Etkö juuri nukkunut viime yönä? Älä sorru ratkaisuun, joka ”altistaa unettomuuden noidankehälle”

Yksi uneton yö ei vielä ole mikään katastrofi, lohduttaa tutkimusprofessori Timo Partonen.

Ikävä uni, ukkonen, yöllä herännyt lapsi. Yöunet eivät aina osu aivan kohdilleen.

– Yksi uneton yö ei vielä ole mikään katastrofi. Todennäköisesti seuraavana iltana väsymys tulee aikaisin ja yön saa nukuttua hyvin, sillä tällöin yöuni täyttyy syvien univaiheiden korvausunesta, lohduttaa tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Nykytietämyksen mukaan juuri syvä uni on erityisen tärkeää.

Yhdenkin huonosti nukutun yön jälkeen ihminen on päivän aikana väsyneempi ja ärtyneempi.

– Keskittymiskyky on heikompi, huomiokyky on kapeampi, tarkkaavuus on lyhytjänteisempi, muisti on huonompi, reaktiot ovat hitaammat, Partonen luettelee.

Vältä noidankehä

Noidankehä voi syntyä, jos huonosti nukuttuja tai täysin unettomia öitä on viikon aikana useampia kuin suhteellisen hyvin nukuttuja öitä.

– Huonosti nukuttujen öiden jälkeen ei kuitenkaan kannata nukkua päiväunia, koska ne verottavat seuraavaa yöunta, mikä altistaa unettomuuden noidankehälle. Sen sijaan nukkumaanmenoaika ja heräämisaika eli uni-valverytmi kannattaa pitää mahdollisimman säännöllisenä, Partonen neuvoo.

Säännöllinen uni-valverytmi kohentaa usein unenlaatua, ja uni virkistää paremmin.