Naiset kertovat rehellisesti ystävyydestä ja kuinka se voi aikuisuudessa muuttua: ”Kaikilla on arvojärjestys aivan eri maata kuin itsellä”

Aikuisuuden vastuut ja kiireet voivat olla tulppa ystävyyksille.

Mitä tehdä, kun aikuisuus tulee ystävyyden tielle? Tätä on pohdittu Vauva.fi-keskustelupalstalla.

– Kaipaan niitä aikoja, kun kalenterista ei tarvinnut varata hetkeä tavata ystäviä. Totta kai aikuisena työ ja perhe vie aikaa ja jaksamista, mutta itselle juuri ystävät ovat se henkireikä tylsästä aikuisten arjesta, keskustelun avannut 30-vuotias nainen pohtii.

Lapsuudessa ja nuoruudessa ystävät ovat varsin tärkeä osa elämää. Heidän kanssaan koetaan merkityksellisiä hetkiä ja jaetaan samanlaisia elämänvaiheita kuten kotoa pois muuttaminen, opiskeluiden aloitus ja sydänsurut.

Aikuisuus voi muuttaa tilanteen.

– Itse en ole osannut päästää ystävistä irti edes lasten tulon myötä. Edelleen haluaisin viettää aikaa heidän kanssaan useammin kuin kerran kahdessa kolmessa kuukaudessa. Itse asiassa ihanne olisi, jos pääsisi ystävän kanssa viettämään aikaa jopa viikoittain. Sen ei tarvitse olla mitään sen ihmeellisempää.

Menevätkö kaikki muut asiat aina edelle?

Voisi käydä vaikka lenkillä, kutsua syömään ilman pönötystä.

– Eli kyseessä ei olisi mikään neljän tähden illallinen, vaan vaikka lounas ja sohvalla röhnötystä syönnin päälle. Tai voisi mennä jonkun luokse haravoimaan ja samalla puida viikon kuulumisia.

Viime vuosien aikana naisesta on tuntunut, että mikä tahansa asia tuntuu menevän ystävyyden edelle. Olisiko esimerkiksi perheen kesken vietetyn ajan tai ryhmäjumpan vaihtaminen kävelylenkkiin ystävän kanssa silloin tällöin tosiaan maailman loppu?

– Itse nimenomaan kaipaan taukoa kodista ja perheestä, ja yleensä joudun yksinäni jotain keksimään. Kaikilla on arvojärjestys aivan eri maata kuin itsellä.

Vain palveluksia varten?

Joskus voi tuntua, että ystävät saattavat ottaa yhteyttä lähinnä silloin, kun heillä on jokin kriisi tai he tarvitsevat jotain palvelusta.

– Tätä tapahtuu usein, saatetaan keskellä yötä soittaa, että tule hakemaan paikasta X, kun on riita miehen kanssa. Tai pyydetään muuttoavuksi viikonloppuna, jolloin perun mahdolliset omat menoni.

Ystävyyssuhteet ovat muuttuneet yksipuolisiksi.

– Minä vain annan ja olen erittäin hyvä ystävä, mutta minulle ei sitä kukaan enää ole, nainen harmittelee.

– Vaikka kutsuisin ystäviä kuukausia etukäteen vaikkapa syntymäpäiväjuhliin, ei suurin osa osaa sanoa kuin että katsotaan lähempänä. Sitten lähempänä onkin 5-vuotiaan Jaskan jääkiekkopeli, jota on pakko olla katsomassa, kuten seuraavanakin päivänä ja niin edelleen. Olenko tosiaan ainoa aikuinen ihminen, jolle ystävyys on edelleen niin tärkeä asia, ettei heti keksi lasten lisäksi mitään, mikä menisi ystävien edelle? Olenko ainoa, joka tietää, kuinka yksinäistä on olla hyvä ystävä monelle, mutta heistä yksikään ei halua olla itse hyvä ystävä?

