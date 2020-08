Tommi Kinnunen kirjoitti kirjan naisista, jotka joutuivat häpeämään: ”On ollut ongelma, mitä näille ihmisille pitäisi tehdä”

Keitä olivat ne suomalaiset naiset, jotka kävelivät Lapin sodan jälkeen Norjasta satoja kilometrejä Suomeen päät kerittyinä ja langanlaihoina?

Eikö niistä kannattaisi kirjoittaa? Niistä suomalaisista naisista, jotka kävelivät sodan jälkeen Norjasta takaisin?

Näin kirjailija Tommi Kinnusen puoliso kysyi saunan lauteilla eräänä talvi-iltana.

He olivat keskustelleet aiemminkin Lapin sodan tapahtumista. Lapin sota toi Pohjois-Suomeen yli 200 000 natsisotilasta.

Se oli aihe, joka oli vahvasti läsnä Tommi Kinnusen lapsuudessa Kuusamossa. Kuusamon keskustasta ei säilynyt sodan tuhoilta kuin kaksi taloa.

– Kuusamo poltettiin ihan täysin sodan aikana, Tommi Kinnunen kertoo.

Sodan muistot elivät myös isoäidin puheissa. ”Kyllä se oli sitten kaunis talo”, Tommi Kinnusen isoäiti muisteli Lapin sodassa poltettua kotitaloaan.

Kaikenlaisia juttuja liikkui. Isoäidin äidillä, vanhalla kätilöllä, oli viimeisinä vuosinaan kotiapulainen. Huhujen mukaan hän oli kävellyt vuonna 1945 Norjasta saksalaisten leiriltä kotiin Kuusamoon. Hän tuli pää kerittynä, mustelmilla ja langanlaihana.

– Hän ei halunnut koskaan puhua siitä. Hän kielsi missään käyneensäkään, Tommi Kinnunen kertoo.

Kukaan ei tiedä, kuinka monta suomalaisnaista käveli kotiin Norjasta kesällä 1945. Aihetta ei ole juuri tutkittu.

– Paikallishistorioitsija Helena Palosaari on yrittänyt aikoinaan haastatella heitä, mutta he ovat kieltäytyneet.

Ritva-Kaija Laitinen on kirjoittanut 80-luvulla teoksen Pahan morsian, jossa hän seuraa yhden naisen elämää. Saksan vankileiriltä palaaminen on sivujuonne.

Yläastelainen Tommi Kinnunen oli mukana, kun näytelmä tehtiin Kuusamossa.

Tommi Kinnunen alkoi miettiä, miksi suomalaiset naiset päätyivät natsien palvelukseen.

Hän oli hiljattain lukenut Oulun yliopiston tutkija Marianne Junilan kirjan, joka käsitteli suomalaisten siviilien ja saksalaisen sotaväen rinnakkaiseloa.

Saunakeskustelun jälkeen hän kirjoitti lähes koko yön.

– Yöllä lähetin kustannustoimittajalle viestin: Tiedoksi sinulle sellainen, että tänään mökillä saunottiin ulos uuden romaanin idea, Tommi Kinnunen kertoo.

Kahdessa ja puolessa vuodessa syntyi romaani Ei kertonut katuvansa (WSOY). Se kertoo kesästä 1945, kun Saksa oli antautunut toukokuussa ja suomalaiset naiset lähtivät Norjasta paluumatkalle. Kirja ilmestyy 13.8.

– Ei ole tietoa, kuinka paljon suomalaisnaisia lähti tai kuinka monta heitä palasi, Tommi Kinnunen kertoo.

– Oletettavasti suomalaisnaiset eivät olleet Norjassa kovin kauan. Norjalla oli kädet täynnä töitä omien sotasyyllistensä kanssa.

Suurin osa Norjaan lähteneistä suomalaisista naisista lähetettiin sodan päätyttyä ensin Osloon, josta matka jatkui vankileirille Hankoon. Mutta sitten oli heitä, jotka kävelivät paperikengissä, langanlaihoina kotiin.

