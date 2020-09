Kiltin tytön rooleja riittää suorittajasta pelastajaan – tunnistatko itsesi näistä yhdeksästä kuvauksesta?

Liiallinen kiltteys voi lopulta johtaa uupumukseen.

Ylikiltteys on kuin rooli, jonka taakse ihminen kätkee todellisen minänsä.­

Mia heräsi yöllä puheluun.

– Hyvä ystäväni soitti humaltuneena ja halusi minun tuovan hänelle viinapullon. Kysyin, tarvitseeko hän tosissaan viinapullon? Vastaus oli: ”Tarvitsen, menee hyvät olot muuten hukkaan.” Minä sanoin siihen: ”No, kait sit tuun. Laitatko osoitteen, mihin tuon.” Kävin siis keskellä yötä viemässä ystävälleni viinapullon, jotta hän sai jatkaa juhliaan, Mia kertoo henkisen hyvinvoinnin ohjaajana ja tunneterapeuttina toimivan Suvi Bowellanin Kiltin tytön voimakirjassa (Otava).

Mia kertoo olleensa se liiankin kiltti tyttö. Tyttö, joka teki mitä käskettiin. Uskoi, mitä sanottiin. Lopulta hän paloi loppuun.

– Olen elänyt täysin rajattomasti ulkopuolelta tulevien oletusten/toivomusten mukaisesti. Ollut niin sanotusti kynnysmatto kaikille, jotka ovat halunneet pyyhkiä jalkansa minuun, Mia kuvailee kirjassa.

Mia kertoo harjoitelleensa ”näkyväksi tulemista” muutaman vuoden. Apua on löytynyt muun muassa terapiasta. Liiallisesta kiltteydestä toipuminen ottaa aikansa.

– Se tuntuu vieläkin vaikealta, mutta olen ylpeä siitä, että osaan nykyisin sanoa myös EI.

Kiltin tytön rooleja

Ylikiltteys on Bowellanin mukaan kuin rooli, jonka taakse ihminen kätkee todellisen minänsä. Kiltteydessä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta se voi olla kuin kuristuspanta, joka estää ilmaisemasta omaa persoonaa.

Bowellan luokittelee kirjassaan muun muassa nämä roolit:

Pelastajatyyppi: Ihminen, jolla on voimakas tarve syöksyä apuun aina kun joku on pulassa. Kokee merkityksellisyyden tunnetta saadessaan auttaa muita omat tarpeensa uhraten.

Terapeutti: Perheessään ja ystäväpiirissään se kuunteleva korva, jolle kaikki uskoutuvat, ja jolta on helppo hakea neuvoja. Terapeutti saattaa joutua sellaiseen tilanteeseen, että hänen omille murheilleen ei ole yhtään kuuntelijaa.

Enkeli: Loputtoman lempeä, ymmärtäväinen ja kärsivällinen.

Miellyttäjä: Niin sanottu ”jees-nainen”. Hänelle käy kaikki ja joustoa löytyy. Miellyttäjä toimii toisten toiveiden mukaisesti jopa siihen pisteeseen, että unohtaa täysin omat tarpeensa ja toiveensa.

Hauskuuttaja: Tunnelman keventäminen on selviytymiskeino ahdistavilta ja pelottavilta tuntuvissa tilanteissa. Käy raskaaksi, jos kaikenlaisille tunteille ei koskaan ole tilaa, vaan kasvoille on otettava huumoriveikon virnistys.

Sovittelija: Käyttää kosolti energiaa siihen, että kaikilla olisi hyvä olla. Liiallisessa sovittelemisessa on riskinä se, että omat rajat ja tahto katoavat.

Ylisuorittaja: Näyttää menestyjältä, mutta suorittaa täyttääkseen sisällään olevaa tyhjää aukkoa. Suorittajatyyppi ei näe, että aukko saattaisi täyttyä paremmin opettelemalla rakastamaan itseä kuin hakemalla kiitosta ja hetkellistä hyvän olon tunnetta yhä uusista onnistumisista.

Marttyyri: Myrkylliseksi muuttunut ylikiltti. Hän kokee tekevänsä valtavasti muiden eteen saamatta koskaan riittävästi kiitosta.

Valittaja: Valittajan elämässä on harvoin mikään kohdillaan, ja vaikka olisikin, hän puhuu vain kaikesta siitä, mikä on pielessä. Jossain vaiheessa valittaja on alistunut ja kadottanut oman voimansa.

Tunnistatko itsesi näistä kuvauksista?

– Toisten auttamisessa, hyväntekeväisyydessä, kuuntelevana korvana toimimisessa ja positiivisen ilmapiirin luomisessa ei ole mitään pahaa. Päinvastoin. Kyse onkin toiminnan taustalla olevista motiiveista ja siitä, onko ihmisellä tilaa olla kaikkea, mitä hän on näiden roolien ulkopuolella. Kukaan ei ole ainaisen ymmärtävä, kykenevä, jaksava ja hymyileväinen superihminen. Jos siihen pyrkii, lopputuloksena on yleensä jonkin sortin loppuun palaminen, Bowellan kirjoittaa.

Liika kiltteys voi kuormittaa ja viedä lopulta voimat.

– Olen ollut rajaton ja kykenemätön sanomaan ei. Olen tehnyt muita miellyttääkseni asioita, joita en olisi halunnut, jaksanut tai välittänyt tehdä. En ole uskaltanut asettaa itseäni tärkeysjärjestyksen kärkipäähän ja ajatella valinnoissa omia resurssejani, ja sen takia olen saattanut uuvuttaa itseni täysin toisen ihmisen asioiden parissa, 43-vuotias nainen sanoo.

Askeleita elämänmuutoksessa

Ylikiltteydestä voi päästä eroon harjoittelemalla ja harjoittamalla uusia taitoja.

– Piti harjoitella sanomaan ei, harjoitella sanomaan oma mielipide, harjoitella pitämään omia puoliani, 34-vuotias nainen sanoo kirjassa.

Elämänmuutos vaatii muun muassa oman historian ymmärtämistä, itsensä rakastamista ja rohkeutta olla haavoittuva. Liiallinen kiltteys voi kummuta esimerkiksi siitä, että omassa lapsuudessa ei ole ollut turvallista ilmaista kaikkia tunteita.

Bowellan toivoo kirjansa kannustavan itsetutkiskeluun. Kiltteydestään kärsivät toimivat usein tiedostamattomien uskomusten, asenteiden ja kehoon tallettuneiden tunteiden pohjalta.