10 oiretta, jotka kertovat vaihdevuosien alkaneen – naiset kertovat, miltä se tuntuu: ”En koskaan osannut ajatella, että se olisi hormonaalista”

Onko tämä nyt sitä? moni nainen pohtii. Vaihdevuosiin voi liittyä laaja kirjo tuntemuksia.

Ensin rinnat olivat tosi kipeät. Sitten tuli kuumia aaltoja. Välillä oireissa tuli taukoa. Siksi luulin, että ne johtuivatkin tyroksiinista, jota joudun käyttämään kilpirauhasen vajaatoiminnan vuoksi. Kun vähensin tyroksiinilääkitystä, oireet helpottivat ensin mutta palasivat sitten taas. Normaalisti en yleensä koskaan hikoile, mutta nyt vuorotellen hikoilen ja palelen.

Näin kertoo 53-vuotias Liisa toimittaja Leeni Peltosen ja gynekologi Leena Väisälän kirjassa Virtaa vaihdevuosiin (Otava).

Vaihdevuosilla tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jolloin munasarjojen toiminta heikkenee ja lopulta sammuu. Munarakkuloiden määrä vähenee, ovulaatiot loppuvat ja estrogeenituotanto hiipuu.

Jokainen nainen kokee vaihdevuodet omalla tavallaan.

– Oireita voi olla paljon, vähän tai ei lainkaan. Oireet voivat kestää viikkoja, kuukausia, vuosia tai jopa vuosikymmeniä, kirjoittajat toteavat.

”Heräsin öisin hiestä märkänä”

Jo ennen kuin kuukautiset loppuvat, osa naisista alkaa kokea oireita. ”Esivaihdevuodet” johtuvat siitä, että estrogeenin tuotanto munasarjoissa vähenee. Tämä tapahtuu jo useita vuosia ennen kuukautisten loppumista. Myös estrogeenin vähentymisestä johtuvat oireet voivat alkaa silloin.

Viime elokuussa minulle tuli viimeinen kuukautisvuoto; niitä ei edeltänyt mitään muuta epämääräisyyttä, yhtäkkiä vuodot vain loppuivat. Syyskuussa jysähtivät hirveät yöhikoilut, ihan hirvittävät. Heräsin öisin koko vartalo hiestä märkänä (normaalisti hikoilen hyvin vähän). Päivisin en ole kärsinyt hikoilusta enkä muistakaan tyypillisistä oireista. Yöhikoilu aiheutti heräämisiä useamman kerran yössä, ja aloin olla päivisin hyvin väsynyt, kertoo 53-vuotias Pirjo.

Kun kuukautisia ei ole kuulunut vuoteen, on määritelmän mukaan kokenut menopaussin. Sen jälkeen munasarjat eivät enää toimi.

Vaihdevuosien oireita

Sängyssä hikilammikossa pyöriminen ei tuntunut lainkaan seksikkäältä tai naiselliselta, enemmänkin… no, lähes sairaalta. Kuuma aalto tuntui minusta tosiaan lähes sairauskohtaukselta, vaikka vakuutinkin itselleni (ja muillekin) sen olevan täysin normaalia ja asiaankuuluvaa. Onneksi mies oli ihanan ymmärtäväinen, kun sysäsin kuumissani hänet pois. Koetin aina kertoa, miksi teen niin ja miltä minusta tuntuu.

Vaihdevuosien ikävä ja vähän yllättäväkin puoli oli, että halukkuus väheni ja oma naisellisuus tuntui olevan kateissa jonkin aikaa. Olen suhtautunut seksiin aina läheisessä suhteessa hyvin avoimesti ja innokkaastikin. Liukuvoide oli pelastus! Muuten olisi hommat tyssänneet ja kuivuneet kokoon. Mutta varsinainen nautinto hommista jäi kyllä varjoksi entisestä. Onneksi se tuntuu nyt palautuneen. Alan olla oma itseni, ja läheisyyskin kiinnostaa jälleen. – Anja, 56

– On kuumia aaltoja, ahdistusta, harmitusta, mutta myös naurua, ihmettelyä ja riemastusta. On naisia, joilla vaihdevuodet eivät tunnu oikein missään, ja toisia, jotka vaihdevuodet ajavat hulluuden partaalle, kirjoittajat summaavat.

Vaihdevuosiin liittyviä oireita voivat olla muun muassa:

Kuumat aallot ja yöhikoilu

Mielialan vaihtelut

Painonnousu

Univaikeudet

Lihas- ja nivelkivut

Sydämentykytys

Itkuherkkyys

Päänsärky

Muistin huononeminen

Seksuaalinen haluttomuus

Keskimäärin oireet kestävät noin seitsemän vuotta: noin 2–3 vuotta ennen menopaussia ja 4–5 vuotta menopaussin jälkeen. 15–20 prosentilla oireilu kestää kuitenkin yli 15 vuotta.

