Sofia, 22, ei ollut ”mikään kympin oppilas”, mutta on nyt monien unelma-ammatissa – eläintenhoitaja kohtaa myös sydäntä särkeviä tilanteita

Eläinten kanssa työskentely vaatii ammattitaitoista otetta ja sosiaalisia taitoja.

Se hetki, kun koiranpentu syntyy maailmaan leikkauksessa. Tai se, kun lemmikin omistaja halaa ja kiittää niin, että se tuntuu sydämessä saakka.

Ne ovat hetkiä, jotka ovat jääneet eläintenhoitajan ja kotieläintiedettä yliopistossa opiskelevan Sofian, 22, mieleen.

Samoin ne hetket, jolloin eläimen terveyspulmaan on pähkäilyn jälkeen löytynyt hyvä ratkaisu.

– Olen aina ollut eläinrakas. Eläimissä kiehtoo niiden elekieli ja uskollisuus, Sofia kertoo.

”En ollut kympin oppilas”

Eläinten kanssa työskentely on monelle unelma-ammatti. Sofia lähti heti peruskoulusta opiskelemaan eläintenhoitoa ammattikouluun. Eläintenhoitaja vastaa eläinten perushoidosta.

– En ollut mikään kympin oppilas, joten eläinlääkärihaaveet jäivät siihen.

Valmistumisensa jälkeen Sofia työskenteli muutaman vuoden eläinlääkäriasemalla. Hän tietää, miltä käytännön työ lemmikkieläinten parissa oikeasti pitää sisällään.

– Työ on ennen muuta asiakaspalvelua. Teen tavallaan enemmän töitä ihmisten kuin eläinten kanssa. Pohdin yhdessä heidän kanssaan, että mitä nyt tehdään. Jaan surullisia hetkiä, kun omistaja avautuu vaikeista asioista tai joutuu luopumaan lemmikistään.

Täytyy osata olla ihmisten kanssa.

Vaihtelevia päiviä

Eläinlääkäriasemilla työ on puolestaan harvemmin kovin tasaista. Joko mennään tukka putkella tai sitten on hiljaista, kuten vaikka loma-aikoina.

Päivystysaikaan tyypillisiä ovat esimerkiksi kohtutulehdusleikkaukset, erilaiset tapaturmat, kyyn puremat, keisarileikkaukset ja vierasesineen tai myrkytyksen aiheuttamat tilanteet.

– Yksityisellä eläinlääkäriasemalla olen hoitanut pääasiassa koiria ja kissoja. Niiden lisäksi kunnallisella puolella myös luonnonvaraisia eläimiä. Esimerkiksi viime kesänä siilejä. Kun oli kylmiä öitä, ihmiset toivat niitä hoidettavaksi, Sofia kertoo.

Se kertoo, että moni välittää eläimistä.

Lemmikki on lähellä

Lemmikeistä huolehditaan Sofian mielestä vähän liiankin hyvin. Esimerkiksi ylipaino on eläintenkin ongelma.

– Eläimille annetaan likaa ruokaa, etenkin herkkuja, kuten kanasuikaleita ja herkkutikkuja.

Ylipaino rasittaa niveliä ja altistaa nivelrikon kehittymiselle sekä esimerkiksi diabetekselle.

– Samalla tavalla siis kuin ihmisillä.

Myös hengitysvaikeudet voivat lisääntyä ylipainon seurauksena.

Lemmikki on monelle toista ihmistäkin läheisempi kumppani. Silloin luopuminen, irti päästäminen, voi tuntua ylitsepääsemättömältä.

– Olen aina sanonut, että vaikeasti sairaasta tai vanhasta eläimestä luopuminen on itsekkyyden vastakohta. Se on palvelus eläimelle.

Sofiallekin tulee silti surun tunne, kun vaikka yksinäinen vanhus joutuu luopumaan koirastaan tietäen, että uutta ei voi enää hankkia. Ammattitaitoa on silloin kyetä ottamaan etäisyyttä.

– Täytyy olla tietynlainen asenne. Tätä työtä ei voi tehdä, jos se menee liikaa ihon alle. Vaikka olen mukana täydellä sydämellä ja tunteella, täytyy olla tietty työmoodi.

Tuntemuksia Sofia on purkanut yhdessä kollegojen kanssa keskustellessa. Tai töiden jälkeen, kun Sofia on katsonut jotain eläinohjelmaa, hän on saattanut alkaa itkeä.

Käytännön työ on vahvistanut Sofialle sen, että hän on suunnannut oikealle alalle. Sofiaa kiinnostaa mm. ihmisten, eläinten ja ympäristön vuorovaikutus – etenkin ravitsemuksen näkökulmasta. Se, mitä eläin syö vaikuttaa sekä ympäristöön että ihmiseen.­

Lemmikin ottamiseen harkintaa

Kotona Sofiaa odottaa 4-vuotias rottweiler Casper, jonka kanssa Sofia ulkoilee usein luonnossa.

Korona-aikana Sofia on saanut vietettyä Casperin kanssa entistä enemmän aikaa, sillä opinnot hoituvat pitkälti etänä eikä opiskelijatapahtumiinkaan ole osallistumista.

Poikkeuskevät sai aikaan jonkinlaisen lemmikkibuumin. Sofia kehottaa pohtimaan vakavasti, kannattaako lemmikkiä juuri nyt hankkia.

– Esimerkiksi koiranpennun sosiaalistaminen ja kouluttaminen on tärkeää. Silloin koiraa pitäisi viedä usein julkisiin paikkoihin sekä pentutreffeille.

Kun mahdollinen etätyö vaihtuukin taas tavanomaisempaan työelämään, onko lemmikille silloinkin aikaa? Tätäkin Sofia kannustaa puntaroimaan.

– Pentu tottuu nopeasti yhdessäoloon, ja sen loputtua voi tulla kova eroahdistus. Eroahdistus on vaikeampaa kitkeä pois aikuiselta koiralta.

Rakkaus rottweiler-rotuun syntyi Sofialla jo nuorena, sillä hänen perheessään oli Nancy-niminen rottweiler. Nykyisin Sofia jakaa arkensa Casperin kanssa.­

Ulkonäkö ei kerro kaikkea

Sofian tie monen haavealalle ei ole ollut se tyypillisin.

Eikä Sofia muutenkaan taida vastata stereotyyppistä kuvaa maataloustieteiden opiskelijasta ja eläintenhoitajasta. Hän on kiinnostunut myös muodista ja kauneudesta eikä ole itse varttunut maatilalla, eläinrakkaassa kodissa kylläkin.

– Tykkään meikata ja laittautua, mutta seuraavana päivänä voin olla vaikka navetassa. Ulkonäkö ei kerro, kuinka innostunut tai hyvä joku on työssään.

Työ eläinten parissa ei sovi kaikille, mutta Sofia kannustaa silti hakeutumaan alalle, jos se aidosti kiinnostaa. Vaihtoehtoja on monia: eläinlääkäri, eläintenhoitaja, maatalouslomittaja, koirien kasvattaja, agronomi...

Sofia opiskelee agronomiksi, ja hän erikoistuu kotieläintieteeseen.

– Ei voi tietää, ennen kuin kokeilee. Minä muutin yksin Porista Helsinkiin opiskelemaan enkä ole käynyt lukiota. Se on vaikeuttanut opintoja etenkin nyt, kun joudun opiskelemaan paljon itsenäisesti. Mutta haluan olla rohkea ja mennä eteenpäin unelmissani.