”Kun yritin puuttua juomiseen, olin nalkuttava akka” – Maria, 34, kertoo millaista elämä voi olla kun puoliso juo

Anders, 33, ja Maria, 34, haluavat kertoa tarinansa, jotta päihdeongelmiin herättäisiin hakemaan ajoissa apua.

Aamuviideltä Anders tuli laivan hyttiin ryminällä ja rytisten, jälleen kerran kaatokännissä.

Seuraavana aamuna, muutaman tunnin yöunien jälkeen, hän hermostui.

– Anders suuttui autossa, kun sanoin, että nyt erotaan. Alkoi kovistella, repiä hiuksista, löi auton oveen. Pojat itkivät takapenkillä. Huusin ikkunasta apua, ja ulkona ollut vanha mies soitti poliisit, Andersin, 33, vaimo Maria, 34, kertoo.

Sen minkä, piti olla rentouttava perheloma, kärjistyikin kriisiin.

Seuraavana päivänä Anders hakeutui päihdehoitolaitos Kantamoon.

– Ystävä sanoi, että joko sinä lähdet tai koko elämä lähtee, Maria sanoo.

Molempien oli myönnettävä se, että Anders kärsi päihderiippuvuudesta. Hän tarvitsi apua.

”Hän joko sammui tai oli aggressiivinen”

Välttelyä, peittelyä, kulissien ylläpitoa. Aikataulujen sumplimista. Sitä Marian arki oli ollut edeltävinä vuosina.

– Kun Anders joi, hän muuttui ihmisenä aivan totaalisesti. Tuli ylilyöntejä. Hän joko sammui tai oli aggressiivinen.

Arkipäivinä Anders ei juonut, mutta oli niin sanotussa kuivahumalassa. Tällä tarkoitetaan runsaasti juovan ihmisen tilaa silloin kun hän ei juo.

– Silloin Anders oli kotona kuin kiukutteleva teini eikä hän ollut läsnä, Maria kuvailee.

Läheisyys parin väliltä katosi.

”En voinut ymmärtää, että ihminen, joka ei juo koko aikaa, voi olla alkoholisti”

Kun Anders lähti katsomaan lätkämatsia tai vaikka risteilylle, Maria oli kauhuissaan.

– Pelkäsin, että hän ei koskaan tule takaisin. Että hän kuolee.

Kerran Maria lähti talviyöhön autolla etsimään ystävän luokse lähtenyttä Andersia. Hän sukkuloi sivukaduilla epätoivoisena. Mies löytyi kuin ihmeen kaupalla jo sinertävänä pakkasesta.

– Kun yritin puuttua juomiseen, olin se nalkuttava akka.

Sitä, että Andersista oli tullut päihderiippuvainen, Maria ei osannut käsittää.

– Kun sukulainen sanoi, että Anttu on alkoholisti, sanoin, että ei ole, koska hän ei juo arkisin. Ajattelin, että alkoholisti on spurgu, joka kävelee tien viertä kakat housuissa. En voinut ymmärtää, että ihminen, joka ei juo koko aikaa, voi olla alkoholisti.

”Olin sellainen huutava, raivoava, kireä akka”

Juomisen jälkeen Anders oli aina häpeissään. Lupasi muuttua. Maria antoi anteeksi ja otti takaisin silloinkin, kun oli jo päättänyt, että nyt saa riittää. Se oli normikaava.

Vasta kun Anders oli hoidossa, Maria ymmärsi sairastuneensa itsekin.

– Minusta oli tullut läheisriippuvainen. Leikin, että kaikki on hyvin, korjasin jäljet ja pidin kulissit yllä.

Maria muuttui ihmisenä aivan erilaiseksi kuin ennen.

– Olin sellainen huutava, raivoava, kireä akka. Koko ajan jostain piti valittaa, enkä ollut enää loppujen lopuksi aidosti iloinen enkä onnellinen. Oma minäni on iloinen, positiivinen, välittävä, temperamenttinen kylläkin, mutta kuitenkin positiivisella tavalla. Olen energinen ja tykkään ihmisistä.

Nyt Maria on jälleen enemmän oma itsensä sekä onnellinen.

Kantamossa Maria kävi läpi päihderiippuvaisten läheisille suunnatun hoitojakson sekä osallistui yhdessä Andersin kanssa läheisviikonloppuun.