Alussa kuumia aaltoja oli 5–7 vuoden ajan jopa kerran tunnissa. Tein kotona kirjoitustöitä, ja kerran tunnissa juoksin parvekkeelle vilvoittelemaan. Kasvot lehahtivat kuumiksi, ja hikoilin otsasta, kainaloista, rintojen alta, jopa polvitaipeista. Jos olisin ollut normaalissa toimistotyössä, oireilu olisi häirinnyt paljon, mutta kotona se ei haitannut, kun pääsin käväisemään parvekkeella. Välillä vetäisin pakastinkaapin oven auki ja seisoin hetken sen edessä. Nykyään tätä tapahtuu enää 1–2 kertaa päivässä. – Tiina, 65

Hikoilu ja kuumat aallot johtuvat sympaattisen hermoston aktivoitumisesta. Ne ovat tyypillisiä oireita. Kuumia aaltoja ja hikoiluoireita kokevien naisten lämmönsäätelykeskus aivoissa on ikään kuin "mennyt sekaisin".

Unipulmat ovat niin ikään tavanomaisia.

Olen aina nukkunut hyvin. Mutta 49-vuotiaana kaikki muuttui. Asuin silloin yksin ja heräsin kello 1 yöllä, sitten heräsin kello 3 ja heräsin kello 5. Mietin, olenko tulossa kipeäksi. Sama toistui seuraavana yönä. Päivällä väsytti kauheasti. Tuli kolmas yö, ennen kuin tajusin mistä on kyse. Unettomuus teki elämän helvetiksi, mutta mitään muita oireita minulla ei ole ollut, ei kuumia aaltoja eikä mitään muutakaan. – Sari, 70

Tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, että kyse ei ole vain hormoneista. Elämänmuutoksiin liittyvät stressitekijät heikentävät selvästi naisten kokemaa unenlaatua.

Hormonitoiminnan vaihteluun voi liittyä myös erilaisia mielialavaihteluita.

Ennen kuin vaihdevuodet todettiin, minulla oli ollut jo monta vuotta näitä "hulluuskohtauksia". Saatoin kotona räjähtää perheelle jostain tosi pienestä asiasta. Mutta en koskaan osannut ajatella, että se olisi hormonaalista. Olin ankara itselleni, ja ajattelin olevani lyhytpinnainen sekopää. Nykyään uskallan olla armollisempi. –Susanna, 63

Olin pitkään esimiehenä naisvaltaisessa työpaikassa, jossa oli paljon vaihdevuosi-ikäisiä naisia. Joskus otti niin päähän heidän negatiivisuutensa, että teki mieli iskeä kahvipöytään estrogeenigeeli (jota itse käytän). Miten pahalla päällä he saattoivatkaan olla heti aamusta ja ilman minkäänlaista tunnistettavaa syytä! Tämä palasi mieleeni, kun Facebook-ryhmässä tuli vastaan paljastava tarina: "Aamulla pomo sanoi minulle hyvää huomenta, ja minä vastasin ’haista paska’." – Maria, 52

Kaikki mikä parantaa yleisvointia, on hyväksi myös vaihdevuosina.

”Kuin jotain olisi hälventynyt päästä”

Yhtäkkiä kaikki tuntui tosi raskaalta. Oli vaikeaa aloittaa mitään hommia, tuntui että käy jotenkin hitaalla. Kaikki vaati enemmän ponnistelua kuin yleensä. Tuntui kuin pää jumittaisi – sitä on vaikea tajuta, jos ei ole itse kokenut. Se on varmasti monen tekijän summa: kun nukkuu huonosti, on sumussa koko ajan.

Mutta kun aloitin hormonikorvaushoidon, oli ihan kuin jotain olisi hälventynyt päästä. Suurin ongelma on se, että kun on sumua aivoissa ja pää on jähmeä, ei tule hoitaneeksi ongelmia: sekin pitkittyy, että hakisi apua oireisiin! Naiset hoitavat kaikkien muiden asioita, teinejä ja vanhuksia, ja vasta viimeiseksi hakevat apua itselleen. – Marja, 63

– Vaihdevuosioireet voivat yllättää, jopa säikäyttää, varsinkin jos ne tulevat aiemmin kuin olet odottanut. Ei kannata ajatella niitä mörkönä tai vanhenemisen alkuna, sillä mehän vanhenemme koko ajan, emme vain vaihdevuosien alkaessa, kirjoittajat sanovat.

Oireista kannattaa kertoa lääkärille, sillä hoitoa on saatavilla.

Aina ei voi tietää, mitkä tuntemukset liittyvät vaihdevuosiin ja mitkä muihin syihin, kuten terveyteen tai elämäntilanteisiin. Jotkin vaihdevuosia muistuttavat oireet voivat kertoa esimerkiksi stressistä tai kilpirauhasen vajaatoiminnasta.

Koska vaihdevuosioireet johtuvat estrogeenin puutteesta, tehokkain apu niihin on estrogeenihoito. Sitä käyttää Suomessa yli 200 000 naista. Myös muun muassa säännöllinen liikunta on hyvä lääke vaihdevuosioireita helpottamaan.