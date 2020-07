Inka, 27, puki bikinit ensimmäistä kertaa vasta tänä kesänä – 4 erikokoista naista kertoo, kuinka vaikeaa oma vartalo on ollut hyväksyä

Neljä erikokoista naista paljasti vartalonsa epävarmuudet ja kertoi, miten niiden hyväksyminen on mahdollista.

Jokainen meistä tuntee välillä riittämättömyyttä. Epävarmoina hetkinä on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että emme ole ajatustemme kanssa yksin.

Neljä naista kertoi omista vahvuuksistaan, epävarmuuksistaan ja kehopositiivisen ajattelun opetuksista. Näistä naisista sinäkin haluat ottaa mallia!

”Unohda vaakalukema”

Kuten niin monella meistä, on myös Miian, 29, suhde omaan vartaloonsa vaihteleva.

– Aikaisemmin olin todella hoikka ja välillä jopa alipainoinen, ja olin aina tyytyväinen, kun katsoin peilistä itseäni. Sitten tulin raskaaksi ja lihoin yli 20 kiloa. Synnytyksen jälkeen kiloja oli vielä 15 kiloa ja siihen olen jumahtanut. Epävarmuutta aiheuttavat eniten reidet ja ”jenkkakahvat”, Miia kertoo äitiyden myötä muuttuneesta vartalostaan.

Miia pyrkii kuitenkin keskittymään vartalonsa parhaisiin puoliin.

– Vartalossani parasta ovat edelleen kiinteät rinnat. Ne eivät kärsineet imetyksestä tippaakaan. Tykkään myös omasta pepustani, vaikka se onkin isohko. Niin ja vyötäröni on aika kapea edelleen, vaikka muuten olen leveämpi kuin ennen.

Suhdetta omaan vartaloon on parantanut puntarin lukeman tuijottamisen lopettaminen. Sen sijaan Miia luottaa mieluummin peilikuvaan ja kehuu itseään myös niinä huonoina päivinä.

– Vinkkini on se, että unohda vaakalukema, olet ihana juuri tuollaisena. Jos jokin asia tekee sinulle paremman olon itsestäsi, pyri sitä kohti.

”Kun löysin sopivat bikinit, meinasi tulla itku”

27-vuotias Inka sai nuorempana usein kuulla olevansa liian laiha.

– Silloin toivoin isompia rintoja ja enemmän muotoja.

Vuosien aikana Inka on saanut lisää muotoja, mutta samat ajatukset vartalon riittämättömyydestä hiipivät silti edelleen mieleen – vain toisesta näkökulmasta.

– Nyt kun niitä muotoja on, niitä toivoisi vähemmän. Nykyään yritän kuitenkin hyväksyä vartaloni sellaisena kuin se on. Välillä on silti päiviä, etten ole tyytyväinen ollenkaan.

Helteiden aikana Inka otti ison harppauksen, kun uimapuku vaihtui astetta paljastavampiin bikineihin.

– Häpesin pitkään vatsaani, ja uimapuvulla sai sen peitettyä hyvin. Kun löysin sopivat bikinit, minulla meinasi tulla itku. Puin elämäni ensimmäisen kerran bikinit päälle, eikä mitään pahaa tapahtunut!

Inka onkin ylpeä siitä, että hän on oppinut hyväksymään vartalonsa muodot. Hän liputtaa lempeän suhtautumisen puolesta.

– Olen lukenut paljon kehopositiivisuudesta ja ottanut vinkkejä ihmisiltä, joilla on ollut ongelmia samojen asioiden kanssa. Yritän kehua itseäni joka päivä jotenkin ja myös ottaa muiden kehut vastaan ilman vastaväitteitä. Olen kaunis ja riitän näin.

”Ajattelin, etten voinut käyttää tiukkoja mekkoa, koska en ollut tarpeeksi naisellinen”

21-vuotias Nini alkoi teini-ikäisenä kiinnittää huomiota vartalonsa ulkonäköön.

– Näin peilistä pienen ja muodottoman tytön, jolla ei ollut niitä haluttuja muotoja.

Nini kertookin kärsineensä aikaisemmin muodottomuuden aiheuttamasta huonosta itsetunnosta.

– Ajattelin, etten voinut käyttää korkkareita, hameita tai tiukkoja mekkoja, koska en ollut tarpeeksi naisellinen vartaloltani.

Suhde omaan vartaloon on parantunut, mutta epävarmat ajatukset ovat silti vielä läsnä.

– Koen epävarmuutta takapuolestani, koska siinä ei ole lihasta ja tarpeeksi rasvaa ympärillä. En voi kehittää pakaralihaksia isommaksi, koska anatomian takia en kykene menemään asentoihin ja työstämään pakaralihaksia. Lisäksi minulla on heikot lihakset.

Enää Nini ei kuitenkaan ajattele itsestään negatiivisesti. Suhde omaan vartaloon on muuttunut neutraalimmaksi.

– Minulla on parempi olla, jos en ajattele mitään oman vartaloni suhteen. Itsensä hyväksyminen vaatii paljon työstämistä. On vaikeaa hyväksyä itsensä sellaiseksi kuin on, koska meillä on tarve vertailla itseämme muihin. Mutta todellisuudessa kenenkään ei tarvitse toivoa sitä, mitä muilla on, vaan nähdä ne omat ihanat kohtansa.

Nini toivoo, että ihmiset oppisivat olemaan välittämättä muiden mielipiteistä.

– Niillä ei ole mitään arvoa, vaan sillä, miten sinä itse näet itsesi. Kaikista suurin rikkaus on se, että jonain päivänä näet itsesi hyvänä juuri sellaisena kuin olet.

”En jaksa enää miettiä ja murehtia sitä, miltä näytän”

33-vuotiaan Henriikan suhde omaan vartaloon on nykyään hyväksyvä.

– Painonpudotus on osittain vaikuttanut asiaan, mutta jo ennen elämäntapamuutosta opettelin ensin hyväksymään itseni sellaisena kuin olin ennen.

Myös Henriikalla on välillä päiviä, kun oma pelikuva ahdistaa. Hän kuitenkin tiedostaa sen olevan normaalia.

– En jaksa enää miettiä ja murehtia sitä, miltä näytän esimerkiksi rannalla ja mitä mieltä joku muu on minusta.

Henriikka osaa nimetä vartalonsa parhaan puolen.

– Jos pitäisi valita yksi juttu, sanoisin pylly. Se on sopivan pyöreä, ei liian kiinteä ja sen päällä on pehmeä istua.

– Vatsa puolestaan on itselle ollut aina kohta, joka aiheuttaa eniten epävarmuutta. Ja tekee sitä vieläkin. En välttämättä laita aina kaikkein lyhyintä paitaa, sillä haluan peittää vatsan. Toki kuitenkin käytän bikineitä, vaikka vatsa siinä näkyykin kokonaan.

Henriikka pyrkii tekemään peilin edessä itsensä hyväksymiseen liittyviä harjoituksia.

– Itsensä hyväksyminen on matka, joka jokaisen tulee kulkea itse. Muiden sanomisista tai mielipiteistä pitää olla välittämättä, vaikka se välillä onkin hiton vaikeaa. Itseään ei kuitenkaan kannata muuttaa kenenkään muun takia, vain ja ainoastaan, jos itse niin haluaa. Jokaisessa meissä on upeutta ja kauneutta, välillä sitä on vain vaikea nähdä omin silmin.