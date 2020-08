Arasteletko salille menemistä? 4 liikkeen valmis treeniohjelma, jolla aloittelijakin onnistuu

Personal trainer neuvoo neljän liikkeen salitreeniohjelman, joka sopii aloittelijalle.

Haluaisitko aloittaa kuntosaliharrastuksen, mutta salimaailma laitteineen ja liikkeineen tuntuu liian oudolta ja jopa pelottavalta?

Katso yllä olevalta videolta helpot ohjeet, miten aloittelija voi treenata salilla.

Salikammo on hyvin yleinen ilmiö, ja onkin ymmärrettävää että uutta harrastusta aloittaessa saattaa hieman jännittää ja mietityttää. Salimaailman eri laitteet ja vempaimet myös voivat hämmentää ja jarruttaa kuntosalille menemistä. Monet kokeneetkin salitreenaajat saattavat välillä jännittää esimerkiksi uudelle salille menemistä.

Seuraavat kolme kohtaa ovat yleisiä pelkoja salilla, joita useat aloittelevat salitreenaajat kokevat. Jokaisen kohdan jälkeen näet myös ratkaisun kyseiseen ongelmaan.

1. Pelottaa, ettet osaa käyttää laitteita

Monet jännittävät eri salivempaimien käyttämistä ja niiden säätämistä. Joskus joissain laitteissa on kyllä ohjekuvat, mutta silti eri penkkien, selkänojien ja muiden liikkuvien osien säätäminen voi jännittää ja tuntua aikaavievältä. Myös itselle oikean vastuksen hakeminen voi mietityttää.

Ratkaisu: Kuivaharjoittele liikkeitä kotona ja tutustu laitteisiin videoiden avulla. Katso esimerkiksi Youtubesta miltä mikäkin laite näyttää ja miten sitä käytetään. Jos etukäteen jo tiedät, että salillasi on tietyn valmistajan laitteita, voit tutustua niihin heidän kotisivuillaan. Muista myös, että samaan tarkoitukseen tehtyjä laitteita on erilaisia ja useita versioita, esimerkiksi jalkaprässejä on olemassa niin vaaka- kuin pystyversionakin. Myös ohjattu kuntosaliryhmä auttaa sinut alkuun ammattilaisen kanssa.

2. Pelottaa, että mokaat laitteen tai liikkeen kanssa

Hyvin yleinen pelko salitreenaajien keskuudessa on liikkeen tai laitteen kanssa mokaaminen. Mutta ei hätää, kunhan et vahingoita itseäsi tai muita, et ole mokannut! Joskus laitteeseen asettuessa tai säätöjä tehdessä saattaa tuntea mokanneensa jos ei heti osaa tehdä säätöjä oikein, muttei se todellakaan ole mokaamista tai vaarallista. Joskus voi käydä niinkin, että asettelee itsensä uuteen laitteeseen ja hoksaa ettei osaakaan käyttää sitä – eikä sekään haittaa!

Ratkaisu: Testaa ja kokeile! Laitteisiin ja muihin vempaimiin ei muuten pysty tutustumaan, joten ihmettele aivan vapaasti kaikenlaisia laitteita. Kysy tarvittaessa apua salin henkilökunnalta, he ovat sinua varten siellä auttamassa. Myös kanssatreenaajilta pystyy kysymään apua (ei kuitenkaan kesken liikkeen). Jos oma sali ja laitteet ovat täysin vieraita, käy tutustumassa saliympäristöön mahdollisimman hiljaisena ajankohtana, eli yleensä aikaisin aamulla tai illalla.

3. Muiden tuijotus pelottaa

Etenkin aluksi ajatus siitä, että muut salilla olevat tuijottavat tai seuraavat suoritustasi, häiritsee montaa salitreenaajaa. Tämä pelko on myös todella yleinen ja nostaakin kynnystä lähteä kokeilemaan salitreeniä. Monesti tämä pelko linkittyy siihen, ettei ole varma miten laitteet toimivat tai miten liikkeitä tehdään.

Ratkaisu: Tuijotuspelkoon ratkaisuna on pitää mielessä yksi asia: kaikki keskittyvät oikeasti vain omaan treeniinsä. Salille tullaan treenaamaan eikä tuijottelemaan muita, ja jos joitain katsekontakteja tulee, niihin voi suhtautua neutraalisti. Mikään katse ei automaattisesti tarkoita, että joku katsoisi miten suoriudut treenistäsi. Kyse voi olla vaikkapa siitä, että hän huomasi miten kivat treenikengät sinulla on! Älä siis tee päätelmiä muiden katseista tai ilmeistä, vaan keskity omaan tekemiseen. Esimerkiksi musiikin kuuntelu voi auttaa keskittymään ja jättämään ympärillä tapahtuvat asiat huomiotta.

Nappaa ohje talteen

Ladattavassa tiedostossa näet neljän liikkeen salitreeniohjelman, joka sopii aloittelevalle salitreenaajalle.

Kolme liikkeistä tehdään käsipainoilla, eli voit etsiä salilta rauhallisen paikan jossa saat tehdä treenin omassa rauhassa. Neljäs liike tehdään alataljassa, eli pääset silti testaamaan yhtä laitetta ja näin hyppäämään salilaitteiden maailmaan matalalla kynnyksellä. Alataljassa ei myöskään tarvitse tehdä säätöjä penkin suhteen, joten sitä ei tarvitse jännittää.

Katso videolta ohjeet liikkeisiin ja lataa ohjelma tästä.

Kerran viikossa Ilta-Sanomien verkkosivuille palstaa pitävä liikunnanohjaaja ja hyvinvointivalmentaja Sohvi Ollila antaa monipuolisesti vinkkejä liikkumiseen ja arjen hyvinvointiin. Työssään Sohvi auttaa ihmisiä innostumaan liikunnasta ja oivaltamaan pienten muutosten tuomat suuret tulokset.

