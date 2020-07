Ovatko aiemmat kuntoprojektisi tyssänneet? Toimi nyt vastoinkäymisten hetkellä ratkaisevasti eri tavalla

Vastoinkäymisiä tulee pomminvarmasti kaikille. Sen tiedostaminen on oleellinen osa, jos haluat aktiivisemmasta arjesta tavan.

Kuntoilussa repsahtaminen on varmaa, mutta siihenkin voi valmistautua.

Olet saanut uuden, aktiivisemman arjen käyntiin. Vilkaiset tyytyväisenä askelmittaristasi alati kasvavaa päivittäisten askelten määrää. Homma toimii! Mutta sitten se tapahtuu…

Sitkeä flunssa, piinaviikot töissä, akillesjännetulehdus tai jokin muu vastoinkäyminen. Tässä paikassa liian moni aktiivisuusprojekti loppuu. Mutta onneksi voit estää repsahduksen helpoilla vinkeillä!

Muista, että vastoinkäymisiä tulee aina

Sosiaalisessa mediassa näkee yleensä vain ruusuilla tanssimista. Kaikki sujuu kuin rasvattu, ja ongelmia ei ole. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen. Jos tavoitteenasi on aktiivisempi arki, on pomminvarmaa, että vastoinkäymisiä tulee eteen. Niitä tulee kaikille. Kynnyskysymys onkin se, mitä vastoinkäymisten hetkellä tekee.

”Ei tästä tule taaskaan mitään, isken hanskat tiskiin”-asenne on yllättävän yleistä meillä kaikilla. Se on kuitenkin ainoa varma tie ainoastaan epäonnistumiseen.

Ensimmäinen askel on siis tulla tietoiseksi siitä, että vastoinkäymisiä tulee aina ja niitä tulee kaikille.

Varaudu ennalta

Liikunnan ja aktiivisuuden jatkuvuuden kannalta on todella tärkeää, että varautuu mahdollisiin vastoinkäymisiin ennakolta. Istu siis alas ja mieti, millaisia vastoinkäymisiä eteesi saattaa tulla tai millaisiin vastoinkäymisiin olet aikaisemmin lopettanut liikunnan tai arkiaktiivisuuden lisäämisen.

Vastoinkäymisiin kannattaa varautua ennalta ja systemaattisesti. Yksinkertaisiltakin tuntuvat ratkaisut kannattaa kirjata ylös valmiiksi toimintamalleiksi.

Kun olet listannut haastekohdat, mieti seuraavaksi konkreettinen ratkaisu siihen, mitä teet kussakin haastepaikassa. Esimerkiksi näin: ”Jos superkiireinen työviikko estää normaalit iltakävelyni, liikun enemmän viikonloppuna”.

Ratkaisut voivat tuntua joskus lapsellisen helpoilta, mutta on tärkeää, että mietit ne etukäteen valmiiksi.

Kaikkeen ei voi varautua

Koronavirus on hyvä esimerkki siitä, että kaikkeen ei voi etukäteen varautua. Mutta myös täysin arvaamattomien haasteiden edessä löytyy yleensä ratkaisu jatkaa liikuntaa tai aktiivisempaa arkea.

Istu odottamattoman haasteen kohdalla rauhassa alas ja mieti kahta asiaa: miten voit kääntää haasteen eduksesi ja mitä voit konkreettisesti tilanteessa tehdä?

Jos esimerkiksi akillesjänteesi kipeytyy ja se estää kaiken ylimääräisen kävelyn, homma voi mennä vaikkapa näin: ”En voi käyttää jalkojani yhtä paljon kuin normaalisti, mutta tässä on loistava paikka tutustua ylävartalon lihaskuntoharjoitteluun. Samalla saan helpotusta niska-hartia-seudun jumeihin. Käyn tutustumassa kaupungin vapaavuorolla kuntosaliin”.

Tämä ratkaisukeskeinen malli muuten erottelee myös menestyvimmät huippu-urheilijat vähemmän menestyneistä, kuten tästä vinkistä voit lukea. Miksipä et käyttäisi tätä voimakasta konstia oman aktiivisuutesi säilyttämiseen ja lisäämiseen haastepaikassa!

