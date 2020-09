Kun Elsa, 38, alkoi julkaista kuvia itsestään melomassa, viestejä alkoi tulvia: ”Isokokoinen ihminen voi olla aktiivinen ja liikkuva”

Elsan mielestä liikunta on brändätty väärin. Hän toivoisi mediaan ja mainoksiin mahdollisimman monenlaisia liikkuvia ihmisiä.

Viime syksynä Elsa Heiko, 38, kyllästyi. Hän kävi kokeilemassa retkeilyhousuja toinen toisensa perään, mutta mikään malli ei sopinut. Kaikki olivat jostain kohtaa liian niukkoja.

– Tylsistyin tilanteeseen ja lähetin 50 vuotta vanhalle suomalaisyritykselle Sastalle viestin, että tarvitsisin housut, mutta ne loppuvat kokoon 46 ja ovat liian kapeita, Elsa kertoo.

Kauaa ei mennyt siihen, että Elsa istui tapaamisessa mallimestarin ja vaatesuunnittelijan kanssa.

Huhtikuun lopussa ensimmäiset housut olivat jo markkinoilla, ja nyt niitä löytyy kokoon 58 saakka. Housuihin mahtuu leveämpikin lantio.

– Tuntuu todella mahtavalta. Maailmanlaajuisestikin on harvinaista, että teknisesti laadukkaita retkeilyvaatteita tehdään kookkaammille. Lisäksi housut on tehty lähellä, ja niissä käytetään muun muassa luomupuuvillaa ja kierrätyspolyesteriä.

Kun ensimmäinen housuerä loppui kokoon 50, Elsa sai palauteryöpyn, jossa vaadittiin vieläkin laajempaa kokoskaalaa. Ryöppy viestejä on tullut myös niistä lukuisista Instagram-kuvista, joissa Elsa harrastaa liikuntaa: retkeilee, meloo, pyöräilee.

Vau, en ole ikinä ajatellut, että minäkin voisin tehdä tuota! Mahtuisinko minäkin kanoottiin tai kajakkiin?

– Ihmiset eivät yleensä ole nähneet isokokoista naista harrastamassa melontaa, Elsa toteaa.

Liikunta on Elsan sanoin väärin brändätty.

Elsa viihtyy luonnossa. Sastan Aava+ -retkeilyvaatemallistoon, jota Elsa on ollut mukana luomassa, mahtuu isommankin kokoinen kulkija.­

– Harva mahtuu siihen ideaaliin, joka välittyy median, sosiaalisen median ja brändien liikuntakuvastosta, Elsa sanoo.

Stereotyyppinen hahmo on ”alle 40-vuotias, hoikka, valkoinen nainen, jolla ei ole liikunnallisia esteitä, kuten vammoja”.

– Jos kuvissa näkyy lihavia, oletus on se, että he yrittävät laihduttaa ja muuttaa elämäntapojaan.

Treeniohjelmissa ei puolestaan huomioida, että ihmiset ovat kovin erilaisia.

– Minun satakiloisen kroppani liikuttaminen on paljon raskaampaa kuin 50-kiloisen. Tätä otetaan harvoin huomioon esimerkiksi juoksukouluissa. Ohjelma on sama kaikille. Tai kun jaetaan jumppaohjeita, ajatus on se, että kaikki kykenevät samaan.

Satakiloisella on kuitenkin paljon enemmän nostettavaa kuin 50-kiloisella fitnesstyypillä.

– Jos alan tehdä valmista ohjelmaa, enkä onnistu liikkeissä tai toistomäärissä, tunnen itseni huonoksi, sen sijaan että ajattelisin, että ohje on tehty huonosti.

Lämmittelyosio voi olla jollekin kuin kokonainen treeni.

”Saan liikkumisesta vireyttä ja jaksamista. Kun viikkoon kuuluu riittävä määrä fyysistä aktiivisuutta, jaksan paremmin arjessa”, Elsa sanoo.­

Peukkua kaikenlaisille liikkujille

Elsa suosii arkiaktivisuutta, pyöräilyä ja kävelyä sekä luonnossa liikkumista. Hän meloo, retkeilee ja käy uimassa.

Liikunnallinen elämäntapa on pitänyt itse löytää aikuisena.

– Kehorauhaani ei ole kunnioitettu. Minulla on ollut pienestä saakka lihavan tytön identiteetti, vaikka niin ei olisi tarvinnut olla. Olen saanut kommentteja painostani, ja laihdutuskehotuksia lapsesta lähtien. Liikkumiseen on kannustettu kilpailun ja tuloksien mittaamisen sekä vertailun kautta. Se loi pitkäksi aikaa olon, ettei liikkuminen ollut vahvuuteni.

Identiteettiin on liittynyt ajatus siitä, että liikunta on väistämättä laihduttamisen väline.

– Nykypäivän liikuntakuvastosta puuttuu se, että isokokoinen ihminen voi olla aktiivinen ja liikkuva, vaikka hänellä ei ole mitään muutostavoitetta. Toivoisin, että median ja mainosten kuvissa näkyisi kaikenlaisia vartaloita ilman, että siitä tehdään mitään numeroa.

Lapsen saamisen jälkeen Elsalla ei ollut enää aikaa suorittaa laihdutuselämää. Se teki hyvää.­

Laihdutuselämä vie turhaa energiaa

Neutraali. Se on sana, jolla Elsa kuvailee suhdetta omaan kehoonsa. Hän haluaa pitää itsestään ja terveydestään huolta.

Aiemmin Elsa peilasi kaikkea kokoonsa. Kehtasiko syödä julkisesti, miten liikkuisi, mitä ylipäänsä voisi harrastaa.

– Päätin, että en halua käyttää tähän enää energiaa. Vie valtavasti voimavaroja, jos kaikkea miettii laihduttamisen, vartalon ja ulkonäön kautta.

Viime keväänä Elsa vetäisi 50 kilometriä pitkän melontareitin ja yöpyi muutamaan kertaan matkan varrella. Sen jälkeen hänen Instagram-stooreihinsa sateli kommentteja, kuvia ja kiitoksia.

Moni uskaltautui kokeilemaan itsekin.