi paeta, jottei tarvitsisi kohdata henkilökohtaisia ongelmia tai ajatella epämiellyttäviä asioita. Sinne voi paeta myös kiirettä ja stressiä. Kaikessa ongelmakäytössä tyypillistä on, että omia hankalia tunteita syrjäytetään toiminnalla, joka tuntuu sillä hetkellä mukavalta. Vähitellen siitä voi muodostua ainut keino kielteisten asioiden käsittelyyn.

4. Somen käytöstä on tullut pysyvää

Olet yrittänyt vähentää tai lopettaa, mutta et ole onnistunut.

5. Keskittyminen on vaikeaa

Esimerkiksi koulussa tai töissä on vaikea keskittyä joko siksi, että olet käyttänyt sosiaalista mediaa, tai se pyörii mielessä jatkuvasti. Keskittymisvaikeuksia aiheuttaa sekin, jos et nuku riittävästi siksi että olet somessa yömyöhään.

6. Läheiset huomauttelevat

Onko tullut riitaa siksi, ettei joku läheisesi tykkää siitä, kuinka paljon roikut somessa?

Roosa, 23, otti somepaastot tavaksi

Somen haitat tulevat kiertoteitse, ja moni niistä johtuu siitä, että somessa vietetty aika on pois muusta toiminnasta. Saattaa käydä niin, että huomaat tämän konkreettisesti vasta silloin, kun joksikin aikaa luovut puhelimesta ja muista laitteista.

Somea paljon työkseen käyttävä helsinkiläinen bloggaaja Roosa Rahkonen, 23, kertoi viime kesänä, että hän on tietoisesti toteuttanut muutamia useamman päivän somepaastoja, jolloin hän on ollut kokonaan ilman älylaitteita.

Olen jo kauan tiedostanut, että some aiheuttaa myös valtavasti stressiä, Roosa Rahkonen kertoi.­

Kokemukset ovat olleet niin onnistuneita, että Roosa on ottanut somepaastot säännölliseksi tavaksi ja suosittelee niitä muillekin.

– Vaikka somessa on paljon hyvää, olen jo kauan tiedostanut, että some aiheuttaa minussa myös valtavasti stressiä. Jatkuvat puhelimen äänet, vertailu muihin ihmisiin ja somesta pikaisesti saatava mielihyvän tunne aiheuttavat ylivireystilan, hän kertoi.

Paaston aluksi someton aika tuntuu oudolta, ja käsi hapuilee puhelimelle. Pian keho ja mieli kuitenkin tottuvat, ja stressitaso laskee.

– Somepaasto vaikuttaa ainakin itselläni erittäin vahvasti kehon palautumiseen. Kaikkein parhaiten palaudun siten, että otan itselleni somevapaita päiviä.

Samalla löytyy myös paljon enemmän aikaa muulle tekemiselle – päivät tuntuvat yllättävän pitkiltä.