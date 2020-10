Iidan, 25, oli vaikea hyväksyä, kun paino alkoi nousta – peittelemättömät kuvat kertovat tarinaa naisesta, joka ei enää pelkää

Turkulainen Iida, 25, puhuu somessa avoimesti muun muassa siitä, miten lääkitys vaikuttaa hänen kroppaansa. Hän penää ihmisiltä empaattista suhtautumista toisia kohtaan.

25-vuotias Iida on Turussa asuva nainen, jonka keho koki lyhyessä ajassa rajuja muutoksia, kun hän aloitti mielialalääkityksen.

Muun muassa tästä Iida kertoo avoimesti TikTokissa ja Instagramissa, joissa hänellä on tuhansia seuraajia.

– Ihmisarvo on aina vakio, eikä siihen vaikuta ulkonäkö millään tavalla. Tuo on se tärkein viesti, jonka haluan tuoda esiin.

Vaikea aika johti diagnoosiin

Tammikuussa 2018 Iidalla todettiin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Diagnoosia oli edeltänyt vaikea puolivuotinen, jolloin Iidan isä menehtyi syöpään.

– Minulla oli ollut jo ennen sitä alemmuuden tunnetta ja masennusta, joka kumpusi tanssiharrastuksestani, hän muistelee.

Isän kuolema oli kuitenkin viimeinen niitti jaksamiselle. Sitä ei enää ollut.

Tämän seurauksena Iida sai lopulta diagnoosin ja pääsi aloittamaan lääkityksen. Tuosta ajasta hänellä ei ole paljoa muistikuvia.

– Olin henkisesti niin hukassa isän menetyksen ja itsetunto-ongelmieni vuoksi.

Vaikka psyykelääkkeen mahdolliset sivuvaikutukset tunnetaan tarkkaan, Iida yllättyi, miten nopeasti se vaikutti hänen kehoonsa. Paino nousi muutamassa kuukaudessa merkittävästi.

– En osannut oikein reagoida siihen mitenkään. Lääkärit tai psykiatrit eivät myöskään olleet sen suhteen tukena, koska pääasia oli totta kai saada mielenterveys kuntoon.

”Palaset loksahtelivat paikalleen”

Vähitellen lääkkeet alkoivat tehota. Vasta silloin Iida havahtui peilikuvaansa. Hänestä tuntui kuin olisi herännyt horroksesta.

– Tajusin, että tämä paino ei muuten lähde helpolla pois.

Kun tämän tajusi, oli opeteltava elämään muuttuneen kehonkuvan kanssa.

– Jos ottaisin järeät aseet käyttöön, kilot ehkä karisisivat. Mutta se ei olisi sen arvoista, sillä samalla saattaisin horjuttaa mielenterveyttäni, vaikka sairaus onkin remissiossa.

– Joku voi ajatella, että tämä on vain tekosyy sille, etten laihduta. Todellisuudessa kyse on vakavasta sairaudesta, joka voi johtaa jopa itsemurhaan, Iida painottaa.

Kun mieli alkoi voida paremmin, Iida huomasi, etteivät kertyneet kilotkaan enää suistaneet häntä raiteilta. Hän tajusi voivansa hyvin, vaikkei ollut yhtä hoikka kuin joskus aiemmin.

– Sain normaalin elämän rullaamaan ja löysin uudestaan äidin ja vanhat kaverini. Aloitin uudessa työpaikassa, ja palaset loksahtelivat paikalleen.

– Ylipainolle oppi antamaan vain painoarvon, joka sille kuuluu. Että ehkä paino on noussut, mutta tärkeämpää on mielenterveyden tasapaino. Lopulta paino ei ollut niin hirveä mörkö.

Jotta voi elää terveellisesti, pääkopan on oltava kunnossa

Tänä päivänä Iida ei ahdistu, vaikka saakin kaikenlaista kommenttia sosiaalisessa mediassa.

