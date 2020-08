Taksin asiakaspalvelijat paljastavat erikoisia puheluita – ”Piti vähän aikaa miettiä, minkä kysymyksen uskallan seuraavalle esittää...”

Taksin asiakaspalvelijoiden mukaan kiperien tilanteiden lisäksi puheluihin mahtuu myös huumoria.

Mobiilipalveluita on tarjolla, mutta suurin osa suomalaisista haluaa yhä tilata taksinsa soittamalla puhelimella, selviää 02 Taksin hiljattain tekemästä kyselytutkimuksesta.

Asiakaspalvelijan eteen voi tulla kiperiäkin tilanteita, yhtiö kertoo tiedotteessaan ja paljastaa erikoisia tiedusteluja, joihin on vastattu.

Viimeiselle lautalle

Eräs kiireinen mies tarvitsi pikaisen kuljetuksen ehtiäkseen ystävänsä häihin. Auto oli jättänyt hänet moottoritien varteen.

Hän oli matkannut ulkomailta 10 000 kilometrin takaa ja aikataulu oli tiukka. Tarve oli Helsingissä ehtiä lautalle, joka oli päivän viimeinen ja joka kuljettaisi hänet saarelle, jossa häät pidettiin. En muista oliko kyseessä bestman, mutta hän harmitteli taivallettua matkaa, jos se loppumetreillä olisi päättynyt epäonnisesti. Onneksi toisin kävi, asiakaspalvelija kertoo.

Kerran eräältä lentäjältä oli unohtunut lupakirja kotiin ja vaimo laittoi sen taksilla perään. Miehen lento oli nimittäin ihan kohta lähdössä, yksi asiakaspalvelija muistelee.

Kun kello lähenee iltayhdeksää...

Useampikin asiakaspalvelija kertoo, että kun kello lähestyy iltayhdeksää, ihmiselle saattaa joskus iskeä niin sanotusti lievä paniikki.

Usein illalla kellon lähestyessä yhdeksää tarvitaan taksia pikaisesti, jotta ennätetään vielä Alkoon tai kauppaan juomaostoksille. Ja näissä asiakas usein haluaa, että taksi odottaa ja sitten mennään takaisin kotiinpäin. Näissä tilauksissa ei yleensä ole hinnalla mitään väliä, eräs asiakaspalvelija kertoo.

Joskus on asiakkaan kanssa minuutteja laskettu, että varmasti ennättää Alkoon. Joku on taas sanonut, kun vähän epäröiden tarjosin kyytiä 20 minuutin saapumisajalla, että ei haittaa mitään, kunhan vaan ollaan perillä ennen klo 21.

Pikkuflirttiä

Päälle saattaa välillä tulla myös flirttailuvaihde.

Toisilla asiakkailla on kova tarve jäädä juttelemaan kanssamme, kun ollaan niin mukavia. Toiset ehkä jopa flirttailevat. Joskus ovat kyselleet, että lähdenkö mukaan ja kehuneet ääntä, eräs asiakaspalvelija paljastaa.

Päämäärä hämärän peitossa

Joskus myös kommunikaatioissa saattaa olla eroja. Kysymykset saattavat olla myös jopa pohdiskelevia, tiedotteessa ilmenee.

Määränpää vai päämäärä? Tämä käsite on useammallakin asiakkaalla joskus vähän hakusessa. Tässä eräänä iltana kysymykseeni määränpäästä asiakas vastasi: “Vaimon viereen!”, johon vastasin, että no missäs sun vaimo on? Tähän vastaus oli: “Kotona!”. Jatkoin kysymällä kotiosoitetta, johon vastaus oli, että “Minunko?”. Juu, sen missä vaimo on. Samaisena iltana toisen asiakkaan vastaus määränpäätä tiedustellessani oli: “Tulla onnelliseksi”. No, sitten kun kolmas tilaaja sanoi määränpään olevan “Rakastella!”, niin piti vähän aikaa miettiä, minkä kysymyksen uskallan seuraavalle esittää...", yksi asiakaspalvelija muistelee.

