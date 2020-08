Palauduitko loman aikana? Asiantuntija kertoo, miltä silloin pitäisi tuntua

Työterveyspsykologi kertoo, mistä merkeistä tietää, että loma on ollut oikeasti palauttava.

Heinäkuun vaihtuminen elokuuksi merkitsee monelle työelämässä olevalle suomalaiselle paluuta takaisin töiden pariin.

Kerroimme aiemmin tällä viikolla, mitä kannattaa tehdä, jos töihin paluu stressaa. Muutokseen liittyvä lievä stressi on yleistä ja normaalia.

Palautuneena mieli ja keho jaksavat kuitenkin paluuta lomalta arkeen paremmin.

Mutta mistä merkeistä tietää, että loma on ollut palauttava?

– Loman ydinidea on saada ihminen palautumaan työstä. Jos olo on töihin palatessa levollisen energinen, on lomalla palautunut riittävästi, sanoo Terveystalon työterveyspsykologi Ellen Ek.

Ek listaa, miltä lomalta töihin palaavasta pitäisi tuntua, jos palautuminen todella on tapahtunut: aamulla herätessä olo on levännyt, mieli rauhallisen toiveikas ja työtä kohtaan tuntee uteliaisuutta.

– Uteliaisuus voi näkyä siten, että pohdiskelee, mitäköhän kaikkea työpaikalla on syksyllä toteutumassa.

Oman olon ei siis tarvitse tuntua olevan ”täynnä energiaa ja virtaa”, vaan enemmänkin kyse on rauhallisesta ja positiivisesta mielentilasta.

Harva unohtaa lomalla työasioita täysin.

Hyvällä lomalla työasiat pitkälti unohtuvat

Ideaalitilanne lomalla olisi, että työ unohtuisi kokonaan.

– Vaikka työtä ei unohtaisi lomalla kokonaan, hyvän loman merkki on kuitenkin se, että pitkälti työasiat unohtuvat. Mielessä saavat pyöriä muut asiat, ja mielellään tietysti sellaiset, joista ihmiselle tulee hyvä mieli, Ek sanoo.

Työasioiden unohtaminen tarkoittaa, että on saanut psykologista etäisyyttä työhön, mikä on palautumisen kannalta olennaista. Jos töihin palatessa on heti aivan skarppina ja muistaa kaikki työasiat yksityiskohtaisesti, voi se olla merkki siitä, ettei lomalla ole välttämättä päässyt täysin irtautumaan työstä.

– Useat ihmiset murehtivat töihin palatessa työelämään liittyvää rytmiä ja aikataulutettua elämää, johon pitää taas loman jälkeen tottua. Suosittelen ajattelemaan tulevaa talvea maratonina niin, että pienin askelin ja kevennyksin aletaan totuttautua taas työelämään.

Jos se vain on mahdollista, työt kannattaa aloittaa lomalta palatessa keskellä viikkoa.

Suunnittele töihin paluu rauhalliseksi

Rauhalliseksi kannattaa suunnitella myös töihin paluu, jos se vain on mahdollista. Jos mieleen muistuvat tekemättömät tai kesken jääneet työasiat, voi olla melkeinpä varma siitä, että töiden ajatteleminen tai töihin palaaminen saa aikaan mielessä ja kehossa isomman tai pienemmän stressin tunteen.

– On normaalia, että kesken jääneet tai vaikeat asiat alkavat stressaamaan. Lomalle lähtiessä olisikin jo hyvä suunnitella, mihin vaiheeseen työasiat jättää, jotta lomalta olisi mahdollisimman mukava palata takaisin, Ek sanoo.

Ideaalitilanteessa töihin paluuseen saisi pehmeän laskun, jos työt aloittaa loman jälkeen esimerkiksi keskellä viikkoa. Ek ehdottaa, että ensimmäinen päivä voisi olla kokonaan niin sanottua orientoitumista takaisin työhön.

– Ensimmäisenä päivänä olisi hyvä tutkiskella, mitä on edessä, avata sähköpostit rauhassa ja suunnitella syksyä. Vaikeimpiin työasioihin ei siis kannata tarttua heti lomalta palatessa.