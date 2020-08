Tässä ajassa ahdistus töihin palaamisesta pitäisi jo mennä ohi, työterveyspsykologi kertoo – ja milloin stressi on mennyt liian pitkälle

Henkinen pahoinvointi on kasvanut, sanoo työterveyspsykologi.

Töihin paluuseen liittyvä stressi on varsin tavallinen ja luonnollinen ilmiö, kerroimme hiljattain jutussamme. Muutokset ja siirtymävaiheet ovat aina kuormittavia, silloinkin kun ne ovat myönteisiä.

Milloin stressi menee liian pitkälle?

– Perusvireen pitää olla myönteinen. Kun ekaluokkalainen menee kouluun, häntä jännittää, mutta hän menee silti kouluun uteliaana, sanoo johtava työterveyspsykologi Antti Aro Terveystalosta.

Aikuisella olisi hyvä olla samankaltainen fiilis.

– Kun on selvinnyt loman jälkeen töihin, suurin osa ajattelee, että kiva kun arki alkaa ja näkee kavereita. Jos olo on sellainen, että töihin ei halua mennä, jotain on pielessä. Tai jos alkaa tuntua, että on väärässä paikassa, kannattaa pysähtyä miettimään, mistä on kysymys.

Etätyöhön paluu voi olla erityisen vaikeaa

Koronapandemian vuoksi monen suomalaisen töihin paluu tarkoittaa läppärin avaamista kotona. Se voi tuoda siirtymävaiheeseen ylimääräisen vaikeuskertoimen.

– Aluksi etätyössä oli innostusta, kun asiat pystyttiin hoitamaan. Nyt voi olla vaikea virittyä uudelleen katsomalla vain yksin ruutua.

Ihmisellä on kaipuu muiden luo.

– Stressiä lisää, jos kokee olevansa yksin. Muiden kanssa oleminen antaa suojaa.

Ongelmia on vaikea ratkaista ja rakentaa luottamusta, jos ei olla yhdessä.

Aro antaa muutaman vinkin tilanteen helpottamiseksi: ensinnäkin olisi hyvä, jos etäkokouksissa ei puhuttaisi vain asiaa, vaan vaihdettaisiin myös kuulumisia.

– Yksi hyvä investointi voisi olla se, että käydään yhdessä vaikka puistopiknikillä. Ajan ei tarvitse olla edes pitkä, mutta se voi lisätä motivaatiota.

Piknikillä voidaan pitää etäisyyksiä, ja suojautua maskeilla, jos tarve vaatii.

Viikko on hyvä mittari

Toiset saattavat jännittää sitä, että työmaalle on palattava ehkä pitkänkin tauon jälkeen. Joidenkin kuormaa saattaa puolestaan kasvattaa se, että omalla alalla on talousvaikeuksia tai muita uhkakuvia.

Jos työhön liittyvä stressi hiertää taukoamatta mieltä tai kanavoituu suoranaiseksi ahdistukseksi, asiaa ei kannata jäädä liian pitkäksi aikaa märehtimään.

– Jos tuntemukset eivät mene viikon aikana ohi, rohkaisin puhumaan asiasta esimiehelle tai työterveyspsykologille, Aro neuvoo.

Henkinen pahoinvointi kasvanut

Henkinen pahoinvointi on viime vuosina lisääntynyt. Suuntaus kiihtyi Aron mukaan kevään aikana.

Työterveyspsykologien vastaanottokäynnit Terveystalossa kasvoivat, vaikka koronarajoitusten olisi voitu ajatella nostavan käyntikynnystä. Tämä kertoo, että palveluiden tarve on suuri.

Moni oli kovilla, kun kotona piti hoitaa työt ja lasten koulu sekä löytää malli tiiviimmälle yhteiselolle kumppanin kanssa. Etätyö lisäsi myös yksinäisyyden tunteita.

– Se oli aikamoinen härdelli, Aro tiivistää.

– Miten ihmiset pääsevät takaisin normaaliin elämään ja arkeen kiinni, se on iso kysymys. Paljon ratkeaa syksyn myötä.

Joillekin pandemia-aika on tuonut jotain hyvääkin.

– Lockdown on osalle ihmisistä merkinnyt mahdollisuutta hiljentyä ja hidastaa tahtia, eräänlaista retriittiä, mikä on koettu myönteisenä.