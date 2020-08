Suomalaisjulkkikset ihastuivat uudenlaiseen liikuntamuotoon – tällainen on treeni, joka lupaa kuluttaa jopa 1000 kaloria tunnissa

Viime syksynä lanseerattu treenikonsepti lupaa kuluttaa jopa 1000 kaloria tunnissa. IS selvitti, mistä julkkistenkin suosimassa treenimuodossa on oikeasti kyse.

Opi puolustamaan itseäsi. Polta jopa tuhat kaloria tunnissa. Löydä sisäinen soturisi.

Näin mainosvideolla kuvaillaan uudenlaista, vasta viime syksynä lanseerattua treenikonseptia, joka kantaa nimeä 12 Rounds.

Kuluneen vuoden aikana uuden kamppailulajeja ja lihaskuntoharjoittelua yhdistävän treenimuodon pariin ovat löytäneet tiensä lukuisat julkisuudesta tutut suomalaiset, kuten näyttelijä Aku Hirviniemi, juontaja Esko Eerikäinen, Koko Suomi leipoo -ohjelmasta kansan tietoisuuteen ponnahtanut Mailis Penttilä sekä monet sosiaalisesta mediasta tutut tähdet.

Mutta mistä on oikeastaan kyse?

Konseptin takana seisoo Scandinavian Hunks -tanssiryhmästäkin tuttu Jani Kokki. Personal trainerina työskentelevä Kokki, 39, ihastui itse kamppailulajeihin ollessaan jo pikkupoika. Hän perehtyi aiheeseen lisää asuessaan Kapkaupungissa ja vähitellen haave uudenlaisesta treenikonseptista alkoi nostaa päätään. Kului kuitenkin kymmenen vuotta, kunnes unelma realisoitui.

– Halusin tuoda Suomeen sellaisen treenimuodon, miten itsekin haluan treenata, eli mahdollisimman monipuolisesti. Liikkuvuutta, räjähtävyyttä ja voimaa, ei pelkästään ulkonäkö edellä. Vuonna 2011 asuessani Kapkaupungissa tutustin tämän kaltaiseen treenimuotoon, josta pidin tosi paljon. Siitä se ajatus lähti kytemään, Kokki kertoo.

Nimensä mukaisesti treeniohjelma koostuu kahdestatoista kahden minuutin mittaisesta kierroksesta, joissa yhdistellään lihaskuntoharjoittelua sekä kamppailulajeista tuttuja liikkeitä, kuten potkuja ja lyöntejä.

Vajaan tunnin mittaisen harjoituksen aikana taukoja ei juuri pidetä, vaan liikkeet tehdään mahdollisimman yhtäjaksoisesti lyhyillä palautuksilla. Ensikuulemalta se kuulostaakin tavallisen treenaajan korviin jopa turhankin raskaalta harjoitukselta. Kokki kuitenkin vannottaa, ettei näin ole.

– Moni vähän pelkää ja epäilee alkuun, että riittääkö oma kunto tai liikkuvuus treenin tekemiseen ja pitävät tätä liian haastavana. Mutta kaiken, mitä tunneilla tehdään, voi soveltaa omaan tasoon sopivaksi. Mutta jos ei ole ikinä eläessään liikkunut, niin ensimmäinen kerta saattaa kieltämättä olla hieman shokki, Kokki naurahtaa.

Sopii perusterveelle

Kuten sanottua, kuluneen vuoden aikana treenimuotoon ovat ihastuneet lukuisat julkisuudesta tutut suomalaiset ja laji on noussut suosioon myös fitnessharrastajien keskuudessa. Viimeisimpänä Kokki pääsi tutustuttamaan nyrkkeilyn maailmaan muusikko Lenni-Kalle Taipaleen.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei tunnille tullakseen tarvitse olla huippukunnossa. Treenimuoto sopii Kokin mukaan kaikille treenitaustaan, ikään ja sukupuoleen katsomatta.