Asiat, joita hän ihmisiltä ennen kaikkea toivoo, ovat armeliaisuus ja empaattisuus. Turhan usein ylipainoisista ihmisistä ajatellaan mustavalkoisesti – toisin sanoen niin, että ylipainoiset olisivat laiskoja ja saamattomia.

– Sitä huudellaan, että sen kun otatte itseänne niskasta kiinni ja menette lenkille. Pitäisi tajuta, ettei asia ole aina niin yksinkertainen, Iida sanoo.

– Jos mieli on masentunut, se, että pääsee ylös sängystä, on jo iso juttu. Jotta pystyy elämään terveellistä elämää, pääkopan on oltava messissä. Mielenterveys on paljon monimutkaisempi asia kuin vain ohimenevää alakuloisuutta.

”Koen empatiaa kommentoijia kohtaan”

Toisaalta Iida tietää senkin, että vaikka olisi kuinka kuvastoon sopiva ihminen tahansa, pahoilta sanoilta ei voi välttyä.

Hän uskoo, että ilkeät ja aggressiiviset sanat kumpuavat siitä, miten kommentoija itse voi.

– Itse koen, että tärkeintä elämässä on oppia ymmärtämään toisia ihmisiä ja itseään. Voin sanoa, että koen empatiaa niitä kohtaan, jotka haukkuvat minua kommenteissa.

Tällä lauseella Iida ei tarkoita, että hän tuntisi ylemmyydentunnetta kommentoijia kohtaan. Hän haluaa yksinkertaisesti nähdä ihmiset ihmisinä.

– Hiljattain nuori poika kommentoi videooni ikävään sävyyn. Lopulta hän kertoi, että opettaja oli kommentoinut hänen ulkonäköään. Usein aggressiivinen käytös somessa selittyy nimenomaan jollain tällaisella.

Länsimainen kauneusihanne on mahdoton saavuttaa

Iida on nimennyt sosiaalisessa mediassa itsensä kehopositiiviseksi. Hän tiedostaa, että käsite on latautunut.

– Se nähdään oikeutuksena elää epäterveellistä elämää. Ihmiset haluavat ymmärtää sen väärin.

Leimasta huolimatta Iida olla nimellisestikin kehopositiivinen, jotta saavuttaisi tavoittelemansa kuulijakunnan huomion.

Hänelle kehopositiivisuudessakin tärkein asia on mielenterveyden puoli. Länsimainen kauneusihanne on kiistattomasti ongelmallinen etenkin mielenterveyden kannalta.

– Se on usealle mahdoton saavuttaa, ja siksi se murtaa ja lannistaa ihania ihmisiä.

– Eikä siihen tietenkään pääse, jos vertaa itseään vain somen tai Hollywoodin tähtiin. Heillä on takanaan hirveä määrä rahaa, valmentajia ja ravitsemusterapeutteja. Kaupan päälle tulevat kuvanmuokkausohjelmat.

Silti nämä tähdet määrittävät meille normaalin. Todellisuudessa normaalia ovat nimenomaan arvet ja muhkurat – ja se, että paino saattaa heitellä riippuen elämäntilanteesta, Iida korostaa.

Onnellinen siinä kropassa, joka on

Kehopositiivisuuden pitäisi siis olla aidosti avoin kaikille. Lopuksi Iida nostaa esiin myös miesten kehopositiivisuuden.

– Tämä on tosi vaikea juttu, melkein kuin sohaisisi tikulla muurahaispesää, hän aloittaa.

– Miehethän eivät halua kuulla näitä asioita naisilta. Ymmärrän sen, sillä mulla ei ole mitään kokemuspohjaa miehenä olemisesta. Siksi olisi tärkeää, että miespuoliset toisivat somessa enemmän esiin tätä teemaa.

Toisin sanoen miesten ja poikien – ihan kaikkien – pitäisi saada kokea olevansa onnellisia siinä kropassa, joka heillä on. Keho voi muuttua matkan varrella, ja niin sen kuuluukin tehdä.

– Oleminen ja arvo ei kuitenkaan koskaan riipu siitä, miltä ihminen näyttää.