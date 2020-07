”Olin riippuvainen ulkonäköni kehumisesta” – Milla, 32, tottui ihailuun, ja vuosien tuomat muutokset peilikuvassa ajoivat kriisiin

Milla koki ensimmäisen ikäkriisinsä jo 25-vuotiaana. – Olen tajunnut, että minun on pakko löytää itsestäni muitakin hyviä asioita kuin ulkonäköni.

Nykyään Vantaalla asuva Milla, 32, tunnettiin lapsena ja nuorena kotipaikkakunnallaan Alajärvellä kaunottarena. Kun Millan vanhemmat palasivat kauppareissulta kotiin, kertoivat he usein tyttärelleen, kuinka kyläläiset olivat kehuneet tummapiirteisen tytön ulkonäköä.

Millan kauneus huomattiin myös laajemmin, sillä teini-ikäisenä hänet bongattiin naistenlehtien ja kuvastojen vaatemalliksi.

Milla bongattiin malliksi nuortenlehden kilpailusta.

– Mallikuvauksissa saamani kehut kohottivat itsetuntoani ulkonäköni suhteen. Koin kuvaukset kannustavina eikä sieltä tullut ulkonäköpaineita.

Itsetunto-ongelmat alkoivat jo varhain

Vaikka kehut hivelivät nuoren kaunottaren mieltä, oli totuus itsetunnosta toinen kuin mitä itsevarmat malliposeeraukset antoivat ymmärtää.

Milla kärsi huonosta itsetunnosta, joka oli rakentunut vain kehutun ulkonäön varaan.

– Muistan lapsuuteni ja nuoruuteni niin, että kaikki saamani kehut olisivat liittyneet vain ulkonäkööni. Voi olla, että olen saanut muitakin kehuja, mutta olen unohtanut ne siksi, että en kokenut minussa olevan muuta kehuttavaa kuin ulkoinen kuoreni.

Milla ei koe mallikuvausten pilanneen hänen itsetuntoaan, sillä ongelmat olivat olemassa jo niitä ennen.

Mallintyöt loppuivat, kun Milla muutti 16-vuotiaana isommalle paikkakunnalle lukio-opintojen perässä. Kehuja ulkonäöstä sateli uudessa kotikaupungissa yhä niin tutuilta kuin tuntemattomilta.

Vuodet muuttivat peilikuvaa

Käännekohta tapahtui Millan ollessa 25-vuotias, jolloin muuttunut peilikuva ja vuosien aikana kertyneet lisäkilot aiheuttivat valtavan ikäkriisin.

– En ollut jaksanut enää pitää ulkonäöstäni huolta. Kehut ulkonäöstäni jäivät samaan aikaan kun aloin ajatella itsestäni, että onpa minusta tullut ruma.

Milla masentui. Ajatukset olivat synkkiä, jopa kuolema houkutti.

Myös vierailut synnyinseudulla alkoivat pelottaa.

– Teki mieli vetää pussi päähän eikä minun tehnyt mieli mennä kylällä kauppaan, sillä ajattelin, että nyt ne ihmiset varmasti ajattelevat, että ”hän oli niin kaunis ennen ja nyt hän on tuon näköinen”.

Milla sai parikymppisenä rutkasti kehuja ulkonäöstään. Myöhemmin hän ymmärsi olleensa niistä myös riippuvainen.

Terapia auttoi: ”Olen tajunnut, että minun on pakko rakentaa identiteettiäni uudestaan”

Apu synkkiin ajatuksiin löytyi onneksi terapiasta, jossa Milla käy edelleen. Pohjalta on noustu hitaasti mutta varmasti.

Milla on ymmärtänyt olleensa riippuvainen ulkonäköön liittyvistä kehuista.

– Saatoin kysyä kavereiltani, mieheltäni ja perheeltäni kommentteja ulkonäöstäni, ja kun toinen vastasi minun olevan kaunis, intin vastaan, että miten niin muka – mikä minussa on kaunista. Tarkoitukseni oli vain kalastella muilta kehuja, sillä olin riippuvainen ulkonäköni kehumisesta.

– Olenkin tajunnut, että minun on pakko rakentaa identiteettiäni uudestaan ja löytää itsestäni muitakin hyviä asioita kuin ulkonäköni.

Milla opetteli aikuisiällä minuuttaan uudestaan.

Terapia ja minuuden uudelleen rakentaminen on ollut ajoittain hyvin raskasta ja työlästä. Vaikka Millalla on edelleen itsensä kanssa huonoja päiviä, kertoo hän olevansa nyt seesteisemmässä mielentilassa kuin koskaan aiemmin. Enää hänen itsetuntonsa ei heittele muiden kommenttien mukaan.

– Olen yrittänyt oppia rakentamaan minuuttani omien mielipiteitteni varaan, itseni kautta. Olen miettinyt, mikä minussa on hyvää ja voimistanut niitä ominaisuuksia.

”Ei tässä iässä kuulukaan näyttää samalta kuin parikymppisenä”

Ulkonäölliset asiat ovat myös hiljalleen menettäneet Millan silmissä merkitystään.

– Olen 32-vuotias eikä minun tässä iässä kuulukaan saada koko ajan kommentteja ulkonäöstäni tai näyttää samalta kuin parikymppisenä. Minulle on tärkeintä, että oma mieheni pitää minusta ja vartalostani juuri tällaisena.

Milla haluaakin antaa kiitosta rakastavalle puolisolleen, joka on tukenut häntä matkalla kohti tervettä itsetuntoa.

– Se, että mieheni tuo parhaita puoliani esille, on auttanut niiden vahvistamista ja saanut uskomaan, että minussa on paljon hyvääkin. Niin meissä kaikissa on.

Nyt Milla osaakin nimetä itsestään vahvuuksia, jotka eivät liity ulkonäköön.

– Olen empaattinen, aina valmis auttamaan ihmisiä ja kai minä olen hauskakin, hän naurahtaa.