– Tuo on se tie, mitä ne menivät, Tommi Kinnunen näyttää kännykästä valokuvaa alkeellisesta tiestä.

– Tänä päivänä se varmaan luokiteltaisiin kärrypoluksi.

Kirjailija kävi tutustumassa tapahtumapaikkoihin viime kesänä.

Tämän päivän kartan mukaan matkan pituus oli 618 kilometriä. Tavallisella ihmisellä menisi kävelymatkaan noin kuukausi.

– Hyväkuntoinen ihminen kävelee 25 kilometriä päivässä, mutta vankileiriltä vapautunut ja nälkänen ei todellakaan, Tommi Kinnunen sanoo.

Naisten kohtalo on ollut vakava rasti. Kulkijoihin suhtauduttiin sodan jälkeen pelokkaasti. Pohjoisessa oli hysteerinen tunnelma. Pelättiin Neuvostoliiton miehitystä.

Virallisesti yksikään nainen ei tullut kävellen, vaan heidät lähetettiin Hankoon vankileirille. Myös Saksassa oli sinne asti päässeitä naisia leirillä monia vuosia.

– Suomella ei ollut kauheaa kiinnostusta ottaa näitä naisia vastaan, Tommi Kinnunen sanoo.

– Ruotsin hallitus oli yrittänyt koko ajan kertoa Suomelle, että ottakaa omat kansalaisenne, mutta vasta kun Ruotsi lopetti leirien avustamisen, Suomen oli pakko tehdä jotakin.

Suomen historiassa on usein ollut kansalaisia, jotka haluavat palata takaisin. Tänä keväänä on puhuttu Isis-naisista. On ollut punaisia, jotka ovat loikanneet rakentamaan suurta ja mahtavaa Neuvostoliittoa.

Tai sisällissodan aikana punaisten puolella olevat ovat halunneet palata omille kotiseuduilleen.

– On ollut ongelma, mitä näille ihmisille pitäisi tehdä, Tommi Kinnunen sanoo.

Tommi Kinnunen asuu Turussa. Noppa-koira on vasta puolivuotias.

Päällimmäisin tunne on myötätunto.

– Tunnen näitä naisia kohtaan empatiaa. Jokaisen päätös on ollut sillä hetkellä järkevin mahdollinen, Tommi Kinnunen sanoo.

– On helppo jälkeenpäin sanoa, että joku teki tyhmästi, mutta se on totta vain meidän näkökulmasta. Emme koskaan tiedä toisten ihmisten vaikuttimia.

Valtaosa Norjaan lähtijöistä oli yli 25-vuotiaita, mutta joukossa on ollut kaikenikäisiä. Sodan jälkeen heidät leimattiin rakkaudenkipeiksi tytönhupakoiksi, mutta Kinnusen mukaan paljon rumempiakin termejä löytyy.

– Moni ei lähtenyt rakkauden perään vaan tekemään töitä, Tommi Kinnunen sanoo.

Armeija tarvitsi kaikenlaisia tukitöitä. Ruoka- tai vaatehuolto vaati aika paljon porukkaa. Palkka oli hyvä.

Mitä huonommin saksalaisilla alkoi mennä, sitä enemmän he alkoivat irrottaa oma miehistöä rintamalle. Tuli enemmän konttoristipaikkoja, kun kirjurit vietiin taistelemaan. Tarvittiin naisia niihin töihin.

– Olisi kiinnostavaa saada kuulla ihan oikeita tarinoita, Tommi Kinnunen sanoo.

– Ei ollut ketään, jota haastatella, mutta ihan kivasti olen saanut tietoa, oli se sitten mitä tahansa.

Tutkija Marianne Junila on ollut ensiarvoisen hieno lähde. Lapin Käsivarren rajavalvonnasta sai tietoja yksityiskohdista.

