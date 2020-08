Mitä tapahtuu, jos syö tai ei syö leipää? Tätä mieltä ovat asiantuntijat

Leipä herättää ajatuksia suuntaan ja toiseen. Tätä mieltä ovat asiantuntijat.

Leivän syöminen jakaa mielipiteitä. Yhä useampi onkin vähentänyt viljatuotteiden käyttöä tai luopunut esimerkiksi leivästä kokonaan. Syyt viljan vähentämiseen vaihtelevat vatsavaivoista liikakiloihin.

Tätä mieltä aiheesta ovat ravitsemusasiantuntijat.

”Useimmille löytyy sopiva vilja”

Ärtyvän suolen oireyhtymä saattaa rauhoittua viljatuotteiden vähentämisellä. Samalla ruokavalion kuitujen määrä uhkaa kuitenkin jäädä aivan liian vähäiseksi.

– Kun jokin ruoka-aine aiheuttaa oireita, ihmiset menevät helposti ääripäähän ja alkavat välttää viljatuotteita hyvin laajasti. Samalla voi kuitenkin unohtua riittävästä kuidunsaannista huolehtiminen, ravitsemusterapeutti Annette Palssa sanoi jutussamme.

Palssa muistuttaa, että useimmille löytyy jokin sopiva vilja.

– Urani aikana on ollut vain muutama asiakas, joille vilja ei missään muodossa käy. Useimmille sopivat esimerkiksi tattari ja kaura. Jos kauraleipä tuntuu ärsyttävän, puuro voi olla lempeämpi vaihtoehto.

Vähäkuituinen ravinto vaikuttaa heikentävästi suoliston toimintaan ja bakteerikantaan.

”Täysviljan välttämiseen eri löydy perusteita”

Yksi viljakriittisyyden suurimmista väärinymmärryksistä on niputtaa yhteen kaikki viljat, toteaa ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm tässä jutussa.

Huomio tulisi kiinnittää siihen, minkälaisesta viljasta on kyse: täysjyvästä vai pitkälle prosessoidusta valkoisesta viljasta.

– Kun valkoisen leivän jättäminen vähemmälle on ihan fiksua, täysjyväviljan välttämiseen ei löydy mitään tieteellisiä perusteita.

Väestötutkimuksissa vaalea, vähäkuituinen puhdistettu vilja ennustaa keskimääräistä huonompaa painonhallintaa, ja täysjyvävilja keskimääräistä parempaa painonhallintaa.

Viljakuiduista etenkin kaura sopii myös herkkävatsaiselle.

Entä gluteeni?

Gluteeniton ruokavalio on pysytellyt viime vuodet pinnalla. Syynä esimerkiksi vatsavaivoihin saattavat olla gluteenin sijaan huonosti imeytyvät FODMAP-hiilarit.

Gluteenin haitallisuudesta ei ole tutkimusnäyttöä kuin keliaakikoille. Keliakia on autoimmuunisairaus, jonka ainoa hoito on gluteeniton ruokavalio. Gluteenia sisältävät viljat, kuten ruis, vehnä ja ohra vaurioittavat keliaakikon suoliston limakalvoja. Kaura sen sijaan on luonnostaan gluteeniton.

– Viljoja ei kannata alkaa vältellä ennen kuin keliakian ja muiden suolistosairauksien mahdollisuus on poissuljettu, ravitsemusterapeutti Kati Laine sanoi aiemmin.

Leipä sopii myös laihduttajalle

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen suorastaan suosii leipää esimerkiksi kuituköyhän valkoisen riisin sijaan.

– Olen kuitufani, ja leipä on erinomainen ravintokuidun lähde. Myös painonhallitsijan ruokavalioon mahtuu helposti 3–4 viipaletta leipää päivittäin. Leivän tai paremminkin voileipien syömisestä tulee yleensä ongelma iltaisin kun niillä korvataan päivän nälkävelkaa tai kokonaisia aterioita, Partanen sanoi hiljattain.

Hyvä aamupala ja energianlähde

Leipä on asiantuntijoiden mukaan myös käypä aamu- tai välipala.

Hyvässä aamupalassa on jotain kaikista ruoka-aineryhmistä. Joku kuitupitoinen viljatuote, kasviksia, marjoja tai hedelmiä, hieman hyvälaatuista rasvaa sekä proteiinia. Esimerkiksi kaksi leipää, joiden päällä on margariinia, kevytjuustoa tai kalkkunaleikkelettä ja kasviksia sekä jogurtti.

Proteiinibuumi sai monen välttelemään leipää.

– Huolestuttavaa on, jos korvataan rahkalla ja jogurttijuomilla hiilihydraatteja, kuten leipää. Jos liikkuu paljon, lihakset tarvitsevat hiilihydraatteja. Eivät ne pelkällä proteiinilla toimi hyvin, Anette Palssa muistutti.