Ystävyyden pohtiminen on viisautta

On hyvä kuulostella, millaisia vaikutuksia ystävyyssuhteella on omaan elämään.

– Mikäli tarpeet eivät ystävän kanssa kohtaa, voi olla viisautta etsiä uusia ystäviä täyttämään vaille jääviä sosiaalisia tarpeita, sanoi Väestöliiton psykologi Jaana Ojanen jutussamme.

Parisuhteellekin tekee hyvää, kun elämässä on oman kumppanin lisäksi muitakin ihmisiä.

Parisuhdekuvioista huolimatta tapaamisen sopiminen ystävän kanssa voi nykymaailmassa tuntua vaikealta.

– Vielä parikymppisenä kavereiden kanssa tuli vietettyä paljon aikaa, ja kiireetöntä yhdessäoloa oli paljon. Nykyään se on joku kahvittelu tai muu näkeminen silloin tällöin, eräs keskustelija kertoo Vauvassa.

Hän kertoo myös, miksi näin on:

En jaksa nähdä ihmisiä niin paljon. Sosiaalisuuden tarpeeni täyttyy jo tosi hyvin työkavereista, miehestä ja ”pakollisista menoista”.

Koen myös, että ystävät jossain määrin korvasivat minulle sitä, mitä mies nyt on. Puhutaan kaikesta, ja on mukavaa ja helppoa. Jos eroaisin, todennäköisesti kaipaisin aikuisseuraa enemmän.

Kun monilla muillakin on sama tilanne, niin ei tule vaan nähtyä kovin usein.

– Sekin on aika luonnollista, että elämän aikana tulee uusi ystäviä ja osaan vanhoista suhteet hiipuvat.

– Jos näet ystäviäsi esimerkiksi kerran kuussa, he eivät ole hylänneet sinua.

”Väsyttää”

Entä jos kyse ei olekaan välittämisestä, vaan siitä, että perhe-elämän keskellä energia ei riitä ystävyyssuhteiden vaalimiseen, eräs keskustelija miettii.

– Olen huomannut, että väsyn myös silloin, kun tapaan vanhoja ystäväni, vaikka meillä onkin hauskaa. Siitä huolimatta olen seuraavana päivänä tavallista väsyneempi. Minulla oli yksi vanha tuttu, joka yritti saada minua lenkille kanssaan, kun lapset olivat pieniä. En jaksanut lähteä.

Yksi keskustelijoista kaipaa ”mutkatonta nuoruuden yhdessäolon kaltaista hengailua”.

– Ystävyyssuhteiden muuttuminen aikuisiksi on tehnyt monista ystävyyssuhteista kalenterin kanssa sovittavia järjesteltäviä asioita, jotka helposti tuntuvat velvollisuuksilta. Kun kaikkien lasten harrastusten, muiden menojen ja työkuvioiden takia pitää sopia tapaamiset kuukautta aiemmin tietylle päivälle klo x. Sitten jos ei jaksaisikaan, ei voi silti perua enää, kun vaivalla tuo ajankohta on säädetty.

Se nostaa kynnystä sopia mitään.

– Mielummin olen sitten kotona, ja en tapaa ystäviä. Ne harvat ystävät, joiden kanssa onnistuu sellainen, että kysellään vaikka samana päivänä jotain lenkille menoa, ovat helpompia. Kun on lapsia, sellainen rento pistäytyminen iltaa istumaan ei ole ihan yksinkertaista. Lapset pitää ottaa mukaan tai hankkia lapsenvahti ja sitten taas onkin kyseessä suunnittelu ja sopiminen etukäteen ja kalenterin kanssa aikatauluttaminen jne.

Tällöin esimerkiksi naapurit ja lähellä asuvat kaverit nousevat helposti sellaisiksi, joita tapaa useimmin.

Millaisia kokemuksia sinulla on ystävyydestä? Mistä tunnistaa hyvän ystävän? Millainen taas ei ole hyvä? Kerro ja keskustele aiheesta kommenttikentässä.