– Ihan loppuvaiheessa kävin Wasa knäckebrödin kanssa keskustelua, millaisia heidän tuotteensa olivat vuonna 1945, Tommi Kinnunen naurahtaa.

Juhannusviikolla valmistunut kirja on Tommi Kinnusen neljäs romaani. Kaksi ensimmäistä, Neljäntienristeys ja Lopotti, olivat kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaina.

– Voin sanoa, että tämä on ollut minulle vaikein kirja. Muut ovat syntyneet helposti, mutta tämä on tuntunut työläältä, Tommi Kinnunen sanoo.

– Kolme aiempaa kirjaani ovat kertoneet ihmisestä, joka on ollut jossakin tietyssä paikassa. Ajattelin, että haluan kirjoittaa teoksen, jossa ei ole yhtään ainoata taloa tai ainakaan talo ei ole tärkeässä asemassa.

Kilpisjärven Saana-tunturi on kirjassa keskeisessä osassa. Kinnusen lapsuudenkodin seinällä oli papan maalaama valtavan kokoinen taulu Saanasta, jonka hän on maalannnut pian sodan jälkeen.

– Siellä se oli mummon olohuoneessa. Olen koko lapsuuteni katsonut sitä ja ajatellut, että haluan tuonne.

Tommi Kinnusen neljäs romaani ilmestyi tällä viikolla. Se oli vaikein kirjoittaa, hän sanoo.

Tommi Kinnusta on kutsuttu menneiden aikojen ihmiseksi. Kaikki hänen kirjansa kertovat vanhoista ajoista, tämäkin. Hän uskoo kaipuun menneeseen johtuvan lapsuudenkodissa kuulluista tarinoista.

– Nyt ne tarinat alkavat keski-ikäistä miestä kiinnostaa.

– Kyllähän se suomalaisen torpparin tarina on kirjoitettu niin monta kertaa, ettei sitä enää tarvitse. Tai korjaan, ei tarvitse ainakaan minun.

Kuka kirjoittaisi kehitysvammaisten tarinat tai seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen tarinat, Tommi Kinnunen kysyy. Ne ovat vaiettuja eikä niitä ole taltioitu mihinkään.

– Haluaisin luoda historiaa näille unohdetuille ryhmille. Tähän asti ne tarinat ovat olleet hyljeksittyjä, eikä niitä ole otettu mihinkään mukaan.

Saattaa olla, että kirjan ilmestyttyä joku Norjasta palanneista naisista ottaa Tommi Kinnuseen yhteyttä. Nuorimmatkin heistä ovat tosin jo yli 90-vuotiaita.

– Tosi itsekäs kun olen, minua kiinnostaisi kysyä, menikö minun kirjani versio oikein, koska tämä piti keksiä.

– Kiinnostaisi myös tietää, miten näihin naisiin suhtauduttiin.

Kuusamossa kerrotaan tarinaa, että yksi Norjasta palannut nainen oli häväisty ja riisuttu alastomaksi ja kuljetettu ympäri kylää.

Tommi Kinnunen toivoo, etteivät näiden naisten tarinat unohtuisi. Hän haluaisi tuoda lukijoille tunteen, että tällaisiakin kohtaloita on. Ennen kaikkea hän haluaisi tuoda näille kohtaloille kunniaa.

– Nämä naiset on työnnetty maailmanpoliittisista syistä aika hankalaan tilanteseen, ja heidän on vain pitänyt yrittää selvitä.

Miehillä on aina ollut organisaatiot takana. Päinvastoin kuin naisilla, jotka ovat joutuneet itse kantamaan vastuun valinnoistaan.

– Ei ole ollut ketään, joka olisi asettunut puolustamaan näitä ihmisiä.

– Siksi Suomessa on ollut syrjäseudulla naisia, jotka ovat vaienneet tapahtumista omassa elämässään.