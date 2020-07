Maiju, 23, kyllästyi kommentteihin siroudestaan ja treenasi itselleen kadehdittavat lihakset

– Elämänlaatuni on parantunut selkeästi treenaamisen myötä ja siitä on tullut tärkeä elämäntapa. Enää en haluaisi olla pieni ja siro, Maiju kertoo.

Vielä teininä ja aikuisiän kynnyksellä 23-vuotias lappeenrantalainen Maiju sai kuulla jatkuvasti kommentteja vartalostaan.

”Oletpas sinä siro!”

”Miten laiha ja pieni oletkaan!”

Kommentit oli tarkoitettu positiiviksi, mutta siitäkään huolimatta ne eivät tuntuneet Maijusta kehuilta.

– Koin ne negatiivisina, koska en olisi halunnut olla niin laiha ja pieni.

Maiju ennen kuntosaliharjoittelun aloittamista.

Vaikka Maiju kävikin kuntosalilla jo ennen elämäntapamuutostaan, lihasmassaa ei juuri kertynyt, sillä kuntosaliharjoittelu ei ollut tavoitteellista.

– Viihdyin kyllä kropassani silloinkin, mutta oma ihannevartaloni muuttui koko ajan lihaksikkaampaan ja vahvempaan suuntaan.

”Alussa jouduin syömään ruokaa väkisin”

Kolme vuotta sitten Maiju päätti tavoitella ihannekroppaansa ja aloitti tavoitteellisen ja säännöllisen kuntosaliharjoittelun yhdessä valmentaja Jari Bull Mentulan kanssa.

Maiju kiittää kolmen vuoden harjoittelun tuloksistaan isolta osin valmentajaansa, jonka treeni- ja ravinto-ohjelmaa hän noudattaa. Valmentajan avun lisäksi muutos on vaatinut päättäväisyyttä.

– Ruokaa on pitänyt lisätä ihan älyttömästi, ja alussa jouduin syömään ruokaa väkisin, koska määrät tuntuivat niin isolta. Kuntosalilla käyn 4–5 kertaa viikossa.

Maijun tärkein motivaatio ja tavoite on koko prosessin ajan ollut halu näyttää terveemmältä.

– On kiinnostavaa, miten paljon omaan ulkomuotoon voi vaikuttaa treenillä ja ruokavaliolla. Joskus mahdollisesti haluan kisata fitnesslajeissa, mutta tällä hetkellä minulla ei ole ajankohdasta tarkkaa tavoitetta. Vielä en koe olevani siihen valmis.

Maiju tuntee nykyisessä kropassaan olonsa itsevarmemmaksi kuin entisessä pienessä ja sirossa rungossaan.

– Tässä lajissa tuntuu kuitenkin välillä siltä, että aina löytyy jotain parannettavaa. Toisaalta se tästä tekeekin niin kiinnostavaa ja antoisaa.

”Elämänlaatuni on parantunut selkeästi”

Itsetunnon lisäksi elämäntapamuutos on parantanut myös kokonaisvaltaista hyvinvointia.

– Ruokailuajat ovat säännölliset. Käytän puhtaita raaka-aineita, joten kroppani voi myös siitä johtuen paremmin ja vatsavaivat ovat helpottaneet. Muutenkin olo on jatkuvasti paljon virkeämpi, sillä jokaisessa päivässä on säännöllinen rytmi. Elämänlaatuni on parantunut selkeästi treenaamisen myötä ja siitä on tullut tärkeä elämäntapa. Enää en haluaisi olla pieni ja siro.

Vasemman puoleinen kuva on otettu 2017 vuoden talvena, jolloin Maiju oli elämänmuutoksensa alkuvaiheessa. Oikeanpuoleinen kuva on otettu vuoden 2019 talvena, kahden vuoden tavoitteellisen treenin jälkeen.

Lihasmassan kasvattaminen on luonnollisesti nostanut Maijun painoa.

– Paino on tietenkin noussut treenaamisen myötä, mikä on itsestään selvää. Pidän sitä kuitenkin vain positiivisena asiana. Ylimääräistä ei kuitenkaan ole juurikaan kertynyt, kun ruokavalion pitää puhtaana.

”Aina löytyy yksittäisiä henkilöitä, joilla on jotain negatiivista sanottavaa”

Myös Maijun lähipiiri on pistänyt merkille huiman muutoksen.

– Kuulen aina silloin tällöin erityisesti lähipiiriltäni kommentteja siitä, kuinka paljon ulkomuotoni on muuttunut. Negatiivisia kommentteja en ole juuri saanut. Toki aina löytyy yksittäisiä henkilöitä, joilla on jotain negatiivista sanottavaa.

Negatiiviset kommentit eivät Maijua kuitenkaan hetkauta. Siitäkin huolimatta hän toivoo, että ihmiset pohtisivat toisen painon ja ulkonäön kommentoimista kaksi kertaa – myös hoikkien ja sirojen ihmisten.

– Vaikka kommentit olisikin tarkoitettu positiivisiksi, ei voi tietää, miten toinen ihminen oman laihuutensa kokee – se voi olla arkakin asia.