– Monet luulevat, kun he seuraavat tuntia vierestä tai näkevät videoita sosiaalisessa mediassa, että tämä on vain hyväkuntoisten, nuorten ja aktiivisesti treenaavien laji. Mutta se ei pidä paikkansa. On kliseistä sanoa, että jokin sopii kaikille, mutta tämä oikeasti sopii kaikille, kunhan vaan on perusterve eikä kehon kanssa ole sen suurempia ongelmia, Kokki selittää.

– Treenissä on käynyt porukkaa laidasta laitaa. Meillä käy paljon vanhempia henkilöitä, mutta myös nuoria. On ollut hienoa huomata, että treenin pystyvät vetämään kunnialla loppuun hyvin monenlaiset ihmiset.

Pohjautuu kamppailulajeihin

Syksyn tullen monet suomalaiset haluavat lisätä liikuntaa osana arkea. Syyskuussa kuntosaliketjujen tarjoamat ryhmäliikuntatunnit ovat usein viimeistä paikkaa myöten täynnä.

Mutta mikä erottaa Kokin treenin ryhmäliikuntaharrastajien ikisuosikeista, niin ikään kamppailulajeihin pohjautuvista kuntonyrkkeilytunneista?

– Me lyömme ja potkimme oikeasti säkkeihin. Tunti ei ole millään tavalla tanssillinen, eikä liikkeitä tehdä musiikin tahtiin tai koreografian mukaan. Tämä pohjautuu hyvin vahvasti kamppailulajeihin, kuten potkunyrkkeilyyn ja karateen. Siinä yhdistyvät niiden lajien fyysisyys ja teknisyys. Tämä on lähempänä oikeaa kamppailulajiharjoittelua, Kokki avaa.

Hiki virtaa – mutta kalorinkulutukselle ei voi antaa tarkkaa lupausta

Kokki ei ole väärässä. Tunnin aikana sykkeet ovat toisinaan katossa ja hiki virtaa. Vaikka alussa kelloa vilkuilisikin hengästyneenä joka toinen minuutti, tunnin edetessä kierrosten laskeminen unohtuu.

Kahdentoista erän jälkeen olo on kaikkensa antanut, mutta silti saman haluaa tehdä uudelleen. Kokin mukaan juuri tässä piilee konseptin suola.

– On hienoa huomata, kun ihmiset käyvät tunneilla vaikka useammankin kuukauden, että kuinka paljon he kehittyvät. Tässä ei kehity pelkästään fyysinen kunto, vaan myös tekninen osaaminen. Monet, jotka ovat alkuun ajatelleet tätä liian vaikeana treeninä, ovatkin huomanneet pärjäävänsä todella hyvin, Kokki iloitsee.

– Plussaa on toki se, että oppii myös puolustamaan itseään tiukan paikan tullen, hän naurahtaa.

Lupaus tuhannen kalorin kuluttamisesta yhden treenin aikana ei kuitenkaan voi aina toteutua. Hyvin tarkkaa, yleispätevää lukua kalorinkulutuksesta ei voida antaa, sillä se, kuinka paljon kaloreita liikunnan aikana polttaa, riippuu muun muassa henkilön iästä, painosta, kunnosta ja muista seikoista.

Kilokaloreiden polttamiseen liittyvät luvut ovat siis aina viitteellisiä.

Esimerkiksi puolessa tunnissa 70 kiloa painava henkilö polttaa keskimäärin noin 300 kilokaloria juoksemalla 10 kilometrin tuntivauhdilla. Suunnilleen samoihin lukuihin päästään puolen tunnin reippaalla soututreenillä.

Näissä luvuissa ei kuitenkaan huomioida kaikkia seikkoja, jotka kulutukseen vaikuttavat.

– Painavampi henkilö kuluttaa samalla teholla tehdyssä aktiviteetissa enemmän kuin kevyempi. Mitä kovemmalla teholla tai vauhdilla aktiviteettia suoritetaan, niin sitä enemmän kaloreita kuluu. Kovakuntoinen jaksaa ylläpitää kovempaa tehoa pidempään kuin huonokuntoinen, liikuntasuunnittelija Katriina Ojala UKK-instituutista kuvaili asiaa viime vuonna julkaistussa kalorinkulutusta käsittelevässä jutussa.