Jämähditkö korona-aikana paikoillesi? Nämä ovat vaikutukset terveyteen

Koronaeristys vähensi monen fyysistä aktiivisuutta – näin saat aktiivisemman arjen taas sujumaan.

Suomi oli useita kuukausia poikkeustilassa, ja tutkimusten mukaan eristystoimenpiteet vähensivät fyysistä aktiivisuutta. Tämä on saattanut näkyä kunnossa ja terveydessä hämmästyttävän nopeasti. Onneksi tilanteen voi kääntää paremmaksi yksinkertaisin konstein!

Näin korona vähensi fyysistä aktiivisuutta

Sovellusten keräämän datan mukaan askelmäärät tippuivat eri maissa eristyksien aikana 7–38 prosenttia viime vuoden vastaavista määristä. Tämä on merkittävä tiputus fyysisessä aktiivisuudessa. Valitettavasti fyysisen kunnon ja terveysmuuttujien heikkeneminen alkaa hyvin nopeasti, kun fyysinen aktiivisuus tippuu.

Tutkimusten mukaan koronan aiheuttamat eristystoimenpiteet vähensivät fyysistä aktiivisuutta.

Eräässä tutkimuksessa miesryhmä vähensi keskimääräisen päivittäisen askelmääränsä 10 501 askeleesta 1 344 askeleeseen. Jo kahdessa viikossa tapahtui isoja muutoksia. Verensokerin säätelyyn liittyvä insuliiniherkkyys tippui 17 prosenttia. Kestävyyskunto putosi seitsemän prosenttia, ja jalkojen lihasmassa pieneni kolme prosenttia. Muutoksia alkaa siis tapahtua nopeasti, ja nuo muutokset johtava helposti kierteeseen, jossa verensokerin säätely heikkenee, kunto tippuu ja aineenvaihduntaa aktivoiva lihasmassa vähenee. Paino nousee edelleen ja heikentää terveysmuuttujia lisää.

Myös muut elämäntapatekijät saattoivat heikentyä

Passiivinen arki ja muuttuneet rutiinit saattoivat myös vähentää unta ja vaikuttaa ruokailutottumuksiin. Heikko uni sinällään lisää ruokahalua. Lisäksi kyllästymisen, virikkeiden puutteen ja huolestumisenkin kasvaminen saattoivat kanavoitua runsaammaksi syömiseksi. Kun tämä yhdistyi vähentyneeseen fyysiseen aktivisuuteen, saattoi tilanteesta muodostua hankala.

Kartoita oma tilanteesi ja pyri palauttamaan arkirutiinit

Me ihmiset muodostamme ajan mittaan tapoja. Niin hyviä tapoja kuin huonojakin. Reilun kolmen kuukauden poikkeusaika saattoi muokata aktiivisuustapojasi merkittävästi heikompaan suuntaan. Ota siis ensin katsaus siihen, mitä arjessasi tapahtuu nyt ja pyri peilaamaan sitä edeltävään normaaliin arkeesi.

Jos koet, että aktiivisuutesi on tippunut, pyri normalisoimaan tilannetta ja palauttamaan arkeesi entisiä ja joskus myös uusia rutiineja. Askel- ja aktiivisuusmittari ovat tässä hyvä apukeino. Myös liikepäiväkirja auttaa tulemaan tietoiseksi päivän aktiviteeteista.

Laadi sen jälkeen mielekäs päivätavoite, johon pyrit. Se voi olla tietty askelmäärä tai vaikkapa talon portaiden nouseminen pari kolme kertaa päivässä hissin käytön sijaan.

Voit laatia aktiviteeteista kalenterin, johon merkkaat rastin ruutuun, kun tietty päivätavoite on täynnä. Tämä seuranta sekä konkretisoi tavoitteesi epämääräisemmän ”lisään liikettä”-toteamuksen sijaan, että antaa sinulle positiivisen pienen voiton joka kerta, kun pääset päivätavoitteeseen.

Pian huomaat eristyksen vaikutusten katoavan ja aktiivisemman arjen sujuvan päivä päivältä paremmin!

Lähde: King ym. 2020. The Challenge of Maintaining Metabolic Health During a Global Pandemic. Sports Medicine. May 2020.