– Sain purkaa kaiken. Sen jälkeen oli niin kevyt ja hyvä olla.

Kova väsymys tuli vasta myöhemmin. Kun sai vihdoin hieman hellittää.

Viikonloppu, jolloin Anders raitistui

Anders muistaa läheisviikonlopun ”viikonloppuna, jona hän raitistui”.

– Kun istuin kasvokkain läheisteni kanssa ja näin sen tuskan, jonka juominen oli aiheuttanut. Kun he kertoivat, miltä juomiseni on heistä tuntunut. Se kolahti kovasti, ja avasi silmäni, Anders kertoo.

Alkoholi alkoi maistua Andersille jo nuorena.

– Nuorempana se oli hauskanpitoa. Muut kasvoivat ulos juhlinnasta, mutta minulla se jäi päälle. Luulin, että se oli hallinnassani, ja että päätin itse, milloin juon.

Anders kävi töissä ja oli välillä kokonaan juomatta useamman kuukauden. Ralli lähti kuitenkin uudestaan liikkeelle.

– Juomisen jälkeen oli kamala morkkis, ja olo oli synkkä.

Vasta päihdeongelmista itsekin kärsineen ystävän sanat risteilyn jälkeen herättivät. Ne osuivat herkkään hetkeen. Anders tajusi, että korkki oli suljettava.

Raitistuttuaan Anders ymmärsi, että hän oli sairastunut eikä alkoholi yksinkertaisesti sovi hänelle.

Andersin raitistumisen jälkeen suhde Marian kanssa on kuin uusi.­

”Hoitoon lähteminen on tärkeintä”

Maria ja Anders haluavat kertoa tarinansa, jotta muutkin heräisivät hakemaan päihdeongelmiin ajoissa apua. Niitä ei ole mitään mieltä hävetä.

– Haluamme antaa alkoholismille normaalit ihmiskasvot sekä tuoda esille myös läheiset, jotta hekin saisivat voimaa hoitaa itse itseään. Suhdekaan ei muuten onnistu, Maria sanoo.

Pari on mukana Kantamon Alkoholismin tavalliset kasvot -sivustolla ja kampanjassa.

– Hoitoon lähteminen on tärkeintä, ja hoitoon hakeutuminen on kunnioitettava asia. Kukaan ei pysty raitistamaan toista, se työ pitää tehdä itse, Anders sanoo.

Anders käy yhä kerran viikossa vertaistukiryhmässä jakamassa viikon varrella kertyneitä kokemuksiaan ja kuuntelemassa muita. Se on auttanut pysymään raittiuspäätöksessä. Alkoholi käy välillä mielessä mutta häviää saman tien.

” Olemme oppineet puhumaan ja tukemaan toinen toisiamme. Meistä on tullut tiimi.

Mies, jota on helppo rakastaa

Heinäkuun 24. päivä oli merkkipaalu, kun Andersilla tuli täyteen kokonainen vuosi raittiina.

– Vuosi oli elämäni rankin, mutta kantavin. Minulla on vapauden tunne, Anders sanoo.

Elämänlaatu on kohentunut, samoin suhde Mariaan.

– Olemme kuin uudelleen rakastuneita, Anders sanoo.

– Sanoin, että jos käyt hoidon etkä enää juo, voimme yrittää. Nyt olemme hyvässä vaiheessa. Olemme oppineet puhumaan ja tukemaan toinen toisiamme. Meistä on tullut tiimi, Maria sanoo.

Andersille on arvokasta, että myös suhde lapsiin on normalisoitunut.

– Nuorempi lapsi ei ehkä edes tule muistamaan aikaa, jolloin join. Mutta vanhempi kyllä. On ollut hienoa huomata, että hän on taas oma itsensä eikä jännitä, kun faija on kotona.

Pariskunta vietti hiljattain kymmenvuotishääpäiväänsä. He ovat olleet yhdessä 18 vuotta.

– Hän oli sydämellinen, kiltti ja komea. Sellainen, johon lankeaa helposti, Maria muistelee Andersin tapaamista.

Nyt Maria on saanut saman miehen takaisin. Sekä ”aviomiehen, isän ja toisen aikuisen”, jonka kanssa pyörittää arkea. Miehen, jota on helppoa rakastaa.

Millaista on olla alkoholistin puoliso? Kerro kokemuksistasi alla kommenteissa.