Psykologi kertoo, miksi kaikille ei riitä kotimaan matkailu ja mistä jatkuva reissukuume johtuu

Poikkeusaikana moni on kokenut kaipuuta ulkomaille.

Ainainen reissuun lähteminen loman aluksi voi johtua opitusta käyttäytymismallista tai siitä että, matkustamisesta on muodostunut jopa riippuvuus, matkailuun erikoistunut psykologi sanoo.

”En osa rentoutua Suomessa. Kaipaan lomalla totaalista irtiottoa ja uusia maisemia.”

”Matkustamisen tuoma vapaus on huumetta. Miten voi olla mahdollista, että ulkomailla pukeudun ja käyttäydyn eri tavoin kuin Suomessa?”

”Loma ei tunnu lomalta, ellen pääse heti alussa lähtemään reissuun ulkomaille.”

Tällaisia ajatuksia matkustaminen – ja sen muuttuminen – on herättänyt Me Naisten lukijoissa. Poikkeusaikana moni on kokenut myös erityistä kaipuuta ulkomaille – ja tuntenut ehkä syyllisyyttäkin siitä, ettei kotimaassa matkustaminen tunnu samalta kuin ulkomailla.

– Haluaisin arvostaa kotimaan matkailua ja matkustaa täällä enemmän, mutta tilanne on ristiriitainen. Mieleni vetää ulkomaille kohteisiin, joissa en ole aiemmin käynyt ja joista löytyy superupeita maisemia tai eksoottisia seikkailuja. Suomen lomakohteet ovat liian tuttuja, matkabloggaaja Anna-Katri Räihä mietti Me Naisten haastattelussa.

Miksi kotimaanmatkailu ei riitä kaikille?

Matkailuun erikoistunut psykologi Eliisa Niemi-Peltolan mukaan lomavalintoihin vaikuttavat etenkin temperamentti ja persoonallisuus. Matka on aina irtiotto omasta arjesta, mutta toiset ovat elämyshakuisempia ja kaipaavat seikkailuja.

Suomen rajojen ulkopuolelle matkustaminen tuottaa useimmille rajumman irtioton, etäpsykologina työskentelevä Niemi-Peltola sanoo. Jotkut pääsevät ulkomailla helpommin uusiin ympyröihin ja irti arjen pyörityksestä.

Elämäntilannekin voi vaikuttaa siihen, että on voimakas tarve lähteä reissuun. Kaikilla ei ole tarvetta matkustaa eikä välttämättä mahdollisuuttakaan, vaikkapa talous- ja perhetilanteiden vuoksi.

Joillekin tärkeintä lomalla saattaa olla selkeä toimintaympäristö ja ennakoitavuus tai täydellinen rauha. Ihminen toimii ja käyttäytyy herkästi opitulla, tutulla tavalla. Rutiininomaisesti.

Ainainen reissuun lähteminen loman aluksi voi johtua myös opitusta käyttäytymismallista tai siitä on muodostunut jopa riippuvuus.

– Jatkuva, vapaaehtoinen matkustaminen voi myös kertoa todellisuuden pakoilusta. Ja sitten on heitäkin, jotka kokevat riippuvuutta ja siihen liittyvää syyllisyyttä jatkuvasta reissun päällä olemisesta. Mutta silti he lähtevät omasta tahdostaan uudelle reissulle kerta toisensa jälkeen. Matkustelu voi aiheuttaa riippuvuutta, Niemi-Peltola sanoo.

Mitä introvertti–ekstrovertti-janasta voi päätellä?

Reissukäyttäytymistä ja -tarpeita voidaan Niemi-Peltolan mukaan kuvata myös introvertti–ekstrovertti-janan avulla.

Mitä ekstrovertimpi henkilö on, sitä voimakkaammin hän hakeutuu tietynlaiseen ympäristöön. Ekstrovertin ja introvertin matkakohteet eivät kuitenkaan välttämättä ole erilaisia.

Sen sijaan matkalla oleminen voi näyttäytyä erilaisena sen suhteen, mistä kukin saa energiaa tai miten rentoutuu parhaiten. Matka ei ole koskaan vain matka kohdemaahan, vaan myös matka itseen, psykologi muistuttaa.

– Ekstrovertti saa energiaa olemalla muiden kanssa vuorovaikutuksessa, kun taas introvertti tarvitsee ekstroverttiä enemmän omaa aikaa ladatakseen akkuja.

Niemi-Peltola kuvailee, että matkan varaamisen ja matkalle lähtemisen pitäisi olla vapauttavaa ja hyvinvointia edistävää.

Reissaaminen sinänsä ei ole aina voimauttavaa eikä kartuta välttämättä pelkästään kivoja kokemuksia, mutta lähtökohtaisesti uudet seikkailut ovat hyviä juttuja.

Matkailu tuo elämään uutta perspektiiviä. Erityisesti reissut, joilla lomaillaan kohdemaassa pidempään, voivat muokata myös persoonallisuutta.

Niin ikään kulttuurishokki voi kasvattaa ihmistä.

– Kun ihminen tekee asioita, jotka häntä kiinnostavat, luo se hyvinvointia. On myös hyvä, kun ihminen menee epämukavuusalueelle. Joillakin on jatkuva nälkä ja loputon innostus kokea uutta kulttuuria ja tavata ihmisiä.

Pakkopysähtyminen avaa usein jotain uutta

Vaikka matkustamisella on paljon positiivisia vaikutuksia, itsensä kohtaamista ei psykologin mukaan kannata paeta tuudittautumalla reissuihin.

Koronatilanne saattaakin tehdä hyvää, kun meidän on pitänyt jäädä kotiin ja pysähtyä, hän toteaa. Himomatkailijatkin ovat pakon edessä joutuneet luopumaan reissuistaan.

– Nyt on mahdollista havahtua siihen, että ehkä irtiotto onkin antoisampaa, kun ei tarvitse siirtyä lentokentiltä lennon kautta hotelliin ja vielä mahdollisesti matkustaa aikavyöhykkeeltä toiselle. Usein matkustaminen lentoineen ja siirtymisiin paikasta toiseen on melko raskasta sekä henkisesti että fyysisesti. Toivon, että suomalaiset voisivat löytää tilalle yhtä mielekkäitä lomailutapoja.

Hän kuitenkin myöntää, että kaikki eivät voi harrastaa kotimaanmatkailua samalla tavalla kuin ulkomaan halvemmissa kohteissa, koska Suomessa on kalliimpi elintaso.

Irtioton ja sääolosuhteiden lisäksi matkustamisen edullisuus on yksi syy, miksi moni kaipaa myös ulkomaille, hän uskoo.

– Moni paljon matkustava on mahdollisesti tänä vuonna huomannut, että elämässä on muutakin kuin matkustelu Suomen rajojen ulkopuolelle. Tämä on ollut hyvää aikaa punnita omia arvojaan ja tarpeitaan sen suhteen, millaista elämää haluaa elää sekä mihin haluaa käyttää aikaansa ja rahaansa.

